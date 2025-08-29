ETV Bharat / international

Published : August 29, 2025 at 7:32 AM IST

US On Russia Attack : ఓవైపు యుద్ధాన్ని ఆపడానికి శాంతి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నా, ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడుల తీవ్రతను మాత్రం తగ్గించడంలేదు. ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్​పై రష్యా నిర్వహించిన వైమానిక దాడులపై అమెరికా స్పందించింది. ఆ విషయంలో తమ దేశ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంతోషంగా లేరని తెలిపింది. అలా అని ఆశ్చర్యానికి కూడా లోనవ్వలేదని పేర్కొంది.

ఈ మేరకు తాజాగా వైట్ హౌస్ సెక్రటరీ కరోలిన్ లీవిట్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ పలు వ్యాఖ్యలు చేశారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగియాలంటే ఆ రెండు దేశాల అధ్యక్షులు వ్లాదమిర్ పుతిన్, జెలెన్​స్కీ ఇద్దరూ కూడా కోరుకోవాలని అన్నారు. ఆ ఘటన తర్వాత ట్రంప్ మరిన్ని ప్రకటనలు చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు వైట్ హౌస్ ప్రెస్ సెక్రటరీ వెల్లడించారు.

బుధవారం రాత్రి నుంచి ఉక్రెయిన్‌ రాజధాని కీవ్‌ సహా పలు నగరాలపై మాస్కో దాదాపుగా 598 డ్రోన్లు, 31 క్షిపణులు ప్రయోగించింది. ఈ దాడుల్లో 19 మంది పౌరులు మృతి చెందారు, 48 మందికి గాయాలయ్యాయి. మృతుల్లో నలుగురు చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. రష్యా దాడుల్లో కీవ్‌లోని ఐరోపా సమాఖ్య కార్యాలయాలకు కూడా నష్టం వాటిల్లింది. ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి ఒప్పందం దిశగా అడుగులు పడుతున్న క్రమంలో ఇటీవల రష్యా చేపట్టిన అతిపెద్ద దాడి ఇదే.

యావత్ ప్రపంచం స్పందించాలి!
అయితే ఆ ఘటనను ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జెలెన్‌స్కీ తీవ్రంగా ఖండించారు. చర్చలకు రాకుండా రష్యా బాలిస్టిక్‌ క్షిపణులను వినియోగిస్తోందని మండిపడ్డారు. శాంతిని కోరుకునే యావత్‌ ప్రపంచం తాజా ఘటనపై స్పందించాలని తెలిపారు. గతంలో చాలా మంది శాంతి మంత్రం జపించినట్లు చెప్పారు. ఇప్పుడు మాత్రం మిన్నకుండిపోతున్నారంటూ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టారు.

కీవ్‌ నగరంలోని దాదాపు 20 ప్రాంతాల్లో డ్రోన్‌ దాడులు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. సుమారు 100 భవనాలు పూర్తిగా లేదా పాక్షికంగా దెబ్బతిన్నట్లు సమాచారం. మరోవైపు 563 డ్రోన్లను, 26 క్షిపణులను విజయవంతంగా నేల కూల్చినట్లు ఉక్రెయిన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ వెల్లడించింది. తాజా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసేలా ట్రంప్‌ సుంకాల పెంపు సహా, మరిన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని ఉక్రెయిన్‌ భావిస్తోంది.

ఇదే విషయాన్ని జెలెన్‌స్కీ కూడా ప్రస్తావించారు. యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇచ్చిన అన్ని గడువులను రష్యా ఇప్పటికే అతిక్రమించిందని తెలిపారు. ఇరుదేశాల మధ్య శాంతి కుదిర్చేందుకు చేసిన దౌత్య ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయని అన్నారు. జెలెన్‌స్కీతో ప్రత్యక్షంగా శాంతి చర్చలు జరిపేందుకు అమెరికా చేసిన ప్రతిపాదనను పుతిన్‌ తిరస్కరించడంపై ఇటీవల ట్రంప్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రత్యక్ష చర్చలకు షెడ్యూల్‌ ఖరారు కాకపోతే రెండు వారాల్లో నిర్ణయం తీసుకుంటానని గత శుక్రవారం ట్రంప్‌ వ్యాఖ్యానించారు.

మరోవైపు గురువారం రాత్రి ఉక్రెయిన్‌కు చెందిన 102 డ్రోన్లను నేల కూల్చినట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ వెల్లడించింది. రష్యాలోని నైరుతి భాగమే లక్ష్యంగా ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్‌ దాడులకు దిగుతున్నట్లు వెల్లడించింది. క్రాస్‌నోడార్‌ ప్రాంతంలోని అఫిప్‌స్కీ చమురుశుద్ధి కర్మాగారంపై డ్రోన్‌ దాడి కారణంగా మంటలు చెలరేగినట్లు స్థానిక అధికారులు తెలిపారు. సమర రీజియన్‌లోని మరో చమురు శుద్ధి కేంద్రం పైనా ఉక్రెయిన్‌ డ్రోన్‌తో దాడి చేసినట్లు సమాచారం. రష్యా ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీసేందుకు చమురుశుద్ధి కేంద్రాలనే ఉక్రెయిన్‌ ప్రధానంగా ఎంచుకుంటోంది.

