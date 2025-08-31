Rick Sanchez On Trump Tariffs : టారిఫ్ల పేరుతో బెదిరించడానికి భారతేమీ చిన్నపిల్లాడు కాదని, పరిణితి చెందిన చాలా పెద్ద వ్యక్తి అని అమెరికా రాజకీయ విశ్లేషకుడు, జర్నలిస్టు రిక్ సాంచెజ్ స్పష్టంచేశారు. రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్నారనే పేరుతో అదనపు సుంకాలు విధించడాన్ని తప్పుబట్టారు. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అమెరికా, యూరోప్ దేశాలు శక్తివంతంగా మారాయన్న ఆయన ఇప్పుడు భారత్, చైనా, రష్యా వంటి దేశాలవైపు శక్తి మళ్లుతోందని ప్రముఖ న్యూస్ ఏజెన్సీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వ్యాఖ్యానించారు.
"భారత్ను పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లాడిలా భావించారు. కానీ భారత్ చాలా పెద్ద వ్యక్తి. బడికి వెళ్లే చిన్నపిల్లాడు కాదు. రష్యా నుంచి చమురు కొంటే మేము శిక్షిస్తామని అమెరికా చెప్పినప్పుడు భారత్ అగ్రరాజ్యానికి ఒకటే చెప్పింది. మేం ఎక్కడి నుంచి చమురును కొనాలో, కొనవద్దో మీరు చెప్పనవరంలేదు, మా ప్రజలకు మేలు చేసే నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని తెలిపింది. ఆ సమయం కొత్త మార్పునకు సంకేతం. ఏదో ఒక రోజు చరిత్రకారులు వెనక్కి చూసి చెబుతారు. ఒకప్పటి శక్తి తగ్గిపోతూ కొత్త శక్తి ఆవిర్భవించింది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత యూరోపియన్లు, యూఎస్ ప్రపంచాన్ని నడిపించాయి. దాన్ని కాదనేందుకు ఎవరిని అనుమతించలేదు. ఇప్పుడు ఆ వ్యవస్థ క్షీణిస్తోంది. అంటే అమెరికా ప్రభావం పడిపోతుందని కాదు. శక్తి ఇప్పుడు గ్లోబల్ సౌత్వైపు మరలుతోంది. భారత్, చైనా, రష్యా, దక్షిణాఫ్రికా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలు మమ్మల్ని చిన్నపిల్లాడిలాగా చూడొద్దని చెబుతున్నాయి."
- రిక్ సాంచెజ్, అమెరికన్ జర్నలిస్టు
సొంత దేశంలోనే వ్యతిరేకత
భారత్పై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన సుంకాలపై సొంత దేశంలో వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే ప్రతిపక్ష డెమొక్రటిక్ పార్టీ ట్రంప్ నిర్ణయాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించగా, అధ్యక్షుడి నిర్ణయాలు అసంబద్ధమని ఆ దేశ జర్నలిస్టు, ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకుడు రిక్ సాంచెజ్ తెలిపారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందనే కారణంతో భారత్పై అధిక సుంకాలు విధించడం అజ్ఞానమే అవుతుందని తేల్చిచెప్పారు. అంతేకాదు ఇది భారత్ను అగౌరవపరచడం కూడా అవుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు కొన్ని విషయాల్లో దూరదృష్టితో ఆలోచించకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని, వాటినే తెలివైన నిర్ణయాలుగా భావిస్తారని మండిపడ్డారు. స్కూల్కు వెళ్లే చిన్న పిల్లాడిలా భారత్ను ట్రంప్ భావించారని అన్నారు. కానీ భారత్ పరిణతి చెందిన యువకుడిలాంటిదని ప్రశంసించారు.
ఆయుధాలు అమ్మేవారు ట్రంప్నకు సలహాలు ఇస్తున్నారు!
గాంధీతోనే భారత్ మొదలైందని చాలా మంది విదేశీయులు అనుకుంటారన్న సాంచెజ్, మొసపుటేమియా, ఐరోపా నాగరికత కంటే ముందే భారత్ ఎంతో సాధించిందని గుర్తుచేశారు. భారత్ను ఉద్దేశించి ట్రంప్ సలహాదారు నవారో చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను సైతం సాంచెజ్ తప్పుబట్టారు. ఆయుధాలు అమ్మి డబ్బులు సంపాదించే కొందరు భారత్, చైనా, రష్యాల వెంటపడమని ట్రంప్ చెవిలో చెబుతున్నారని దుయ్యబట్టారు. అయితే ఈ పోటీలో తప్పుడు గుర్రాన్ని ఎంచుకున్న విషయాన్ని ట్రంప్ అర్థంచేసుకోవడంలేదని విమర్శించారు.
"అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కొన్నిసార్లు భావోద్వేగ పరిస్థితుల్లోనూ, కక్ష, ద్వేషంతో అశాస్త్రీయంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారా? అంటే దానికి సమాధానం 'అవును'. ఆయన అలాగే నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చాలా మంది అమెరికా నాయకులు ఇప్పుడే కాదు, గతంలోనూ- ఏ సమస్యకైనా వాటి మూలాలు, చరిత్ర, సంస్కృతి, పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోరు. తరచూ టీవీల్లో వచ్చే వార్తలను చూసి ప్రతిస్పందిస్తుంటారు. ట్రంప్ ఫాక్స్ న్యూస్ చూసి అందులో ఎవరైనా ఏదైనా చెబితే అది నిజం. అదే చేద్దాం అంటారు. అలా నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు."
- రిక్ సాంచెజ్, అమెరికన్ జర్నలిస్టు
పాకిస్థాన్తో కాల్పుల విరమణ విషయంలో ఎవరి మధ్యవర్తిత్వం లేదని భారత్ స్పష్టం చేస్తున్నప్పటికీ, దానికి తానే కారణమని ట్రంప్ పదే పదే ప్రచారం చేసుకోవడం సరైన చర్య కాదని సాంచెజ్ అన్నారు.
