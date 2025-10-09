ట్రంప్నకు, నెతన్యాహుకు మోదీ ఫోన్- గాజా 'శాంతి ప్రణాళిక విజయం'పై అభినందనలు
గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయంపై ట్రంప్, నెత్యనాహుతో మాట్లాడిన మోదీ
Published : October 9, 2025 at 9:35 PM IST
Modi Phone To Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తోపాటు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. చరిత్రాత్మక గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయంపై ట్రంప్నకు అభినందనలు తెలిపారు. బందీల విడుదల, గాజా ప్రజలకు మెరుగైన మానవతా సహాయంపై ఒప్పందాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు నెతన్యాహుకు చెప్పారు. ఈ మేరకు మోదీలో సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు మోదీ.
తొలుత ట్రంప్తో ఫోన్లో సంభాషించినట్లు మోదీ తెలిపారు. చరిత్రాత్మక గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసినందుకు ట్రంప్నకు అభినందనలు తెలిపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వాణిజ్య చర్చల్లో సాధించిన పురోగతిపై కూడా సమీక్షించామని వెల్లడించారు. రానున్న రోజుల్లో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించేందుకు పరస్పరం అంగీకరించినట్లు పేర్కొన్నారు.
ఆ తర్వాత నెతన్యాహుతో మాట్లాడి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గాజా శాంతి ప్రణాళిక కింద సాధించిన పురోగతికి అభినందనలు తెలిపినట్లు మోదీ చెప్పారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ రూపంలో లేదా వ్యక్తీకరణలో ఉగ్రవాదం ఆమోదయోగ్యం కాదని తాను పునరుద్ఘాటించానని మోదీ అన్నారు. బందీల విడుదల, గాజా ప్రజలకు మెరుగైన మానవతా సహాయంపై ఒప్పందాన్ని స్వాగతిస్తున్నామని చెప్పినట్లు వెల్లడించారు.
అంతకుముందు గాజాలో యుద్ధం ముగించేందుకు ఇజ్రాయెల్, హమాస్ అంగీకరించాయని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనను ప్రధాని మోదీ స్వాగతించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు బలమైన నాయకత్వానికి ఇది అద్దం పడుతోందని కొనియాడారు. బందీలను విడుదల చేయడం, గాజా ప్రజలకు మెరుగైన మానవతా సాయం అందేలా చూడటం వల్ల శాశ్వత శాంతికి బాటలు పడతాయని ప్రధాని మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఇజ్రాయెల్, హమాస్లు మొదటి దశ శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించినట్లు ట్రంప్ తొలుత వెల్లడించారు. ఒప్పందంపై ఇరు పక్షాలు సంతకం చేసినట్లు తెలిపారు. ఈ మేరకు తన సోషల్ మీడియా ట్రూత్లో పోస్టు చేశారు. రెండేళ్ల గాజా యుద్ధాన్ని ముగింపు పలికేందుకు ఇదొక అపూర్వ అడుగుగా ట్రంప్ అభివర్ణించారు. "గాజా మొదటి దశ శాంతి ఒప్పందానికి ఇజ్రాయెల్, హమాస్లు అంగీకరించినందుకు గర్వంగా భావిస్తున్నాను. ఈ నిర్ణయంతో హమాస్ చేతిలో బందీగా ఉన్న వారందరూ త్వరలోనే విడుదల అవుతారు. ఇజ్రాయెల్ తన బలగాలను వెనక్కి తీసుకుంటుంది. దీర్ఘకాలికమైన శాంతిని సాధించే క్రమంలో సైనికుల ఉపసంహరణ తొలి అడుగుగా నిలిచిపోతుంది. అన్ని పార్టీలను సమంగా చూస్తాం. అరబ్, ముస్లిం ప్రపంచం, ఇజ్రాయెల్, ఇతర చుట్టు పక్కల దేశాలకు, అమెరికాకు ఇది ఎంతో గొప్ప రోజు. ఈ చరిత్రాత్మక, అపూర్వసంఘటన జరగడానికి మాతో పాటు కలిసి పనిచేసిన మధ్యవర్తులు ఖతార్, ఈజిప్ట్, తుర్కియేకు ధన్యవాదాలు" అని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
గాజా కాల్పుల విరమణ, బందీల విడుదలకు సంబంధించి తొలి దశ ఒప్పందంపై అన్ని వర్గాలు సంతకాలు చేసినట్లు ఇజ్రాయెల్ సైతం వెల్లడించింది. ఈ నిర్ణయంపై ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు స్పందించారు. ఈ నిర్ణయం ఇజ్రాయెల్కు గొప్పరోజుగా అభివర్ణించారు. ఈ ఒప్పందాన్ని ఆమోదించేందుకు, బందీలందరినీ ఇళ్లకు చేర్చేందుకు రేపు ప్రభుత్వాన్ని సమావేశపరుస్తానని పేర్కొన్నారు.