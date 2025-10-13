ETV Bharat / international

ముగిసిన యుద్ధంపై పాకిస్థాన్​లో ఆందోళనలు- పోలీసు సహా పలువురు నిరసనకారులు మృతి

లాహోర్‌లో పాలస్తీనియన్లకు మద్దతుగా నిర్వహించిన ర్యాలీలో ఉద్రిక్తతలు- పోలీసులపై కాల్పులు జరిపిన ఆందోళనకారులు, ఓ పోలీసు అధికారి మృతి

TLP Pakistan Protest
TLP Pakistan Protest (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TLP Pakistan Protest : ఓవైపు ఇజ్రాయెల్‌-గాజా మధ్య యుద్ధం ముగిసి మిడిల్‌ఈస్ట్‌లో శాంతి నెలకొంటే మరోవైపు ఇదే అంశంపై పాకిస్థాన్‌లో నిరసనలు మొదలయ్యాయి. శాంతి ఒప్పందంతో పాలస్తీనియన్లు సంబరాలు చేసుకుంటున్న వేళ గాజాలో మరణాలు, ట్రంప్‌ శాంతి ప్రణాళికను నిరసిస్తూ తెహ్రీక్‌-ఇ-లబైక్‌ పాకిస్థాన్‌ ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. నిరసనలను అదుపు చేయాలని చూసిన పోలీసులపై సీసాలు, కర్రలు, రాళ్లతో ఆందోళనకారులు దాడి చేశారు. తుపాకులతో కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో ఒక పోలీసు అధికారి సహా ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పదుల సంఖ్యలో గాయపడ్డారు.

ర్యాలీలో భాగంగా రోడ్లపై వేసిన షిప్పింగ్ కంటైనర్లను తొలగించేందుకు నిరసనకారులు ప్రయత్నించగా పోలీసులు వారిని అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆందోళనకారులు పోలీసులపై కాల్పులు జరిపారు. పలు వాహనాలను సైతం దగ్ధం చేశారు. ఈ ఘటనలో ఒక పోలీసు అధికారి మృతి చెందగా పదుల సంఖ్యలో గాయపడినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. పోలీసులపై కాల్పులు జరిపి ఒకరిని చంపడంతో పాటు మరికొందరికి గాయాలు చేయడంతో ఎదురుకాల్పులు చేసినట్లు పంజాబ్​ పోలీస్ చీఫ్​ ఉస్మాన్​ అన్వర్​ తెలిపారు. అయితే, ఎంతమంది నిరసనకారులు చనిపోయారనే విషయాన్ని పోలీసులు వెల్లడించలేదు. ఈ ర్యాలీలో తమ పార్టీకి చెందిన మద్దతుదారులు చాలా మంది మరణించడం లేదా గాయపడి ఉంటారని తెహ్రీక్-ఎ-లబ్బైక్ పాకిస్తాన్-TLP ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

మరోవైపు గాయపడిన వారిలో TLP చీఫ్​ సాద్ రిజ్వీ సైతం ఉన్నారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడగా, ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కాల్పులకు ముందు రిజ్వీ మాట్లాడిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. కాల్పులు ఆపాలని చర్చలకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నట్లు భద్రతా బలగాలను కోరుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. మరో వీడియోలో అనేక వాహనాలు కాలిపోతున్న దృశ్యాలు కనిపించాయి. ముఖ్యంగా లాంగ్ మార్చ్​ కోసం TLP కార్యకర్తలను తరలిస్తున్న ట్రక్కు సైతం ఇందులో దగ్ధమైంది.

గాజాలో మరణాలు, ట్రంప్‌ శాంతి ప్రణాళికను నిరసిస్తూ తెహ్రీక్‌-ఇ-లబైక్‌ పాకిస్థాన్‌ (TLP) కార్యకర్తలు గురువారం నుంచి పాక్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆందోళనలు చేపట్టారు. గత శుక్రవారం తూర్పు పాకిస్థాన్‌లో ప్రారంభమైన ర్యాలీ, లాహోర్ నుంచి రాజధాని ఇస్లామాబాద్‌లోని అమెరికా ఎంబసీ ముట్టడికి ప్రయత్నించడంతో ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. శనివారం జరిగిన నిరసనలో 100 మందికి పైగా ఆందోళనకారులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ నిరసనల కారణంగా పాకిస్థాన్‌లోని ఇస్లామాబాద్‌, లాహోర్‌, రావల్పిండి సహా అనేక ప్రాంతాల్లో ప్రధాన రవాణా, కమ్యూనికేషన్‌ వ్యవస్థలు దెబ్బతిన్నాయి. ప్రధాన నగరాల్లో ఇంటర్నెట్ సేవలను అధికారులు నిలిపివేశారు. ఇస్లామాబాద్, రావల్పిండిలో లాక్‌డౌన్‌ విధించినట్లు అధికారులు వివరించారు.

అంతకుముందు పంజాబ్‌ పోలీసులు తమ కార్యకర్తలను హత్య చేసినట్లు, ఘర్షణల సమయంలో అనేక మందికి గాయపడినట్లు ఆ పార్టీ చీఫ్‌ సాద్ రిజ్వి ఆరోపించారు. వారిని ఆస్పత్రులకు తీసుకువెళ్తే వైద్యం చేయడానికి కూడా అక్కడి వైద్యులు నిరాకరించారని తెలిపారు. తమ పార్టీ కార్యకర్తలపై పోలీసులు ఉద్దేశపూర్వకంగానే దాడులు చేస్తున్నారని సాద్ రిజ్వి విమర్శించారు. శాంతియుతంగా చేపట్టిన నిరసనలను హింసాత్మకంగా అణచివేయాలని చూస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఎవరి ఆదేశాలతో తమపై కాల్పులు జరుపుతున్నారని పోలీసులను రిజ్వి ప్రశ్నించారు. తన నివాసంపై దాడి చేసి తన తల్లిని, భార్యాపిల్లలను అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

తెహ్రీక్‌-ఇ-లబైక్‌ పాకిస్థాన్‌ (TLP) హింసతో కూడిన విధ్వంసపూరిత నిరసనలు ఎక్కువగా చేపడుతుంది. ప్రధాన రోడ్లను నిర్భందం చేసి ఆస్తులను ధ్వంసం చేస్తుంటుంది. 2018లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఇస్లాంను విమర్శించిన వారికి మరణ శిక్ష విధించాలనే డిమాండ్​తో ఎక్కువ ప్రాచుర్యం పొందింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

TLP PAKISTAN PROTESTTLP STRIKE IN PAKISTANTLP PALESTINE MARCHPRO PALESTINE PROTEST IN PAKISTANTLP PROTEST IN PAKISTAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.