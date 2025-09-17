'భారత కాన్సులేట్ను సీజ్ చేస్తాం'- హై కమిషనర్ ఫొటోను టార్గెట్ చేస్తూ ఖలిస్థానీల బెదిరింపులు
భారత దౌత్య కార్యాలయ సందర్శనకు మరో తేదీని ఎంపిక చేసుకోవాలని ఇండో- కెనెడియన్లకు విజ్ఞప్తి
Published : September 17, 2025 at 11:32 AM IST
Pro Khalistan Protests in Canada : భారత్-కెనడా సంబంధాలు మళ్లీ బలపడుతున్న వేళ నిషేధిత ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాద సంస్థ సిఖ్ ఫర్ జస్టిస్ హెచ్చరికలు పంపింది. గురువారం వాంకోవర్లోని భారత దౌత్య కార్యాలయాన్ని ముట్టడిస్తామని ప్రకటించింది. భారత దౌత్య కార్యాలయ సందర్శనకు మరో తేదీని ఎంపిక చేసుకోవాలని ఇండో- కెనెడియన్లకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నట్లు తెలిపింది. కెనడాలోని భారత హై కమిషనర్ దినిష్ పట్నాయక్ ఫొటోకు టార్గెట్ గుర్తు పెడుతూ ఒక కరపత్రం విడుదల చేసింది. హర్దీప్ సింగ్నిజ్జర్ హత్యలో భారత్ హస్తం ఉందని రెండేళ్ల క్రితం అప్పటి ప్రధాని జస్టిన్ ట్రూడో చెప్పారని, ఇప్పటికీ ఖలిస్థానీలే లక్ష్యంగా భారత దౌత్య కార్యాలయం ఒక గూఢచార నెట్వర్క్ నడుపుతోందని SFJ ఆరోపించింది. ఖలిస్థాన్పై ప్రజాభిప్రాయసేకరణ ప్రచారానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న ఇందర్జీత్సింగ్ గోసల్ను భారత ఏజెంట్లు హత్య చేసే ప్రమాదం ఉందని ప్రకటనలో SFJ తెలిపింది. కెనడా గడ్డపై భారత్ చేస్తున్న నిఘా, బెదిరింపుల నేపథ్యంలో కాన్సులేట్ను ముట్టడి చేస్తున్నట్లు వివరించింది. అయితే, ఈ బెదిరింపులపై వాంకోవర్లోని భారత్ కాన్సులేట్ ఇప్పటివరకు స్పందించలేదు.
దశాబ్దాలుగా మిత్ర దేశాలుగా ఉన్న భారత్, కెనడాల మధ్య గత కొంతకాలం క్రితం సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. ట్రూడో అధికారంలో ఉన్న సమయంలో ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాది హర్దీప్సింగ్ నిజ్జర్ హత్యలో భారత్ హస్తం ఉందంటూ ఆయన ఆరోపించడం వల్ల ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు చెలరేగాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఇరుదేశాలూ పరస్పరం దౌత్యవేత్తలను వెనక్కి పంపించాయి. అనంతరం కెనడా ఎన్నికల్లో జోక్యం చేసుకోవడానికి భారత్ ప్రయత్నిస్తోందంటూ కెనడియన్ సెక్యూరిటీ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఫలితంగా భారత్-కెనడాల మధ్య దూరం మరింత పెరిగింది. ఆ తర్వాత కెనడా ప్రధానిగా గెలిచిన మార్క్ కార్నీ భారత్తో సంబంధాలు పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకోవడంతో కాస్త మెరుగుపడ్డాయి. ఇటీవల జీ7 సదస్సు సందర్భంగా ఇరు దేశాల ప్రధానులు సమావేశమై దౌత్యవేత్తల పునర్నియామకానికి అంగీకరించారు.
కెనడా నుంచే ఖలీస్థానీ గ్రూపులకు నిధులు
అంతకుముందు ఈ నెలలోనే ఖలిస్థానీ గ్రూపులపై కెనడా ప్రభుత్వంపై సంచలన నివేదికను వెల్లడించింది. '2025 అసెస్మెంట్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ అండ్ టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ రిస్క్స్ ఇన్ కెనడా' పేరిట విడుదలైన నివేదికలో ఇక్కడి రెండు ఖలిస్థానీ ఉగ్ర సంస్థలకు తమ దేశం నుంచే నిధులు అందాయని తెలిపింది. వాటిని 'బబ్బర్ ఖాల్సా ఇంటర్నేషనల్', 'ఇంటర్నేషనల్ సిఖ్ యూత్ ఫెడరేషన్'గా పేర్కొంది.
"రాజకీయ ప్రేరేపిత హింసాత్మక తీవ్రవాదం (PMVE) జాబితాలో ఉన్న ఖలిస్థానీ, హమాస్, హెజ్బొల్లా వంటి ఉగ్రసంస్థలకు కెనడా నుంచే నిధులు సమకూరుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. భారత్లోని పంజాబ్లో స్వతంత్ర దేశస్థాపన కోసం హింసాత్మక మార్గాలను అనుసరించే ఖలిస్థానీ ఉగ్రమూకలకు కెనడా సహా అనేక దేశాల్లో నిధులు అందుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీటికి గతంలో కెనడాలో విస్తృతమైన నిధుల సేకరణ నెట్వర్క్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఖలిస్థానీ ఉగ్రవాదానికి తోడ్పాటును అందించే వ్యక్తులే ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది." అని నివేదిక పేర్కొంది.
