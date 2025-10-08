'భారత్తో యుద్ధ అవకాశాలు వాస్తవమే'- రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేసిన పాక్ రక్షణ మంత్రి ఆసిఫ్
భారత్పై పాక్ రక్షణమంత్రి అక్కసు- యుద్ధ అవకాశాలు ఉన్నాయన్న పాక్ రక్షణ మంత్రి ఆసిఫ్
Published : October 8, 2025 at 12:54 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 1:15 PM IST
Khawaja Asif Warns War With India : భారత్పై పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ మరోసారి అక్కసు వెళ్లగక్కారు. భారత్తో యుద్ధ అవకాశాలు వాస్తవమేనని రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. పొరుగు దేశం ఇండియాతో యుద్ధం అవకాశాలను ఏమాత్రం తిరస్కరించలేమని తెలిపారు. ఓ టీవీ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న ఆసిఫ్, భారత్పై యుద్ధం గురించి ప్రగల్భాలు పలికారు.
"నేను ఇరుదేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులను కోరుకోవడం లేదు. కానీ యుద్ధ అవకాశాలు వాస్తవం. నేను దానిని తిరస్కరించడం లేదు. ఒకవేళ భారత్తో యుద్ధం వస్తే గతం కంటే మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తాం. భారత్ ఎప్పుడూ ఒకే ఐక్య దేశం కాదని చరిత్ర చెబుతోంది. ఔరంగజేబ్ పాలనలో కొంతకాలం తప్ప భారత్ ఎప్పుడూ ఐక్య దేశం కాదు. పాకిస్థాన్ అల్లాహ్ పేరు మీద ఏర్పడింది. పాకిస్థానీయులు స్వదేశంలో వాదించుకుంటారు, పోటీ పడతారు. కానీ భారత్తో పోరాటం అంటే మాత్రం మేము అందరం కలిస్తే వస్తాం"
- ఖవాజా ఆసిఫ్, పాక్ రక్షణ మంత్రి
ఆ వ్యాఖ్యలే కారణమా?
ఇటీవలే ఓ కార్యక్రమంలో పాకిస్థాన్కు భారత సైన్యాధిపతి జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఉగ్రవాద ముఠాలను ఎగదోయడం మానుకోకుంటే ప్రపంచ పటంలో పాక్ అస్థిత్వమే ప్రమాదంలో పడుతుందని హెచ్చరించారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ 1.0 సమయంలో చూపిన సంయమనాన్ని ఈసారి తాము చూపలేకపోవచ్చన్నారు. ఈ దఫా ఒక అడుగు ముందుకేసి ప్రపంచ పటంలో కొనసాగాలా? లేదా అని పాక్ ఆలోచించుకోవాల్సిన స్థాయిలో భారత్ చర్యలు ఉంటాయని వెల్లడించారు. ప్రపంచ పటంలో తన స్థానాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ప్రభుత్వ ప్రాయోజిత ఉగ్రవాదాన్ని పాక్ ఆపాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉగ్రవాదాన్ని పాక్ ఎగదోయనంతకాలం ఆ దేశానికి చెందిన సాధారణ పౌరులపై మాకు ఎలాంటి కోపంలేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ వ్యాఖ్యలు చేసిన నేపథ్యంలో పాక్ రక్షణ మంత్రి ఆసిఫ్ ఇలాంటి బెదిరింపులకు దిగడం గమనార్హం.
గతంలోనూ అక్కసు వెళ్లగక్కిన ఆసిఫ్
ఇక, అంతకుముందు కూడా భారత్పై పాక్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేశారు. భవిష్యత్తులో సైనిక ఘర్షణ జరిగితే తమ యుద్ధ విమానాల శిథిలాల కింద భారత్ సమాధి అవుతుందని ప్రగల్భాలు పలికారు. భారత సైనికాధికారులు రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ ఏడాది మే నెలలో జరిగిన దాడుల్లో భారత్కు భారీ నష్టం వాటిల్లిందన్నారు. దెబ్బతిన్న ప్రతిష్టను, విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించుకోవడానికి ఆరాటపడుతున్నారని, విఫల యత్నాలు చేస్తున్నారని భారత్పై ఖవాజా అక్కసు వెళ్లగక్కారు. ఇలా వీలు చిక్కినప్పుడల్లా భారత్ పై విషం కక్కుతున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో జమ్ముకశ్మీర్లోని పహల్గాంలో 26 మంది అమాయక పర్యటకులను పొట్టన పెట్టుకున్నారు ముష్కరులు. ఈ క్రమంలో భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీంతో పాక్తో సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ రద్దు చేసుకుంది. అలాగే పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా 'ఆపరేషన్ సిందూర్' చేపట్టింది. పాకిస్థాన్, పీఓకేలోని ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను టార్గెట్ చేసుకుంది. ఇండియన్ ఆర్మీ జరిపిన దాడుల్లో జైషే మహ్మద్, లష్కరే తోయిబాకు చెందిన తొమ్మిది ఉగ్రవాద స్థావరాలు ధ్వంసం అయ్యాయి. అలాగే వందలాది ముష్కరులు హతమయ్యారు. భారత్ జరిపిన దాడుల వల్ల పాకిస్థాన్ సైన్యానికి గణనీయమైన నష్టం కూడా వాటిల్లింది.
మరోవైపు, పాక్ జరిపిన డ్రోన్ దాడులను భారత బలగాలు విజయవంతంగా తిప్పికొట్టాయి. భారత సైనిక స్థావరాలు, పౌర ప్రాంతాలకు నష్టం జరగకుండా అడ్డుకున్నాయి. ఆ తర్వాత పాక్ కాళ్ల బేరానికి వచ్చింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని కోరింది. దీంతో భారత్- పాక్ మధ్య యుద్ధం ముగిసింది. కాగా ఇప్పటివరకు భారత్తో చేసిన ఏ యుద్ధంలోనూ పాక్ గెలవలేదు. కానీ భారత్ సైన్యాన్ని దెబ్బకొట్టామని ప్రగల్భాలు పలుకుతోంది. భారత్పై అక్కసు వెళ్లగక్కుతూనే ఉంది.
ఫిజిక్స్లో ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలను వరించిన నోబెల్