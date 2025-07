ETV Bharat / international

ట్రినిడాడ్ & టొబాగోలో మోదీ- ఆ దేశ ప్రధానికి మహాకుంభ్ జలం- బిహార్​ ముద్దుబిడ్డ అంటూ కితాబు! - PM MODI TRINIDAD AND TOBAGO VISIT

Pm Modi Trinidad And Tobago Visit ( ANI )

Pm Modi Trinidad And Tobago Visit : ఎనిమిది రోజుల విదేశీ పర్యటనలో భాగంగా భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రస్తుతం ట్రినిడాడ్‌ అండ్‌ టొబాగోలో పర్యటిస్తున్నారు. ఆయనకు ఆ దేశ ప్రధాని కమ్లా పెర్సాద్‌ బిస్సేర్‌ సహా 38 మంది మంత్రులు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఈ పర్యటన నేపథ్యంలో ట్రినిడాడ్‌ అండ్‌ టొబాగో ప్రధాని కమ్లాకు మోదీ మహాకుంభ్‌, సరయు నది జలాలను ఆమెకు అందించారు. అలాగే రామ మందిరం ప్రతిమను మోదీ బహుమతిగా ఇచ్చారు. ప్రవాసభారతీయులనుద్దేశించి మోదీ ప్రసంగం

ఈ సందర్భంగా అక్కడ నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగోలోని ప్రవాస భారతీయులను ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆధ్యాత్మిక సమావేశం అయిన మహాకుంభ్ ప్రయాగ్​రాజ్​లో జరిగిందన్నారు. మహాకుంభ్ నుంచి ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగోకు పవిత్ర జలాలను తీసుకొచ్చే గౌరవం తనకు దక్కిందన్నారు. సరయు నది, మహాకుంభ్ పవిత్ర జలాలను ఇక్కడి గంగా ధారకు సమర్పించమని కమ్లాను అభ్యర్థిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. "అయోధ్య రామమందిర ప్రతిరూపాన్ని, సరయు నది పవిత్ర జలాన్ని ఇక్కడకు తీసుకురావడం గౌరవంగా ఉంది. శ్రీరాముడిపై ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగోలోని ప్రవాస భారతీయులకున్న లోతైన విశ్వాసం నాకు తెలుసు. శ్రీరాముడి పవిత్ర నగరం చాలా అందంగా ఉంది. దాని వైభవాన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసిస్తున్నారని రామచరితమానస్ చెబుతోంది. 500ఏళ్ల తర్వాత రామ్ లల్లా అయోధ్యకు తిరిగి రావడాన్ని మీరందరూ స్వాగతించారని నాకు కచ్చితంగా తెలుసు. అయోధ్యలో రామమందిరాన్ని నిర్మించడానికి మీరు పవిత్ర జలం, శిలను పంపారు. నేను కూడా ఇలాంటి భక్తి భావంతో ఇక్కడికి రామమందిర ప్రతిరూపాన్ని, పవిత్ర సరయూ నది జలాన్ని తీసుకొచ్చాను. నేను చివరిసారిగా 25ఏళ్ల క్రితం ఇక్కడకి వచ్చాను. అప్పటి నుంచి నేటి వరకు మన స్నేహం మరింత బలపడింది. ట్రినిడాడ్‌లోని పలు వీధులకు బనారస్‌, పట్నా, కోల్‌కతా, దిల్లీ వంటి భారతీయ నగరాల పేర్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ నవరాత్రులు, మహాశివరాత్రి, జన్మాష్టమి వంటి పండగలను ఆనందంగా జరుపుకుంటారు. ట్రినిడాడ్ యువత ప్రకాశవంతమైన కళ్లలో ఉత్సుకతను చూస్తున్నాను. ఇరుదేశాల బంధాలు భౌగోళికం, తరాలకు అతీతంగా ఉన్నాయి"

--మోదీ, భారత ప్రధాని 'నేలను విడిచిపెట్టారు, ఆత్మను కాదు'

ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగోలోని ప్రజలు గంగా, యమునను విడిచిపెట్టారు కానీ వారి హృదయంలో రామాయణాన్ని మోసుకొచ్చారని మోదీ తెలిపారు. వారు తమ నేలను విడిచిపెట్టారు కానీ వారి ఆత్మను కాదన్నారు. "ప్రవాస భారతీయులు కేవలం వలసదారులు కాదు. కాలాతీత నాగరికతకు దూతలు. వారి సహకారం ఈ దేశానికి సాంస్కృతికంగా, ఆర్థికంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ప్రయోజనం చేకూర్చింది. ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగోలోని ప్రవాస భారతీయులను చూసి గర్విస్తున్నాను. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ భారతదేశ విలువలు, సంస్కృతి, వారసత్వ రాయబారులు." అని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.

