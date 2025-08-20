Russia Gives India Discount On Oil : అమెరికా సుంకాల మోత మోగిస్తున్న వేళ, భారత్కు రష్యా బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ముడిచమురు కొనుగోళ్లపై భారత్కు 5 శాతం మేర తగ్గింపు (డిస్కౌంట్) ఇస్తామని ప్రకటించింది. వాస్తవానికి అగ్రరాజ్యం అమెరికా నుంచి నిరంతర ఒత్తిడి, ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ భారత్, రష్యా నుంచి చమురును కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్కు రష్యా ఈ ఆఫర్ ఇచ్చింది.
"అమెరికా నుంచి రాజకీయంగా ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, భారత్- రష్యా నుంచి చమురును దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇక డిస్కౌంట్ల విషయానికి వస్తే, అది పూర్తిగా వాణిజ్య రహస్యం. సాధారణంగా వాణిజ్య భాగస్వాముల మధ్య 5 శాతం వరకు తగ్గింపు ఇవ్వాలనే చర్చలు జరుగుతుంటాయి. కనుక ఇరుదేశాల మధ్య జరిగే చర్చలకు లోబడి ఈ తగ్గింపు 5 శాతానికి కాస్త అటుఇటుగా ఉంటుంది."
- గ్రివా, రష్యా డిప్యూటీ ట్రేడ్ ప్రతినిధి
రష్యన్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ మిషన్ రోమన్ బాబుష్కిన్ కూడా ఇదే విధమైన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. "బయట నుంచి అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యే పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ, మా (భారత్-రష్యా) సంబంధాలపై మాకు నమ్మకం ఉంది. కనుక ఇరుదేశాల మధ్య ఇంధన సహకారం కొనసాగుతుందనే నమ్మకం ఉంది" అని ఆయన అన్నారు.
అత్త మీద కోపం దుత్త మీద తీర్చుకున్న విధంగా!
రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపలేకపోతున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆ కోపాన్ని భారత్పై చూపిస్తున్నారు. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయడాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని, యుద్ధానికి భారత్ ఫండింగ్ చేస్తోందని పసలేని ఆరోపణలు చేశారు. అక్కడితో ఆగకుండా భారత్పై 50 శాతం మేర సుంకాల భారాన్ని పెంచారు. చైనా కూడా రష్యా నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కానీ దానిని ఏమీ చేయలేక, కేవలం భారత్పైనే తన అక్కసును వెళ్లగక్కుతున్నారు.
"రష్యా చమురుకు గ్లోబల్ క్లియరింగ్ హౌస్గా భారత్ పనిచేస్తోంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తూ, ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి కావాల్సిన డాలర్లను మాస్కోకు అందిస్తోంది" అని శ్వేతసౌధం వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో ఆరోపించారు.
ఖండించిన భారత్
భారత్పై పెనాల్టీ సుంకాలు విధిస్తూ, అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయం అన్యాయం, అహేతుకం, అసమంజసమైన చర్యలను భారత్ ఖండించింది. వాస్తవానికి యూఎస్ సంకాల ప్రభావం నేరుగా భారత వస్త్రాలు, సముద్ర ఉత్పత్తులు, తోలు ఎగుమతులపై పడింది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే భారత్పై ఆర్థిక ఒత్తిడి పడింది. అయినప్పటికీ భారత్ వెనక్కు తగ్గదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అగ్రరాజ్యానికి స్పష్టం చేశారు.
రష్యాను నియంత్రించడానికి భారత్పై ఒత్తిడి
మంగళవారం, వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ మాట్లాడుతూ, "ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాను నిలువరించేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకే భారత్పై సుంకాలు విధించారు. ఈ విషయంలో ట్రంప్ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు. ఆంక్షల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం రష్యాపై ద్వితీయ ఒత్తిడి తీసుకురావడం"అని ఆమె పేర్కొన్నారు.
ట్రంప్ ఇంతకు ముందు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలను బెదిరించే ప్రయత్నం చేశారు. ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం చేస్తున్న రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై ద్వితీయ ఆంక్షలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. వాస్తవానికి రష్యా నుంచి భారీగా చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తున్న భారత్, చైనాలను ట్రంప్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. చైనాను ఏమీ చేయలేక, ఇప్పుడు భారత్పై తన అక్కసును వెళ్లగక్కుతున్నారు.
