Putin Sends I Day Greetings To Modi : భారత్ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారత్-రష్యా భాగస్వామ్యం 'ప్రత్యేకమైనది' అని, అది తమకు ఒక 'ప్రివిలేజ్' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఈ మేరకు భారత్లోని రష్యన్ రాయబార కార్యాలయంలో ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టింది. అందులో 'వ్లాదిమిర్ పుతిన్, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు" అని పేర్కొంది.
🇷🇺🤝🇮🇳 Vladimir #Putin sent greetings to President of #India Droupadi #Murmu and Prime Minister Narendra #Modi on the state holiday, Independence Day.— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) August 15, 2025
📃The message: https://t.co/YmHdZcSMxU pic.twitter.com/2EMgK2wUBh
భారత్ విజయాలు అమోఘం
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తన సందేశంలో భారత్ సాధించిన విజయాలను గొప్పగా ప్రశంసించారు. "భారతదేశం సామాజిక, ఆర్థిక, శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలతో సహా మరెన్నో రంగాల్లో గొప్ప విజయాలను సాధించింది. మీ దేశం ప్రపంచ వేదికపై గొప్ప గౌరవాన్ని పొందుతోంది. పలు కీలక అంతర్జాతీయ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో చురుకుగా పనిచేస్తోంది" అని పుతిన్ పేర్కొన్నారు.
భారత్తో భాగస్వామ్యం ఒక 'ప్రివిలేజ్'
ఇక ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాల గురించి కూడా పుతిన్ మాట్లాడారు. "భారతదేశంతో రష్యాకు ప్రత్యేకమైన, విశేషమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉంది. దీనిని మేము ఎంతో విలువైనదిగా, గర్వకారణంగా భావిస్తున్నాం. ఇరుదేశాలు కలిసి బహుళ రంగాల్లో నిర్మాణాత్మక ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని విస్తరిస్తూనే ఉంటాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ఈ సహకారం ఇరుదేశాల ప్రజల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ప్రాంతీయ, ప్రపంచ భద్రతకు, స్థిరత్వానికి దోహదపడుతుంది" అని పుతిన్ అన్నారు.
భారత ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు
మరోవైపు భారత్లోని రష్యన్ రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్ కూడా ఎక్స్ వేదికగా భారత పౌరులకు 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
प्रिय भारतीय मित्रों,— Denis Alipov 🇷🇺 (@AmbRus_India) August 15, 2025
७९वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाइयाँ! वैश्विक इतिहास के इस संग-ए-मील की वर्षगांठ पर मैं कामना करता हूँ कि विकास और जनकल्याण के मार्ग पर अग्रसर भारतीय राष्ट्र की सभी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण हों।
जय हिंद। जय रूस। 🇮🇳🤝🇷🇺
"ప్రియమైన భారతీయ మిత్రులారా! 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మీకు అభినందనలు. ప్రపంచ చరిత్రలో భారత స్వాతంత్ర్యం ఒక మైలురాయి. ఈ సందర్భంగా అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం వైపు పయనిస్తున్న భారతదేశపు అన్ని ఆకాంక్షలు నెరవేరాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్. జై రష్యా"
- డెనిస్ అలిపోవ్, ఎక్స్ పోస్ట్
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, భారత్లోని రష్యా రాయబారి నుంచి వచ్చిన ఈ రెండు సందేశాలు, భారత్-రష్యాల మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాలను, శాశ్వత స్నేహాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి.
