24 గంటల్లోగా అమెరికాకు తిరిగి రావాలి- H-1B వర్కర్లకు టెక్​ కంపెనీల ఆదేశాలు!

హెచ్‌ 1 బీ వీసాదారుల వార్షిక రుసుము పెంచడంతో అప్రమత్తమైన టెక్‌ సంస్థలు- 24 గంటల్లోగా అమెరికాకు తిరిగి రావాలని ఉద్యోగులకు ఆదేశాలు!

US Companies Calls H1B Workers Back
US Companies Calls H1B Workers Back (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 1:10 PM IST

3 Min Read
US Companies Calls H1B Workers Back : హెచ్​-1బీ వీసాదారుల వార్షిక రుసుమును పెంచుతూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ తీసుకున్న నిర్ణయం టెక్‌ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉండడంతో టెక్‌ సంస్థలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ఇతర దేశాల్లో ఉన్న హెచ్​-1బీ వీసాదారులు 24 గంటల్లోగా అమెరికాకు తిరిగి రావాలని టెక్ సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు ఆదేశాలు ఇచ్చాయి. మైక్రోసాఫ్ట్‌, మెటా వంటి దిగ్గజ సంస్థలు తమ ఉద్యోగాలకు ఆదేశాలు జారీచేసినట్లు తెలుస్తోంది.

వార్షిక రుసుము లక్ష డాలర్లకు పెంపు!
హెచ్​-1బీ వీసాదారుల వార్షిక రుసుము లక్ష డాలర్లకు అమెరికా సర్కార్‌ పెంచడంతో దిగ్గజ టెక్‌ సంస్థలు అప్రమత్తమయ్యాయి. ముఖ్యంగా మైక్రోసాఫ్ట్‌, మెటా వంటి దిగ్గజ సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు అడ్వైజరీ జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇతర దేశాల్లో ఉన్న హెచ్​-1బీ, హెచ్​-4 వీసాదారులు సెప్టెంబరు 21లోపు అమెరికాకు తిరిగిరావాలని కోరుతూ మైక్రోసాఫ్ట్‌ తమ ఉద్యోగులకు అడ్వైజరీ జారీ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మేరకు మైక్రోసాఫ్ట్​ తమ ఉద్యోగులకు ఒక అంతర్గత ఈమెయిల్‌ పంపించినట్లు అంతర్జాతీయ కథనాలు వెల్లడించాయి. అయితే అమెరికాలోనే విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ఉద్యోగులు మంచి భవిష్యత్తు కోసం అక్కడే పనిని కొనసాగించాలని మైక్రోసాఫ్ట్‌ సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై మైక్రోసాఫ్ట్‌ ఇంకా అధికారికంగా స్పందించాల్సి ఉంది.

మరో దిగ్గజ సంస్థ మెటా కూడా తమ ఉద్యోగులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. పని లేదా వెకేషన్‌ కోసం ఇతర దేశాలకు వెళ్లిన హెచ్​-1బీ వీసా కలిగి ఉన్న తమ ఉద్యోగులు 24 గంటల్లోగా అమెరికాకు తిరిగి వచ్చేయాలని ఆదేశాలు ఇచ్చింది. అమెరికాలో ఉంటోన్న హెచ్​-1బీ, హెచ్​-4 ఉద్యోగులు రెండు వారాలు పాటు ఇతర దేశాలకు వెళ్లొద్దని సూచించింది. వారంతా అమెరికాలోనే ఉండాలని తమ ఉద్యోగులకు అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. ట్రంప్‌ తీసుకున్న నిర్ణయం నేపథ్యంలో ఐటీ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం పడే అవకాశం ఉన్న టెక్‌ సంస్థలు తమ ఉద్యోగులకు ఈ సూచనలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అటు అమెరికాలోని ఇమ్మిగ్రేషన్‌ న్యాయవాదులు కూడా ఇతర దేశాల్లో ఉన్న హెచ్​-1బీ వీసాదారులు రేపటిలోగా అమెరికాకు తిరిగి వచ్చేయాలని చెబుతున్నారు.

భారతీయ నిపుణులపై ప్రభావం!
హెచ్​-1బీ వీసాలపై పని చేస్తున్న భారతీయ నిపుణులపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ట్రంప్​ వీసా రుసుమును లక్ష డాలర్లకు పెంచుతూ సంతకం చేశారు. ఇది 2025 సెప్టెంబర్​ 21 అర్ధరాత్రి 122.01 గంటలకు అమల్లోకి వస్తుంది. ఇంత భారీ రుసుము చెల్లించడం అందరి వల్ల కాదు. కనుక ఇకపై యూఎస్​లో పనిచేయాలనుకునే నిపుణులకు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు.

మరోవైపు ఇప్పటికే హెచ్​-1బీ వీసాలు ఉన్నవారు 24 గంటల్లోగా అమెరికాకు తిరిగి వచ్చేయాలని ఇమ్మిగ్రేషన్ న్యాయవాదులు చెబుతున్నారు. ఒక వేళ వారు గడువులోగా రాకుంటే, అమెరికాలోకి ప్రవేశం నిరాకరించబడే ప్రమాదం ఉందని అంటున్నారు.

"ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో భారత్​లో ఉన్న హెచ్​-1బీ వీసాదారులు 24 గంటల్లో అమెరికా చేరుకునే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం భారత్​ నుంచి అమెరికాకు డైరెక్ట్ విమానాలు ఏవీ లేవు. కనుక వారు అమెరికాలోకి ప్రవేశించే అర్హత కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని" న్యూయార్క్​లోని ప్రముఖ ఇమ్మిగ్రేషన్ న్యాయవాది సైరస్ మెహతా ఎక్స్​లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అయితే డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ లేకపోయినప్పటికీ, భారత్​లో ఉన్న హెచ్​-1బీ వీసాదారులు ఇతర మార్గాల్లో 24 గంటల్లోనే కాలిఫోర్నియాకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది అని మెహతా పేర్కొన్నారు.

