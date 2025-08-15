ETV Bharat / international

భారత్​తో భాగస్వామ్యం రష్యాకు గర్వకారణం: మోదీకి పుతిన్ సందేశం - PUTIN SENDS I DAY GREETINGS TO MODI

రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పుతిన్​

Putin
Putin (X/@RusEmbIndia)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read

Putin Sends I Day Greetings To Modi : భారత్​ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారత్​-రష్యా భాగస్వామ్యం 'ప్రత్యేకమైనది' అని, అది తమకు ఒక 'ప్రివిలేజ్' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఈ మేరకు భారత్​లోని రష్యన్ రాయబార కార్యాలయంలో ఎక్స్​ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టింది. అందులో 'వ్లాదిమిర్ పుతిన్, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు" అని పేర్కొంది.

భారత్​ విజయాలు అమోఘం
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​ తన సందేశంలో భారత్​ సాధించిన విజయాలను గొప్పగా ప్రశంసించారు. "భారతదేశం సామాజిక, ఆర్థిక, శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలతో సహా మరెన్నో రంగాల్లో గొప్ప విజయాలను సాధించింది. మీ దేశం ప్రపంచ వేదికపై గొప్ప గౌరవాన్ని పొందుతోంది. పలు కీలక అంతర్జాతీయ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో చురుకుగా పనిచేస్తోంది" అని పుతిన్ పేర్కొన్నారు.

భారత్​తో భాగస్వామ్యం ఒక 'ప్రివిలేజ్'​
ఇక ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాల గురించి కూడా పుతిన్ మాట్లాడారు. "భారతదేశంతో రష్యాకు ప్రత్యేకమైన, విశేషమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉంది. దీనిని మేము ఎంతో విలువైనదిగా, గర్వకారణంగా భావిస్తున్నాం. ఇరుదేశాలు కలిసి బహుళ రంగాల్లో నిర్మాణాత్మక ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని విస్తరిస్తూనే ఉంటాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ఈ సహకారం ఇరుదేశాల ప్రజల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ప్రాంతీయ, ప్రపంచ భద్రతకు, స్థిరత్వానికి దోహదపడుతుంది" అని పుతిన్ అన్నారు.

భారత ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు
మరోవైపు భారత్​లోని రష్యన్ రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్ కూడా ఎక్స్ వేదికగా భారత పౌరులకు 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

"ప్రియమైన భారతీయ మిత్రులారా! 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మీకు అభినందనలు. ప్రపంచ చరిత్రలో భారత స్వాతంత్ర్యం ఒక మైలురాయి. ఈ సందర్భంగా అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం వైపు పయనిస్తున్న భారతదేశపు అన్ని ఆకాంక్షలు నెరవేరాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్. జై రష్యా"
- డెనిస్ అలిపోవ్​, ఎక్స్​ పోస్ట్​

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్​, భారత్​లోని రష్యా రాయబారి నుంచి వచ్చిన ఈ రెండు సందేశాలు, భారత్​-రష్యాల మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాలను, శాశ్వత స్నేహాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి.

పాకిస్థాన్ న్యూక్లియర్ బెదిరింపులకు భయపడేది లేదు: ఎర్రకోట వేదికపై ప్రధాని మోదీ

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

Putin Sends I Day Greetings To Modi : భారత్​ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలకు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భారత్​-రష్యా భాగస్వామ్యం 'ప్రత్యేకమైనది' అని, అది తమకు ఒక 'ప్రివిలేజ్' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ఈ మేరకు భారత్​లోని రష్యన్ రాయబార కార్యాలయంలో ఎక్స్​ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టింది. అందులో 'వ్లాదిమిర్ పుతిన్, భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు" అని పేర్కొంది.

భారత్​ విజయాలు అమోఘం
రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​ తన సందేశంలో భారత్​ సాధించిన విజయాలను గొప్పగా ప్రశంసించారు. "భారతదేశం సామాజిక, ఆర్థిక, శాస్త్ర, సాంకేతిక రంగాలతో సహా మరెన్నో రంగాల్లో గొప్ప విజయాలను సాధించింది. మీ దేశం ప్రపంచ వేదికపై గొప్ప గౌరవాన్ని పొందుతోంది. పలు కీలక అంతర్జాతీయ సమస్యలను పరిష్కరించడంలో చురుకుగా పనిచేస్తోంది" అని పుతిన్ పేర్కొన్నారు.

భారత్​తో భాగస్వామ్యం ఒక 'ప్రివిలేజ్'​
ఇక ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాల గురించి కూడా పుతిన్ మాట్లాడారు. "భారతదేశంతో రష్యాకు ప్రత్యేకమైన, విశేషమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ఉంది. దీనిని మేము ఎంతో విలువైనదిగా, గర్వకారణంగా భావిస్తున్నాం. ఇరుదేశాలు కలిసి బహుళ రంగాల్లో నిర్మాణాత్మక ద్వైపాక్షిక సహకారాన్ని విస్తరిస్తూనే ఉంటాయని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. ఈ సహకారం ఇరుదేశాల ప్రజల ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ప్రాంతీయ, ప్రపంచ భద్రతకు, స్థిరత్వానికి దోహదపడుతుంది" అని పుతిన్ అన్నారు.

భారత ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు
మరోవైపు భారత్​లోని రష్యన్ రాయబారి డెనిస్ అలిపోవ్ కూడా ఎక్స్ వేదికగా భారత పౌరులకు 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

"ప్రియమైన భారతీయ మిత్రులారా! 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మీకు అభినందనలు. ప్రపంచ చరిత్రలో భారత స్వాతంత్ర్యం ఒక మైలురాయి. ఈ సందర్భంగా అభివృద్ధి, ప్రజా సంక్షేమం వైపు పయనిస్తున్న భారతదేశపు అన్ని ఆకాంక్షలు నెరవేరాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. జై హింద్. జై రష్యా"
- డెనిస్ అలిపోవ్​, ఎక్స్​ పోస్ట్​

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్​, భారత్​లోని రష్యా రాయబారి నుంచి వచ్చిన ఈ రెండు సందేశాలు, భారత్​-రష్యాల మధ్య ఉన్న బలమైన సంబంధాలను, శాశ్వత స్నేహాన్ని నొక్కి చెబుతున్నాయి.

పాకిస్థాన్ న్యూక్లియర్ బెదిరింపులకు భయపడేది లేదు: ఎర్రకోట వేదికపై ప్రధాని మోదీ

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

For All Latest Updates

TAGGED:

PUTIN SENDS IDAY GREETINGS TO MURMUPUTIN SENDS IDAY GREETINGS TO INDIAPUTIN ABOUT PARTNERSHIP WITH INDIAINDIA RUSSIA BILATERAL RELATIONSPUTIN SENDS I DAY GREETINGS TO MODI

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మేకులు కొట్టకుండానే గోడలను అలంకరించాలా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

2035కల్లా భారత్‌కు 'సుదర్శన చక్ర'- 'ఐరన్ డోమ్‌'ను మించిన రేంజ్- శత్రుదేశాలకు ఇక చుక్కలే!

మోదీ మరో ఘనత- నాన్​స్టాప్​గా 103నిమిషాల స్పీచ్- ఇందిరా గాంధీ రికార్డ్ బ్రేక్

బ్యాట్‌మ్యాన్ అవతార్‌లో మహింద్రా BE6- 300 యూనిట్లు మాత్రమే- ఆలస్యం చేస్తే ఇక అంతే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.