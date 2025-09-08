ETV Bharat / international

రష్యాతో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై టారిఫ్ విధించడం సరైన నిర్ణయమే: జెలెన్​ స్కీ

ట్రంప్ టారిఫ్​లపై స్పందించిన జెలెన్​ స్కీ- భారత్​ వంటి దేశాలపై ఆంక్షలు విధించడం సరైన చర్యే అని వెల్లడి

Zelenskyy On US India Tariffs : రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోళ్లు చేసే భారత్‌ వంటి దేశాలపై ఆంక్షలు విధించడం సరైన చర్యేనని ఉక్రెయిన్‌ అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ జెలెన్‌స్కీ అన్నారు. ఇటీవల షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సు సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధినేత జిన్‌పింగ్‌, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో కలిసి వేదిక పంచుకోవడంపై ఓ ఇంటర్య్వూలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా జరిపిన అతిపెద్ద డ్రోన్ల దాడిపై జెలెన్‌స్కీ మండిపడ్డారు. రష్యాపై కఠిన ఆంక్షలను విధించాల్సిన సమయం అసన్నమైందని పశ్చిమ దేశాలకు పిలుపునిచ్చారు.

"మనం పుతిన్​పై ఒత్తిడి తీసుకురావడం అవసరం. ఈ విషయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సరిగానే ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నా. కొన్ని దేశాలు ఇంకా రష్యా నుంచి చమురును కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ఇది అన్యాయం. రష్యా నుంచి ఏదీ కొనుగోలు చేయకూడదు. యుద్ధాన్ని పరిష్కరించాలంటే రష్యాతో అన్ని రకాల డీల్స్ ఆపేయాలి. ట్రంప్ ఒత్తిడి తెస్తారని నేను నమ్ముతున్నా. పుతిన్​ వద్ద ఉన్న ఆయుధం 'చమురు'. పుతిన్​ను ఆపాలంటే ఆ ఆయుధాన్ని తీసేయాలి. ప్రపంచ దేశాలు రష్యాపై ప్రకటనలు చేయకుండా ఆంక్షలు పెట్టాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. రష్యా దాడులు మాటలతో ఆగవు. ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా ఒత్తిడి పెంచితేనే పుతిన్‌ వెనక్కి తగ్గుతారు" అని జెలెన్​ స్కీ పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా, రష్యాపై రెండో దశ ఆంక్షలు విధించేందుకు ట్రంప్ సర్కార్ సిద్దమవుతోంది. మాస్కోపై అదనపు టారిఫ్‌లు వేసేందుకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని ట్రంప్‌ పేర్కొన్నారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న దేశాలపై అమెరికాతో పాటు ఐరోపా సమాఖ్య దేశాలు ద్వితీయ సుంకాలు విధిస్తే మాస్కో ఆర్థిక వ్యవస్థ కూప్పకూలిపోతుందని అమెరికా ఆర్థికమంత్రిగా స్కాట్‌ బెసెంట్‌ చెప్పిన చేసిన కొద్ది గంటలకే ట్రంప్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఇటీవల కాలంలో ఉక్రెయిన్​తో యుద్ధాన్ని ముగించాలని భారత్​ కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ప్రధాని మోదీ అటు పుతిన్‌, ఇటు జెలెన్‌స్కీతో చర్చలు జరపుతున్నారు. పుతిన్​తో భేటీకి ముందుకు కూడా ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్ స్కీతో ఫోన్​లో మాట్లాడారు. అప్పటి పరిస్థితులపై మోదీతో తన అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. ఈ వివాదాన్ని వీలైనంత త్వరగా, శాంతియుతంగా పరిష్కరించాలని పునరుద్ఘాటించారు. యుద్ధం ముగింపు విషయంలో సాధ్యమైన సహకారాన్ని అందించేందుకు, ఉక్రెయిన్‌తో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు భారత్‌ కట్టుబడి ఉందని మోదీ తెలిపారు. ఆ తర్వాత కీలక కీలక అంశాలపై వివరంగా చర్చించినట్లు జెలెన్‌స్కీ సైతం పేర్కొన్నారు. అయినా జెలెన్​ స్కీ నుంచి భారత్‌పై ప్రతికూల ప్రకటన వెలువడటం గమనార్హం.

