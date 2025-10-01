POKలో పాక్ సైన్యం అరాచకం- ఆందోళనకారులపై కాల్పులు- 10 మంది మృతి
ప్రాథమిక హక్కుల కోసం పీవోకేలో ఆందోళన చేస్తున్న స్థానికులు- స్థానికుల ఆందోళనలతో మూడ్రోజులుగా అట్టుడుకుతున్న పీవోకే
Published : October 1, 2025 at 5:39 PM IST
Protesters Killed In PoK : పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్లో పాక్ సైన్యం అరాచకం సృష్టించింది. పీవోకే ప్రజలను పాకిస్తాన్ రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా అణగదొక్కుతోందని జరుగుతున్న నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ఈ క్రమంలో పాక్ బలగాలు ఆందోళకారులపై కాల్పులు జరపగా 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ధిర్కోట్, ముజఫరాబాద్, బాఘ్, మిర్పుర్ ప్రాంతాల్లో ఈ మరణాలు చోటుచేసుకున్నాయని జాతీయ మీడియా వెల్లడించింది.
అవామీ యాక్షన్ కమిటీ (ఏఏసీ) నేతృత్వంలో కొన్నిరోజులుగా పీవోకేలో నిరసనలు జరుగుతున్నాయి. పీవోకే ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులను పాకిస్తాన్ హరిస్తోందని నిరసనకారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పీవోకేలో మౌలిక సంస్కరణలు తీసుకురావాలని తమ 38 డిమాండ్లను అమలు చేయాలని ఏఏసీ ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చింది. పాక్ సర్కార్కు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు తీవ్రమవుతుండడంతో ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టేందుకు పాక్ పెద్ద సంఖ్యలో బలగాలను మోహరించింది. ఇంటర్నెట్ను నిలిపివేసింది. ఈ నిరసనలతో మార్కెట్లు, దుకాణాలు, రవాణా సేవలు నిలిచిపోయాయి. ఈ ఉదయం ఆందోళనకారులు రాళ్లు రువ్వారు. తమను అడ్డుకునేందుకు బ్రిడ్జిలపై ఉంచిన షిప్పింగ్ కంటైనర్లను నదిలోకి నెట్టేశారు. ఈ క్రమంలోనే కాల్పులు జరిగాయి. ప్రస్తుత నిరసనలు ప్లాన్-ఏ అని, ఇంకా తమ వద్ద వేరే ప్రణాళికలు ఉన్నాయని ఏఏసీ లీడర్ షౌకత్ నవాజ్ మిర్ పాక్ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించారు.