భారత్తో ప్రత్యేక సంబంధాలు- మోదీ చాలా తెలివైన నాయకుడు : పుతిన్
భారత్తో వాణిజ్య అసమానతలు సవరించేందుకు కీలక చర్యల చేపట్టాలని పుతిన్ ఆదేశం
Published : October 3, 2025 at 7:21 AM IST
Russia On PM Modi : భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ప్రశంసించారు. ప్రధాని మోదీని జ్ఞానవంతుడైన నాయకుడు అభివర్ణించారు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ తన దేశం గురించే ముందుగా ఆలోచిస్తారని ఆయన అన్నారు. సోచీలో జరిగిన వాల్దై డిస్కషన్ క్లబ్ సదస్సులో పుతిన్ మాట్లాడుతూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే భారత్-రష్యా మధ్య సంబంధాలు ప్రత్యేకమైననవి గుర్తు చేశారు. అంతేకాకుండా భారత్ అధికంగా క్రూడ్ ఆయిల్ దిగుమతి చేస్తున్న కారణంగా ఏర్పడిన వాణిజ్య అసమతుల్యతను సవరించేందుకు తన ప్రభుత్వానికి చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
'భారత ప్రజలు మా సంబంధాలను ఎప్పటికి మరిచిపోరు. రాజకీయ సంబంధాల్లో ఇరు దేశాలు తరచుగా తమ చర్యలను సమన్వయం చేసుకుంటాయి. దాదాపు 15 ఏళ్ల క్రితం మేం ఒక విశేషమైన వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం గురించి ఒక ప్రకటన చేశాం. అది ఈ సంబంధాల గురించి వివరించే ఉత్తమ వివరణ. భారత్తో మాకు ఎప్పుడూ సమస్యలు లేదా ఉద్రిక్తతలు లేవు. ప్రధాని మోదీ నా స్నేహితుడు. ఆయన చాలా తెలివైన వ్యక్తి, జాతీయవాద దృక్పథం కలిగిన నాయకుడు. తన దేశం కోసం ముందుగా ఆలోచించే నాయకుడు'అని ప్రధాని మోదీని పుతిన్ కొనియడారు.
🚨🇮🇳🇷🇺 Russia has a special relationship with India, never had issues with Bharat — Putin— Sputnik India (@Sputnik_India) October 2, 2025
Modi is a reasonable and wise leader, who defends India’s national interests, he added pic.twitter.com/pjDroeWpQr
అలాగే, అమెరికా ఒత్తిడిని పట్టించుకోకుండా రష్యా నుంచి భారత్ చమురు దిగుమతులు కొనసాగించడాన్ని పుతిన్ అభినందించారు. 'అమెరికా విధించిన ప్రతీకార సుంకాల వల్ల భారత్కు కలిగే నష్టాన్ని రష్యా నుంచి క్రూడ్ దిగుమతులు సమతుల్యం చేస్తాయి. అదే సమయంలో భారత్ స్వతంత్ర దేశంగా ప్రతిష్ఠను పొందుతుంది. భారత్ రష్యా చమురు కొనుగోలు ఆపితే, 9 నుంచి 10 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వస్తుంది. ఏ విదేశీ ఒత్తిడికీ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తలొగ్గరని, భారత గౌరవం, వ్యూహాత్మక స్వయంప్రతిపత్తిని కాపాడుతారని విశ్విస్తున్నా. నాకు ప్రధాని మోదీని బాగా తెలుసు. అలాంటి నిర్ణయం ఆయన ఎప్పుడూ తీసుకోరు' అని ప్రధాని మోదీ అన్నారు.
వాణిజ్య అసమతుల్యత తొలగించేందుకు భారత్ నుంచి రష్యా మరిన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఔషధాలు కొనుగోలు చేయవచ్చని పుతిన్ అన్నారు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, ఫార్మా రంగంలో సహకారం పెంపొందించేందుకు రష్యా చర్యలు తీసుకుంటుందని పేర్కొన్నారు. రష్యా-భారత్ ఆర్థిక సంబంధాలకు విస్తారమైన అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ, వాటిని పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలంటే కొన్ని ప్రత్యేక సమస్యలను పరిష్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. ఫైనాన్సింగ్, లాజిస్టిక్స్, చెల్లింపు సమస్యలు ముఖ్యమైన సవాళ్లుగా గుర్తించినట్లు పుతిన్ చెప్పారు.
ఇదిలా ఉండగా రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ డిసెంబర్ 5,6 తేదీల్లో భారత్కు రానున్నారు. ప్రతి ఏటా జరిగే భారత్-రష్యా శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు పుతిన్ భారత్కు రానున్నారు. ఈ సమావేశంలో ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చిస్తారని సమాచారం. ఈ పర్యటన ద్వారా రక్షణ ఒప్పందాలు, ఇంధన రంగంలో సహకారం, వాణిజ్య సంబంధాలు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి. రష్యా నుంచి ఎస్- 400 క్షిపణి వ్యవస్థల సరఫరా, ఇంధన ఒప్పందాలు, ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం వంటి అంశాలపై చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. భారత్- రష్యా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి ఈ సమావేశం మరో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.