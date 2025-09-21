ETV Bharat / international

ఏడు యుద్ధాలను ఆపాను, నాకు నోబెల్ ఇవ్వాల్సిందే: ట్రంప్

భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ మధ్య యుద్ధంపై ట్రంప్ మరోసారి అదే పాట- నోబెల్ శాంతి బహుమతిపై కీలక ప్రకటన

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 21, 2025 at 12:03 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 1:16 PM IST

Trump Nobel Peace Prize : వాణిజ్యంతో భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ మధ్య యుద్ధాన్ని నిలువరించానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి పాత పాట పాడారు. రెండోసారి అధ్యక్ష బాధ్యతలు స్వీకరించాక ఏడు యుద్ధాలను ఆపినందుకు తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి రావాలన్నారు. న్యూయార్క్‌లో కార్నర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ వ్యవస్థాపకుడు ఇచ్చిన విందులో పాల్గొన్న ట్రంప్‌ 60 శాతం యుద్ధాలను వాణిజ్యంతోనే ఆపానని చెప్పారు.

ఇండియా-పాక్ యుద్ధాన్ని ఆపేశా!
'నేను సుదీర్ఘ చర్చలు జరిపిన తరువాత భారత్​, పాకిస్థాన్​లు తక్షణం, పూర్తి కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయి' అని ట్రంప్ మే 10న మొదటిసారి ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 40 సార్లు ఆయన ఇదే పాట మళ్లీ మళ్లీ పాడుతూనే ఉన్నారు. అయితే ట్రంప్ వాదనలను భారత్​ తోసిపుచ్చింది. భారత్​, పాక్ ఉద్రిక్తతలను నివారించడంలో మూడో పక్షం (ట్రంప్​) పాత్ర లేదని తేల్చిచెప్పింది.

"ప్రపంచ వేదికపై మేము ఎన్నో గొప్ప పనులు చేస్తున్నాం. శాంతి ఒప్పందాలను కుదిరేలా చేస్తున్నాం. అనేక యుద్ధాలను ఆపేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా భారత్​-పాక్ ఉద్రిక్తతలను, థాయిలాండ్​-కాంబోడియా, ఆర్మేనియా-అజర్​బైజాన్​, కొసావో-సెర్బియా, ఇజ్రాయెల్​-ఇరాన్​, ఈజిప్ట్​-ఇథియోపియా, రువాండా-కాంగో యుద్ధాలను ఆపాము."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

"ముఖ్యంగా భారత్​-పాక్​లను తీసుకోండి. ఆ రెండూ అణ్వాయుధాలు కలిగిన దేశాలు. అయితే ఆ ఇరుదేశాల నాయకులపై నాకు చాలా గౌరవం ఉంది. కానీ యుద్ధం ఆపకపోతే అమెరికా వారితో వాణిజ్యం చేయదని తేల్చిచెప్పాను. దీంతో వాళ్లు తక్షణం కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకున్నారు. ఈ విధంగా నేను వాణిజ్యాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా 7 పెద్ద యుద్ధాలను ఆపాను. వాటిలో 60 శాతం ఉద్రిక్తతలు అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందాలు చేసుకోదేమోననే భయంతోనే ఆగిపోయాయి."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

ఆపరేషన్ సిందూర్​
జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి ఏప్రిల్​ 22న పాక్​ ఉగ్రవాదులు చొరబడి హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా కాల్పులు జరిపిన విషయం తెలిసిందే. ఉగ్రవాదులు సృష్టించిన ఈ మారణహోమంలో 26 మంది అమాయకులు మరణించారు. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్​ మే 7న ఆపరేషన్ సిందూర్ ప్రారంభించింది. పాక్​, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను, ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టింది. దీనితో పాక్​ నేరుగా భారత్​పై దాడులకు తెగబడింది. నాలుగు రోజులపాటు ఇరుదేశాల మధ్య భీకరమైన రీతిలో క్షిపణులు, డ్రోన్​ల దాడులు జరిగాయి. చివరికి పాక్​ కాల్పుల విరమణ చేసుకుందామని కాళ్లబేరానికి రావడంతో మే 10న భారత్​ అందుకు అంగీకరించింది.

భారత్​-పాక్ సైన్యాల డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలయరీ ఆపరేషన్స్​ మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చల తర్వాత కాల్పుల విరమణకు ఇరుదేశాలు ఒక అవగాహనకు వచ్చాయి. అంతేతప్ప ఏ ఇతర దేశాల నాయకుడు (డొనాల్డ్ ట్రంప్​) ఆపరేషన్ సిందూర్ ఆపమని భారతదేశాన్ని అడగలేదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ భారత పార్లమెంట్​లో చెప్పారు. ​భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​.జైశంకర్​ కూడా భారత్​-పాక్ మధ్య కుదిరిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో మూడో పక్షం జ్యోక్యం లేదని తేల్చిచెప్పారు.

రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపగలిగితే- నోబెల్ గ్యారెంటీ!
"రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ఆపగలిగితే, నాకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి కచ్చితంగా వస్తుందని చాలా మంది చెప్పారు. అది సరే కానీ, మిగతా ఏడు యుద్ధాల సంగతేంటి? నేను ఇప్పటి వరకు ఏడు యుద్ధాలను ఆపాను. అందుకు నాకు ఏడు సార్లు నోబెల్ ఇవ్వాలి కదా! పుతిన్‌తో మంచి సంబంధాలు ఉండటంతో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని సులభంగా నిలువరించవచ్చని మెుదట్లో భావించాను. అయితే అది చాలా సంక్లిష్టంగా ఉంది. కానీ ఏదో ఒక రీతిలో రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ముగిస్తానని నేను భావిస్తున్నాను" అని ట్రంప్ అన్నారు.

Last Updated : September 21, 2025 at 1:16 PM IST

