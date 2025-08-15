PoK Floods Updates : పాకిస్థాన్, పీవోకేలో భారీ వర్షాలకు ఆకస్మిక వరదలు సంభవించి 154 మంది మృతిచెందారు. పీవోకేలోని గిల్గిట్బల్టిస్థాన్, ఖైబర్పక్తుంఖ్వా ప్రాంతాల్లో అత్యధికంగా చనిపోయారు. డజన్ల సంఖ్యలో ప్రజలు, పర్యాటకులు గల్లంతయ్యారు. మన్సేహ్రా జిల్లా సిరాన్ లోయలో కొండ చరియలు విరిగిపడి రహదారులు మూసుకుపోయాయి. ఆ ప్రాంతంలో చిక్కుకున్న 1300 మంది పర్యాటకులను విపత్తునిర్వహణ సిబ్బంది రక్షించారు. ఈ సీజన్లో పాక్లో వర్షాల కారణంగా మరణించినవారి సంఖ్య 360 దాటింది. మృతులకు పాక్ ప్రభుత్వం సంతాపం ప్రకటించింది. వరద ప్రభావిత జిల్లాల్లో సహాయకచర్యలు ముమ్మరంచేసింది.
భారీగా ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం
బునేర్ జిల్లాలో 75 మంది, మాన్సెహ్రా జిల్లాలో 17 మంది, బాజౌర్, బాటాగ్రామ్ జిల్లాల్లో 18 మంది చొప్పున మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఖైబర్ పఖ్తుంఖ్వా ప్రావిన్స్లో గురువారం రాత్రి నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. దీనితో ఆకస్మికంగా వరదలు ముంచెత్తడంతో పలువురు చిన్నారులు సహా 125 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని అధికారులు తెలిపారు. దీనితో రంగంలోకి దిగిన సహాయక బృందాలు, సైన్యం, స్థానికులు సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారన్నారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అనేక మంది గల్లంతయ్యారు. కనుక మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రొవిన్షియల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అథారిటీ ప్రతినిధి ఫైజీ తెలిపారు.
ఈ వరదల ధాటికి పదుల సంఖ్యలో ఇళ్లు ధ్వంసం కాగా, స్కూళ్లు, ఆరోగ్య కేంద్రాలు, వాహనాలు మునిగిపోయాయి. పలు వంతెనలు సైతం వరద నీటిలో కొట్టుకుపోయాయి. మరోవైపు నీలమ్ వ్యాలీ వద్ద ఉన్న పర్యాటకులను సురక్షితంగా తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఇంకా అనేక మంది తప్పిపోయినందున మరణాల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ఫైజీ తెలిపారు.
గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఎఫెక్ట్
పాకిస్థాన్ 75 శాతం నీటి అవసరాలను తీర్చే గిల్గిట్-బాల్టిస్తాన్ భారీ హిమనీనదాలకు నిలయం. ఆయా ప్రాంతాల్లో హిమనీనదాలు కరిగి మెరుపు వరదలు పోటెత్తే అవకాశం ఉందని పర్యాటకులు ప్రయాణాలు చేయవద్దని పాక్ విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణంగా పాక్లో సాధారణం కన్నా అధిక వర్షపాతం నమోదవుతోంది. హిమనీనదాలు కరిగి ఆకస్మిక వరదలు పోటెత్తుతున్నాయి. 2022లో సంభవించిన వరదల్లో 1700 మంది చనిపోవడమే కాక, ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతింది.