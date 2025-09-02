Peter Navarro on Putin Jinping Modi Meeting : భారత్పై మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో. చైనాలో జరిగిన షాంఘై కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ (ఎస్సీఓ -SCO) సదస్సులో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్పింగ్లతో ప్రధాని మోదీ భేటీ కావడాన్ని ఆయన తప్పుపట్టారు. ఇద్దరు అతిపెద్ద నిరంకుశ నియంతలతో భారత ప్రధాని సమావేశం కావడం, ఎస్సీఓ వేదికను పంచుకోవడం సిగ్గుచేటు అని నవారో నిప్పులు చెరిగారు. పుతిన్, జిన్పింగ్, మోదీలు చూపుతున్న ఐకమత్యం సమస్యాత్మక అంశమన్నారు. మంగళవారం అమెరికాలోని వాషింగ్టన్ డీసీలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పుతిన్, జిన్పింగ్ లాంటి వాళ్లను మోదీ కలవడంలో అర్థమే లేదని, భారత ప్రధాని ఏం ఆలోచిస్తున్నారో తనకు అర్థమే కావడం లేదని పీటర్ నవారో వ్యాఖ్యానించారు. దీని గురించి భారతీయులంతా ఆలోచించాలని కోరారు. భారత్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రజాస్వామిక దేశమనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలని సూచించారు. భారత్కు అమెరికా, ఐరోపా, ఉక్రెయిన్ అవసరమని, రష్యాతో పనేం లేదన్నారు. కొన్ని దశాబ్దాలుగా చైనాతో భారత్కు జరుగుతున్న కోల్డ్ వార్ను ప్రధాని మోదీ మర్చిపోయారా అని నవారో ప్రశ్నించారు. పలుసార్లు నేరుగా భారత్, చైనా సైన్యాలు తలపడ్డాయన్నారు. ఇప్పటికైనా రష్యా నుంచి ముడి చమురును కొనడాన్ని భారత్ ఆపాలన్నారు.