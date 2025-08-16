ETV Bharat / international

'రష్యా తన చమురు క్లయింట్ భారత్​ను కోల్పోయింది'- పుతిన్​తో భేటీకి ముందు ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు - TRUMP ON INDIA

రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోళ్లు- ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు

Trump On India
Trump On India (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 16, 2025 at 8:05 AM IST

2 Min Read

Trump On India : రష్యా నుంచి చమురు దిగుమతి ఆపడం లేదంటూ భారత్‌పై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ అదనపు టారిఫ్‌లు విధించినప్పటికీ చమురు కొనుగోళ్లను భారత రిఫైనరీలు యథాతథంగానే కొనసాగిస్తున్నాయి. ట్రంప్‌ తాటాకు చప్పుళ్లకు భారత్‌ ఏమాత్రం బెదరలేదని చెప్పాలి. కానీ ట్రంప్ మాత్రం రష్యా తన చమురు క్లయింట్​ భారత్​ను నష్టపోయింది వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.

ఉక్రెయిన్ అంశంపై రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదమిర్ పుతిన్​తో చర్చించేందుకు అలాస్కాలో ట్రంప్ భేటీ అవ్వగా, అంతకుముందు మీడియాతో మాట్లాడారు. పుతిన్​తో భేటీలో ఆర్థిక అంశాలు చర్చకు వస్తాయా అని ట్రంప్​కు ప్రశ్న ఎదురవ్వగా, ఆయన భారత్​ గురించి ప్రస్తావించారు. రష్యా తన చమురు క్లయింట్​ అయిన ఇండియాను కోల్పోయిందని వ్యాఖ్యానించారు.

చేయాల్సి వస్తే చేస్తాను: ట్రంప్
"వారు (రష్యా) చమురు క్లయింట్‌ను కోల్పోయారు. అదే భారత్. ఆ దేశం దాదాపు 40% దిగుమతి చేసుకుంటోంది. మీకు తెలిసినట్లుగా చైనా కూడా అలాగే చేస్తోంది. నేను సెకండరీ శాంక్షన్స్ విధించినట్లయితే, అది వారి కోణం నుంచి అసమంజసమైనంది. నాకు చేయాల్సి వస్తే, నేను చేస్తాను. బహుశా అలా చేయనవసరం లేదు" అని ట్రంప్ అన్నారు.

రష్యాతో చమురు వాణిజ్యాన్ని ఉటంకిస్తూ భారత దిగుమతులపై అదనపు సుంకం విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం. "రష్యా ఫెడరేషన్ చమురును ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా దిగుమతి చేసుకుంటున్న భారతదేశ దిగుమతులపై అదనపు సుంకం విధించడం అవసరమని, సముచితమని నేను నిర్ణయించాను" అని ట్రంప్ కొన్ని రోజుల క్రితం తెలిపారు.

ఇప్పటికే 25 శాతం సుంకాలు అమల్లోకి రాగా, మిగిలినవి ఆగస్టు 27వ తేదీన నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. అయితే ప్రపంచంలో చమురు అత్యధికంగా వాడే దేశాల్లో భారత్‌ మూడో స్థానంలో ఉంది. పశ్చిమ దేశాలు రష్యాపై ఆంక్షలు విధించగానే, న్యూదిల్లీ వెంటనే రంగంలోకి దిగింది. రష్యా నుంచి అత్యధికంగా కొనుగోలు చేయడం అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టింది.

యుద్ధానికి ముందు ఆ దేశ చమురు వాటా భారత్‌లో 0.2 శాతమే. కానీ, ఆ తర్వాత అది 35-40శాతానికి చేరింది. ఇప్పుడు ఆగస్టులో రోజుకు 20 బ్యారెళ్ల చొప్పున రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేస్తోంది. మన దేశం రోజుకు 52 లక్షల పీపాల చమురు కొనుగోలు చేస్తుంది. దీనిలో 38 శాతం రష్యా నుంచే వస్తోంది. ఈ విషయాన్ని ఇటీవల డేటా విశ్లేషణ సంస్థ కెప్లెర్‌ వెల్లడించింది.

ట్రంప్​ సుంకాలపై వెనక్కి తగ్గని భారత్​- ఎప్పటిలానే చమురు కొనుగోళ్లు

రష్యన్ చమురు దిగుమతులపై ఇంకా ప్రభుత్వ ఆదేశాలు లేవు : HPCL ఛైర్మన్

