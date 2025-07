ETV Bharat / international

ప్రధాని మోదీకి బ్రెజిల్​ అత్యన్నుత పురస్కారం- ఇప్పటికి 26 అవార్డులు సొంతం - MODI BRAZIL HIGHEST CIVILIAN AWARD

ప్రతి రంగంలో రెండు దేశాల సహకారాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాలని నిర్ణయించాం. వచ్చే ఐదేళ్లలో ఇరుదేశాల మద్య 20 బిలియన్ల డాలర్లు ద్వైపాక్షి వాణిజ్యం లక్షంగా పెట్టుకున్నాం. అన్ని రకాల వివాదాలు చర్చల ద్వారానే పరిష్కారం అవుతాయని మేము నమ్ముతున్నాం. ఉగ్రవాదంపై ఒకే తాటిపైకి వచ్చి వ్యతిరేకంగా పోరు చేస్తాం. ఉగ్రవాదంపై డబుల్ స్టాండర్డ్స్​కు చోటు లేదు. --నరేంద్ర మోదీ, ప్రధాన మంత్రి

అంతకుముందు అక్కడి రియో డి జనీరో నగరంలో జరిగిన బ్రిక్స్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రధాన మంత్రి మోదీ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ‘బహుళపక్షవాదం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కృత్రిమ మేధ’పై ఆయన మాట్లాడారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక సాధనాల తయారీలో కీలకమైన ఖనిజాలను (క్రిటికల్‌ మినరల్స్‌) ఏ దేశమూ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం వాడుకోకుండా అడ్డుకోవాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. వాటిని ఇతరులపై ఆయుధాలుగా ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి రాకుండా చూడాలని తెలిపారు.

తాజాగా రెండు దేశాల అత్యున్నత పురస్కారాలు

ఇటీవలె పశ్చిమ ఆఫ్రికా దేశం ఘనా అత్యున్నత పురస్కారాన్ని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అందుకున్నారు. రెండురోజుల పర్యటనలో భాగంగా ఘనా వెళ్లిన ప్రధాని మోదీని ‘ది ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ది స్టార్ ఆఫ్ ఘనా’ అవార్డుతో సత్కరించారు. రాజధాని ఆక్రాలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జాన్ ద్రమానీ మోదీకి ఈ అవార్డును మోదీకి అందజేశారు. కరీబియన్‌ దేశమైన ట్రినిడాడ్ అండ్‌ టొబాగో అత్యున్నత జాతీయ పురస్కారం ‘ది ఆర్డర్‌ ఆఫ్ ది రిపబ్లిక్‌ ఆఫ్ ట్రినిడాడ్‌ అండ్‌ టొబాగో’తో (The Order of the Republic of Trinidad & Tobago) ప్రధాని మోదీని సత్కరించారు. ఆ దేశ అధ్యక్షురాలు క్రిస్టైన్‌ కార్లా కంగాలో చేతుల మీదుగా పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. కాగా, ఈ అవార్డు అందుకున్న తొలి విదేశీ నేత మోదీయేనని భారత విదేశాంగశాఖ వివరించింది.

నమీబియాకు ప్రధాని మోదీ

జులై 2న మొదలైన ప్రధాని మోదీ ఐదు దేశాల పర్యటన జులై 9 వరకు కొనసాగనుంది. ఘనా, ట్రినిడాడ్ అండ్‌ టొబాగో, అర్జెంటీనా, బ్రెజిల్‌ పర్యటనలను పూర్తిచేసుకున్న ప్రధాని మోదీ నమీబియాలో అడుగుపెట్టనున్నారు. దీంతో గడిచిన మూడు దశాబ్దాల్లో ఈ దేశంలో పర్యటించే తొలి భారత ప్రధానిగా నిలువనున్నారు.

