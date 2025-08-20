ETV Bharat / international

భారత్​కు రష్యా బంపర్ ఆఫర్​- చమురు కొనుగోలుపై 5శాతం డిస్కౌంట్​! - RUSSIA GIVES INDIA DISCOUNT ON OIL

రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి చేసుకోవద్దని భారత్​పై ట్రంప్ ఒత్తిడి- ఈ నేపథ్యంలో భారత్​కు చమురుపై 5 శాతం డిస్కౌంట్ ఆఫర్ చేసిన రష్యా

Putin And Modi
Putin And Modi (ANI (Representative Image))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 6:12 PM IST

Russia Gives India Discount On Oil : అమెరికా సుంకాల మోత మోగిస్తున్న వేళ, భారత్​కు రష్యా బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ముడిచమురు కొనుగోళ్లపై భారత్​కు 5 శాతం మేర తగ్గింపు (డిస్కౌంట్​) ఇస్తామని ప్రకటించింది. వాస్తవానికి అగ్రరాజ్యం అమెరికా నుంచి నిరంతర ఒత్తిడి, ఆంక్షలు ఉన్నప్పటికీ భారత్​, రష్యా నుంచి చమురును కొనుగోలు చేస్తూనే ఉంది. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత్​కు రష్యా ఈ ఆఫర్ ఇచ్చింది.

"అమెరికా నుంచి రాజకీయంగా ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, భారత్​- రష్యా నుంచి చమురును దిగుమతి చేసుకుంటోంది. ఇక డిస్కౌంట్ల విషయానికి వస్తే, అది పూర్తిగా వాణిజ్య రహస్యం. సాధారణంగా వాణిజ్య భాగస్వాముల మధ్య 5 శాతం వరకు తగ్గింపు ఇవ్వాలనే చర్చలు జరుగుతుంటాయి. కనుక ఇరుదేశాల మధ్య జరిగే చర్చలకు లోబడి ఈ తగ్గింపు 5 శాతానికి కాస్త అటుఇటుగా ఉంటుంది."
- గ్రివా, రష్యా డిప్యూటీ ట్రేడ్​ ప్రతినిధి

రష్యన్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ మిషన్​ రోమన్ బాబుష్కిన్ కూడా ఇదే విధమైన అభిప్రాయాన్ని వెలిబుచ్చారు. "బయట నుంచి అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యే పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ, మా (భారత్​-రష్యా) సంబంధాలపై మాకు నమ్మకం ఉంది. కనుక ఇరుదేశాల మధ్య ఇంధన సహకారం కొనసాగుతుందనే నమ్మకం ఉంది" అని ఆయన అన్నారు.

అత్త మీద కోపం దుత్త మీద తీర్చుకున్న విధంగా!
రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపలేకపోతున్న డొనాల్డ్ ట్రంప్​, ఆ కోపాన్ని భారత్​పై చూపిస్తున్నారు. రష్యా నుంచి భారత్​ చమురు కొనుగోలు చేయడాన్ని ఆసరాగా తీసుకుని, యుద్ధానికి భారత్​ ఫండింగ్ చేస్తోందని పసలేని ఆరోపణలు చేశారు. అక్కడితో ఆగకుండా భారత్​పై 50 శాతం మేర సుంకాల భారాన్ని పెంచారు. చైనా కూడా రష్యా నుంచి భారీగా చమురు దిగుమతి చేసుకుంటోంది. కానీ దానిని ఏమీ చేయలేక, కేవలం భారత్​పైనే తన అక్కసును వెళ్లగక్కుతున్నారు.

"రష్యా చమురుకు గ్లోబల్ క్లియరింగ్ హౌస్​గా భారత్​ పనిచేస్తోంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తూ, ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి కావాల్సిన డాలర్లను మాస్కోకు అందిస్తోంది" అని శ్వేతసౌధం వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో ఆరోపించారు.

ఖండించిన భారత్​
భారత్​పై పెనాల్టీ సుంకాలు విధిస్తూ, అమెరికా తీసుకున్న నిర్ణయం అన్యాయం, అహేతుకం, అసమంజసమైన చర్యలను భారత్​ ఖండించింది. వాస్తవానికి యూఎస్ సంకాల ప్రభావం నేరుగా భారత వస్త్రాలు, సముద్ర ఉత్పత్తులు, తోలు ఎగుమతులపై పడింది. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే భారత్​పై ఆర్థిక ఒత్తిడి పడింది. అయినప్పటికీ భారత్ వెనక్కు తగ్గదని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అగ్రరాజ్యానికి స్పష్టం చేశారు.

రష్యాను నియంత్రించడానికి భారత్​పై ఒత్తిడి
మంగళవారం, వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ మాట్లాడుతూ, "ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధం చేస్తున్న రష్యాను నిలువరించేందుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. అందుకే భారత్​పై సుంకాలు విధించారు. ఈ విషయంలో ట్రంప్ చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు. ఆంక్షల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం రష్యాపై ద్వితీయ ఒత్తిడి తీసుకురావడం"అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

ట్రంప్​ ఇంతకు ముందు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలను బెదిరించే ప్రయత్నం చేశారు. ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధం చేస్తున్న రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేసే దేశాలపై ద్వితీయ ఆంక్షలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు. వాస్తవానికి రష్యా నుంచి భారీగా చమురు కొనుగోళ్లు చేస్తున్న భారత్​, చైనాలను ట్రంప్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. చైనాను ఏమీ చేయలేక, ఇప్పుడు భారత్​పై తన అక్కసును వెళ్లగక్కుతున్నారు.

