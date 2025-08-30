Zelenskyy Talks With Modi : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రస్తుతం విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నారు. ఆయన షాంఘై సహకార సంస్థ సమ్మిట్లో పాల్గొనేందుకు చైనా వెళ్లారు. ఈ సమ్మిట్లో ప్రధాని మోదీ, షీ జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ సహా పలువురు కీలక నేతలతో భేటీ అవ్వనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీ, తాజాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో ఫోన్లో మాట్లాడడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఉక్రెయిన్కు సంబంధించి తాజా పరిణామాలను జెలెన్స్కీ వివరించినట్లు పీఎంవో అధికారికంగా వెల్లడించింది.
సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించుకోవాలి!
కాగా, శాంతియుత మార్గాల్లోనే సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించుకోవాలని భారత్ వైఖరిని ఈ ఫోన్ కాల్లో మోదీ మరోసారి స్పష్టం చేశారు. శాంతి పునరుద్ధరణ ప్రయత్నాలకు ఎల్లప్పుడూ తమ మద్దతు ఉంటుందని చెప్పినట్లు తెలిపింది. దాంతోపాటు భారత్- ఉక్రెయిన్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఇరు దేశాల నేతలు కట్టుబడి ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
రెండోసారి!
ప్రధాని మోదీ, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో ఫోన్లో మాట్లాడటం ఈ నెలలోనే రెండోసారి కావడం గమనార్హం. ఆగస్టు 11న ఈ ఇద్దరు నేత ఫోన్లో చర్చించుకున్నారు. అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్- రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భేటీకి ముందు మోదీ- జెలెన్స్కీ సంభాషణ జరిగింది. ఇక తాజాగా పుతిన్తో మోదీ భేటీ కానున్న నేపథ్యంలో జెలెన్స్కీ ఫోన్లో సంభాషించుకోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
చైనాకు చేరుకున్న మోదీ!
కాగా, మోదీ ఈనెల 28న జపాన్, చైనా దేశాల పర్యటనకు బయల్దేరారు. ఈ టూర్ నాలుగు రోజులుపాటు సాగనుంది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే జపాన్లో రెండు రోజుల పర్యటన ముగించుకున్న ప్రధాని మోదీ, శనివారం చైనా చేరుకున్నారు. తియాంజిన్ వేదికగా ఆదివారం జరగనున్న ఎస్సీవో సదస్సులో ఆయన పాల్గొననున్నారు. ఈ సదస్సులో వివిధ దేశాధినేలతో మోదీ చర్చల్లో పాల్గొననున్నారు. కాగా, 2018 తర్వాత మోదీ చైనాలో పర్యటించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం.
ఆయనతో రెండుసార్లు- పుతిన్తో ఒకసారి!
ఈ పర్యటనలో మోదీ, జిన్పింగ్తో రెండుసార్లు సమావేశం కానున్నారు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం జిన్పింగ్తో తొలిసారి భేటీ అవుతారు. ఎస్సీవో సమావేశ అధికారిక విందుకు ముందు, మరోసారి వీరిద్దరు భేటీ కానున్నారని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి. సోమవారం మోదీ ఎస్సీవో సదస్సులో పాల్గొంటారు. ఆ రోజే రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో మోదీ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారు.
ప్రపంచం దృష్టి చైనా వైపే!
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత్పై ప్రతీకార సుంకాలు విధించిన నేపథ్యంలో మోదీ ఈ సదస్సులో పాల్గొనడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అంతేకాకుండా ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్, రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఓకే వేదికపై భేటీ కానుండడం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. ఈ సదస్సులో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారని సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. కాగా గత సంవత్సరం కజకిస్థాన్లో జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ప్రధాని మోదీ దూరంగా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఒక రోజు ముందే చైనాకు చేరుకున్నారు. ఇక సెప్టెంబర్ 01న ఈ పర్యటనను ముగించుకొని మోదీ భారత్కు తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు.
