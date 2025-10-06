ETV Bharat / international

ఎవరెస్ట్‌పై మంచు తుపాను బీభత్సం- చిక్కుకుపోయిన 1000 మంది

ఎవరెస్ట్ శిఖరంపై మంచు తుపాను

Mount Everest Snowstorm
Mount Everest Snowstorm (AP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 6, 2025 at 10:05 AM IST

Mount Everest Snowstorm : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పర్వతం ఎవరెస్ట్‌పై మంచు తుపాను బీభత్సం సృష్టించింది. 4,900 మీటర్ల ఎత్తులో దాదాపు వెయ్యి మంది పర్వతారోహకులు మంచు శిఖరంపై చిక్కుకుపోయారు. టిబెట్‌లో ఎవరెస్ట్‌ పర్వతంతూర్పువాలు వైపు శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి దట్టంగా మంచు కురుస్తోంది. ఆదివారానికి అది మంచు తుపానుగా మారింది. ఈ కారణంగా దాదాపు వెయ్యి మంది క్యాంప్‌ సైట్ల వద్ద చిక్కుకుపోయారు. వారిని కాపాడేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు 350 మందిని రక్షించి క్యుడాంగ్‌ అనే చిన్న టౌన్‌షిప్‌కు తరలించినట్టు తెలుస్తోంది. ఎవరెస్ట్‌ పైకి వెళ్లే మార్గాల్లో భారీగా మంచు చరియలు పడి దారులు మూసుకుపోయాయి. దీంతో వాటిని తొలగించేందుకు వందలాది మంది స్థానికులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది శ్రమిస్తున్నారు. ఎవరెస్టు పర్వతం సముద్ర మట్టానికి 8,849 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంటుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

