ETV Bharat / international

ట్రంప్ తీరుపై అమెరికన్ల భారీ నిరసన- 'హ్యాండ్స్‌ ఆఫ్' పేరిట దేశవ్యాప్తంగా ర్యాలీలు - US PROTESTS

US Protests Against Trump ( Associated Press )