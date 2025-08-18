ETV Bharat / international

ట్రంప్​తో భేటీ వేళ పుతిన్ 'మలం' కోసం ప్రత్యేక సూట్​కేస్- ఆరోగ్య రహస్యాలను దాచేందుకేనా? - ALASKA SUMMIT 2025

అలస్కా భేటీకి పూప్​ సూట్​కేస్​తో వచ్చిన పుతిన్ బాడీగార్డులు

Alaska Summit Putin Poop Suitcase
File Photo: Russian President Vladimir Putin (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 18, 2025 at 10:54 AM IST

Alaska Summit Putin Poop Suitcase : ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం ముగింపుపై చర్చించేందుకు ఇటీవల అలస్కాలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భేటీ అయ్యారు. ఆ సమయంలో పుతిన్ మలవిసర్జన వ్యర్థాలను తీసుకెళ్లడానికి ఆయన బాడీగార్డులు ప్రత్యేకంగా ఓ సూట్​కేసును తీసుకెళ్లినట్లుగా తెలుస్తోంది. పుతిన్ ఆరోగ్యం గురించి విదేశీయులు తెలుసుకోకుండా ఉండేందుకు ఈ చర్యలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ మేరకు అంతర్జాతీయ మీడియాలో కథనలు వెలువడ్డాయి.

పుతిన్ ఎక్కడికైనా విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లినప్పుడు ఆయన బాడీగార్డులు మలవిసర్జన వ్యర్థాలను సేకరించి రష్యాకు తిరిగి తీసుకెళ్తారని అమెరికాకు చెందిన 'ది ఎక్స్​ప్రెస్' ప్రచురించింది. అందుకే అలాస్కా భేటీకి ప్రత్యేక సూట్​కేసును తీసుకొచ్చినట్లుగా తెలిపింది. మల పరీక్ష ద్వారా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకునే అవకాశం ఉండటం వల్లే ఈ జాగ్రత్త పాటించినట్లుగా పేర్కొంది. ట్రంప్​తో భేటీ సమయంలో కూడా కఠిన భద్రతా చర్యలు అమలు చేసినట్లుగా వెల్లడించింది. పుతిన్ చుట్టూ బాడీగార్డులు మెహరించారని, రష్యా గూఢచార సమాచారాన్ని కాపాడేందుకు ఇలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారని పేర్కొంది.

గతంలోనూ విదేశీ పర్యటలకు ప్రత్యేక సూట్​కేసు
అలాస్కా భేటీలో కాదు అంతుకుముందు విదేశీ పర్యటనల్లోనూ ఇలా జరిగినట్లు ది ఎక్స్​ప్రెస్​ యూఎస్ తెలిపింది. 2019 మే నెలలో పుతిన్ ఫ్రాన్స్‌ పర్యటనకు వెళ్లినప్పడు కూడా ఇలానే చేసినట్లు ఫ్రెంచ్‌ న్యూస్‌ మ్యాగజైన్‌ తెలిపిందని పేర్కొంది. వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ విదేశాల్లో పర్యటించినప్పుడు ఆయన రక్షణ బాధ్యత ఫెడరల్‌ ప్రొటెక్షన్‌ సర్వీస్‌(ఎఫ్​పీఎస్) నిర్వహిస్తుందని తెలిపింది. ఆయన మల విసర్జనకు వెళ్లిన ప్రతిసారి బాడీగార్డులు వాటిని సేకరించి ఓ ప్రత్యేకమైన ప్యాకెట్‌లో భద్రపరుస్తారని వెల్లడించింది. అనంతరం వాటిని ఓ సూట్‌కేసులో ఉంచి రష్యాకు తీసుకెళ్తారని కథనంలో ప్రచురించింది. ఇది పుతిన్ ఆరోగ్యం గురించి విదేశీయులకు తెలియకుండా ఉండేందుకు చేసే చర్యగా పేర్కొంది. పుతిన్‌ మలమూత్రాలను సేకరించే అంశం 1999లో అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచే కొనసాగుతోందని జర్నలిస్ట్ ఫరీదా రుస్తమోవా తెలిపినట్లు ది ఎక్స్​ప్రెస్ యూఎస్ చెప్పింది. వియన్నా పర్యటన సందర్భంగా కూడా ఇలాంటిదే జరిగిందని నివేదించింది.

అయితే, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఆరోగ్యంపై ఇప్పటికే పలు ఊహాగానాలు రావడంతో ఇది చర్చనీయాంశంగా మారింది. గత నవంబరులో కజకిస్థాన్​లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో పుతిన్ కాళ్లు అనూహ్యంగా వణికినట్లు కనిపించిందని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే అది పార్కిన్సన్ వ్యాధి వంటి నాడీకి సంబంధించిన సమస్య కావచ్చని డాక్టర్ బాబ్ బెరూఖిం అనుమానించినట్లు ది ఎక్స్‌ప్రెస్ యూఎస్ తెలిపింది. 2023లో బెలారస్ అధ్యక్షుడు అలెగ్జాండర్ లుకాషెంకోతో సమావేశంలో ఆయన కుర్చీలో వణుకుతున్నట్లు కనిపించారని తెలిపింది.

