ETV Bharat / international

పుతిన్‌కు ప్రధాని మోదీ బర్త్​డే విషెస్​​

రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌కు ఫోన్‌ చేసిన ప్రధాని మోదీ - పుతిన్‌ భారత పర్యటన కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లు వెల్లడి

Modi congratulates Putin
Modi congratulates Putin (ANI (File Photo))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 7:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi Speaks To Putin : రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్‌తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్‌లో మాట్లాడారు. పుతిన్‌కు 73వ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ద్వైపాక్షిక అజెండా పురోగతిపై ఇరువురు నేతలు సమీక్షించారు. భారత్‌-రష్యా విశేష వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నట్లు పునరుద్ఘాటించారు. భారత్‌-రష్యా వార్షిక శిఖరాగ్ర సదస్సు డిసెంబర్‌లో భారత్‌ వేదికగా జరగనుంది. ఈ సందర్భంగా పుతిన్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు ఎదురు చూస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు.

డిసెంబర్​లో భారత్​కు పుతిన్​
రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత్ పర్యటన ఇప్పటికే ఖరారైంది. భారత్-రష్యా శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనేందుకు ఆయన ఈ డిసెంబర్ నెలలో 5- 6 తేదీల్లో ఇండియాకు రానున్నారు. అగ్రరాజ్యం అమెరికా ప్రతీకార సుంకాలతో విరుచుకుపడుతున్న తరుణంలో, పుతిన్ భారత్​ పర్యటనకు రానుండడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

భారత్​-రష్యా శిఖారాగ్ర సమావేశంలో ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చిస్తారని సమాచారం. ఈ పర్యటన ద్వారా రక్షణ ఒప్పందాలు, ఇంధన రంగంలో సహకారం, వాణిజ్య సంబంధాలు మరింత బలోపేతం కానున్నాయి. రష్యా నుంచి ఎస్- 400 క్షిపణి వ్యవస్థల సరఫరా, ఇంధన ఒప్పందాలు, ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం వంటి అంశాలపై చర్చలు జరిగే అవకాశం ఉంది. భారత్- రష్యా వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యానికి ఈ సమావేశం మరో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, పుతిన్ గతేడాది రెండుసార్లు సమావేశమయ్యారు. జులైలో జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో భాగంగా మోదీ రష్యాకు వెళ్లగా, అక్టోబర్‌లో కజాన్‌లో జరిగిన బ్రిక్స్ సదస్సులో వీరిద్దరూ మరోసారి భేటీ అయ్యారు. చైనాలో జరిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ సదస్సులో కూడా ఇరువురు నేతలు సమావేశమై ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు, వాణిజ్యం, రక్షణ సహకారంతో సహా పలు కీలక అంశాలపై చర్చించారు.

మోదీ చాలా తెలివైన నాయకుడు!
కొద్ది రోజుల క్రితం, భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వాన్ని పుతిన్ ప్రశంసించారు. ప్రధాని మోదీని జ్ఞానవంతుడైన నాయకుడుగా అభివర్ణించారు. మోదీ ఎల్లప్పుడూ తన దేశం గురించే ఆలోచిస్తారని అన్నారు. సోచీలో జరిగిన వాల్దై డిస్కషన్‌ క్లబ్‌ సదస్సులో మాట్లాడుతూ పుతిన్ ఈ​ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'భారత ప్రజలు మా సంబంధాలను ఎప్పటికి మరిచిపోరు. భారత్​తో మాకు ఎప్పుడూ సమస్యలు లేదా ఉద్రిక్తతలు లేవు. ప్రధాని మోదీ నా స్నేహితుడు. ఆయన చాలా తెలివైన వ్యక్తి. జాతీయవాద దృక్పథం కలిగిన నాయకుడు. తన దేశం కోసం ముందుగా ఆలోచించే నాయకుడు' అంటూ పుతిన్ కొనియాడారు. అంతేకాదు అమెరికా ఒత్తిడిని పట్టించుకోకుండా రష్యా నుంచి భారత్ చమురు దిగుమతులు కొనసాగించడాన్ని పుతిన్ అభినందించారు. 'అమెరికా విధించిన ప్రతీకార సుంకాల వల్ల భారత్‌కు కలిగే నష్టాన్ని, రష్యా నుంచి క్రూడ్‌ దిగుమతులు సమతుల్యం చేస్తాయి. అదే సమయంలో భారత్‌ స్వతంత్ర దేశంగా ప్రతిష్ఠను పొందుతుంది. రష్యా చమురు కొనుగోళ్లను భారత్​ ఆపితే 9 నుంచి 10 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వస్తుంది. ఏ విదేశీ ఒత్తిడికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ తలొగ్గరని, భారత గౌరవం, వ్యూహాత్మక స్వయం ప్రతిపత్తిని కాపాడుతారని విశ్వసిస్తున్నా. నాకు ప్రధాని మోదీ బాగా తెలుసు. అలాంటి నిర్ణయం ఆయన ఎప్పుడూ తీసుకోరు' అని పుతిన్ అన్నారు.

ఇజ్రాయెల్​కు అమెరికా 21.7 బిలియన్ డాలర్ల సైనిక సాయం!

ఫిజిక్స్​లో ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలను వరించిన ​నోబెల్

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI CONGRATULATES PUTINPUTIN 73RD BIRTHDAY WISHES BY MODIMODI PUTIN PHONE TALKPUTIN MODI PHONE CALLPM MODI SPEAKS TO PUTIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.