మోదీ నాయకత్వంలో ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వృద్ధిరేటు భారత్ సొంతం- పుతిన్​​ ​

ప్రధాని మోదీకి ఫోన్ చేసిన రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్​

modi putin call
modi putin call (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
PM Modi Putin Talks : భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఫోన్ రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ గత వారం ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. ఈమేరకు ఇరుదేశాల సంబంధాలపై చర్చించుకున్నట్లు రష్యా అధికారిక మీడియా వెల్లడించింది​. రష్యా ప్రభుత్వ నేతలతో చర్చించిన కీలక విషయాలను మోదీకి పుతిన్​ వివరించినట్లు తెలిపింది. ఈ క్రమంలోనే రష్యా- భారత్​ సంబంధాలు దృఢంగా ఉన్నాయని పుతిన్ పునరుద్ఘాటించారు. మోదీ నాయకత్వంలో భారత్​ పాలనతో పాటు ఆర్థికంగా వృద్ధి సాధించిందని కొనియాడారు. భవిష్యత్తులో ప్రాంతీయ, అంతర్జాతీయ విషయాలపైన నిర్మాణాత్మక చర్చలతో పాటు కలిసి పనిచేయాలని పుతిన్ ఆకాంక్షించారు.

"ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో భారత్​ స్వతంత్ర, సార్వభౌమాధికార విధానాలను అవలంభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా చూసుకుంటే గొప్ప ఫలితాలను సాధిస్తోంది. ప్రపంచంలోని ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థలను దాటి అత్యధిక ఆర్థిక వృద్ధి రేటును అందుకుంది. రష్యా- భారత్ మధ్య సంబంధాలు బలోపేతం అయ్యేలా మోదీ వ్యక్తిగతంగానూ ఎంతో సాయం చేస్తున్నారు. ఇంకా ఇరు దేశాలు అనేక రంగాల్లో పరస్పరం అభివృద్ధి చెందేలా కృషి చేస్తున్నారు."

--పుతిన్, రష్యా అధ్యక్షుడు

గత వారం భారత ప్రధాని మోదీ 75వ పుట్టిన రోజు నేపథ్యంలో పుతిన్​ సందేశం పంపారని, ఆ తర్వాత ఫోన్​ చేసి మాట్లాడారని అధికారిక మీడియా వివరించింది. అంతకుముందు రష్యాతో సంబంధాలపై శుక్రవారం ప్రధానమంత్రి మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాలపరీక్షకు నిలిచినా రష్యాతో బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునే విషయంలో ముందుకే సాగుతామని తేల్చి చెప్పారు. రెండు దేశాల మధ్య సుదీర్ఘ కాలంగా రక్షణ బంధం కొనసాగుతోందని చెప్పుకొచ్చారు. ఆత్మ నిర్భరత (స్వయం సమృద్ధి) సాధించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని, భారత్‌ లాంటి దేశం ఏ ఒక్కరిపైనా ఆధారపడకూడదని తెలిపారు.

అయితే, మోదీ- పుతిన్​ ఉక్రెయిన్​ యుద్ధంపై చర్చించారని నాటో చీఫ్ మార్క్‌ రుటె​ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలోనే రష్యా మీడియా ప్రకటన చేసింది. ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం విషయంలో ఏవిధంగా ముందుకువెళ్తున్నారనే అంశం గురించి రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌ను భారత ప్రధాని మోదీ ఆరా తీసినట్లు మార్క్‌ రుటె చెప్పారు. ఈ మేరకు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, భారత ప్రధాని మోదీ ఫోన్​లో మాట్లాడుకున్నారని తెలిపారు. రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్నందుకు భారత్‌పై సుంకాల భారం పడటంతో పుతిన్ భవిష్యత్ వ్యూహాల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారని ఆయన చెప్పారు.

"భారత్‌పై అమెరికా విధిస్తోన్న సుంకాలు రష్యాపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. రష్యా నుంచి చమురు కొంటున్నందుకు భారత్‌ సుంకాలతో ఇబ్బందులు పడుతోంది. దీంతో పుతిన్‌కు భారత్​ నుంచి ఫోన్‌ వెళ్లింది. ఉక్రెయిన్‌తో యుద్ధం విషయంలో ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్లనున్నారనే దానిపై పుతిన్‌ను నరేంద్ర మోదీ ఆరా తీశారు" అని రుటే పేర్కొన్నారు. అయితే, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తుందన్న కారణంతో భారత్‌పై అమెరికా 50 శాతం సుంకాలు విధించింది. ఇలా కొనుగోలు చేయడం ద్వారా ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా యుద్ధానికి భారత్, చైనాలు నిధులు సమకూరుస్తున్నాయని ట్రంప్ ఆరోపిస్తున్నారు.

నాటో చీఫ్‌ వ్యాఖ్యలకు భారత్‌ కౌంటర్​- భవిష్యత్తులో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచన

రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ యుద్ధంలో వెనక్కి తగ్గారా? ఐరోపా దేశాలను అందుకే ముందుపెడుతున్నారా?

