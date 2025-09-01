ETV Bharat / international

'కొన్ని దేశాలు ఉగ్రవాదానికి బహిరంగంగా మద్దతిచ్చాయి'- పాకిస్థాన్‌ వైఖరిని ఎండగట్టిన మోదీ - INDIA ON SCO STATEMENT

పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ సమక్షంలోనే ఆ దేశ వైఖరిని తప్పుబట్టిన మోదీ

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 1, 2025 at 9:55 AM IST

SCO Summit 2025 Modi : చైనాలోని తియాంజిన్​లో జరుగుతున్న ఎస్‌సీవో వేదికగా పాకిస్థాన్‌ వైఖరిని ఎండగట్టారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. కొన్ని దేశాలు ఉగ్రవాదానికి బహిరంగంగా మద్దతిచ్చాయని దుయ్యబట్టారు. పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ సమక్షంలోనే ఆ దేశ వైఖరిని తప్పుబట్టారు మోదీ. ఉగ్రవాదం శాంతికి ముప్పుగా పరిణమించిందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాద సమస్యతో భారత్ నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఇబ్బందులు పడుతోందని తెలిపారు. ఏ దేశానికైనా భద్రత, శాంతి, స్థిరత్వం అనేవి అభివృద్ధికి పునాదులని మోదీ పేర్కొన్నారు.

"ఉగ్రవాదం శాంతికి ముప్పుగా పరిణమించింది. ఉగ్రవాద సమస్యలతో భారత్‌ 4 దశాబ్దాలుగా ఇబ్బందులు పడుతోంది. ఎస్‌సీవో సభ్యులుగా భారత్‌ కీలక భూమిక పోషిస్తోంది. ఎస్‌సీవో కోసం భారత్‌ విజన్‌, పాలసీ 3 పిల్లర్లపై ఆధారపడి ఉంది. భద్రత, అనుసంధానం, అవకాశాలు 3 పిల్లర్లుగా నిలుస్తాయి. ఉగ్రవాదం, వేర్పాటువాదం సవాళ్లుగా మారాయి. ఇటీవల పహల్గామ్‌ దాడి ఉగ్రవాదుల పైశాచికత్వాన్ని చాటింది. పహల్గామ్‌ దాడి వేళ భారత్‌కు మద్దతుగా నిలిచిన దేశాలకు కృతజ్ఞతలు"

--నరేంద్ర మోదీ, ప్రధానమంత్రి

ఉగ్రవాదం, వేర్పాటువాదం, తీవ్రవాదం పెద్ద సవాళ్లుగా మారాయని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభిప్రాయపడ్డారు. ఉగ్రవాదం ఒక దేశ భద్రతకు మాత్రమే సవాలు కాదని, మానవాళి మొత్తానికీ ఉగ్రవాదం ఉమ్మడి సవాలని అన్నారు. ఉగ్రవాదంతో ఏ దేశం, ఏ సమాజం, ఏ పౌరుడూ సురక్షితం కాదని తెలిపారు. అందుకే ఉగ్రవాదంపై పోరులో దేశాలన్నీ ఐక్యంగా నిలవాలని పిలుపునిచ్చారు. అల్‌ఖైదా, అనుబంధ సంస్థలతో పోరులో భారత్‌ చొరవ చూపిందని, ఉగ్రవాదులకు ఆర్థిక సహకారానికి వ్యతిరేకంగా భారత్‌ గళం వినిపించిందన్నారు. ఉగ్రవాద ఆర్థిక సహకారానికి వ్యతిరేక పోరులో మద్దతుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

అంతకుముందు చైనాలోని తియాన్‌జిన్‌ వేదికగా జరుగుతున్న 25వ షాంఘై సహకార సంస్థ శిఖరాగ్ర సదస్సు అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న ఈ సదస్సుకు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్‌ పుతిన్‌ సహా వివిధ దేశాధినేతలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సదస్సు ప్రారంభ సమయంలో పుతిన్‌ను ప్రధాని మోదీ ఆత్మీయంగా పలకించారు. షేక్‌హ్యాండ్‌ ఇచ్చి ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఆ చిత్రాలను మోదీ తన ఎక్స్‌ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. పుతిన్‌ను కలవడం ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటుందని రాసుకొచ్చారు. జిన్‌పింగ్‌, పుతిన్‌తో సంభాషించిన చిత్రాలను కూడా పంచుకున్నారు.

