మెక్రాన్తో మోదీ ఫోన్ కాల్- ఉక్రెయిన్ కోసమే చర్చంతా!
మెక్రాన్తో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
Published : September 6, 2025 at 10:19 PM IST
Modi Macron Phone Call : ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్తో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్ కాల్లో మాట్లాడారు. ఉక్రెయిన్ సంఘర్షణను ముగించడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాలను ఇరువురు నాయకులు చర్చించారు. ఉక్రెయిన్ వివాదాన్ని శాంతియుతంగా పరిష్కరించడానికి న్యూదిల్లీ మద్దతు ఇస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. మెక్రాన్తో ఫోన్ సంభాషణ తర్వాత, న్యూదిల్లీ- పారిస్ మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన చెప్పారు.
ఉక్రెయిన్ వివాదాన్ని త్వరగా ముగించడానికి కొనసాగుతున్న ప్రయత్నాలపై ఫోన్కాల్ ఇద్దరు నాయకులు చర్చించారు. శాంతి, స్థిరత్వాన్ని త్వరగా పునరుద్ధరించాలని భారతదేశం పిలుపునిచ్చిన విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి పునరుద్ఘాటించారు. గత నెలలో వైట్ హౌస్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఉక్రెయిన్ అధ్యక్షుడు జెలెన్స్కీతో జరిపిన చర్చల సమయంలో మెక్రాన్ కూడా అక్కడ ఉన్నారు.
"ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్తో చాలా మంచి సంభాషణ జరిగింది. వివిధ రంగాల్లో ద్వైపాక్షిక సహకారంలో పురోగతిని మేం సమీక్షించాము. సానుకూలంగా అంచనా వేశాం" అని మోదీ సోషల్ మీడియాలో తెలిపారు. "ఉక్రెయిన్లో వివాదాన్ని త్వరగా ముగించే ప్రయత్నాలు సహా అంతర్జాతీయ, ప్రాంతీయ అంశాలపై అభిప్రాయాలను మార్పిడి చేసుకున్నాం. ప్రపంచ శాంతి మరియు స్థిరత్వాన్ని పెంపొందించడంలో భారతదేశం-ఫ్రాన్స్ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది" అని ఆయన అన్నారు.
మోదీ-మెక్రాన్ సంభాషణలో ట్రంప్ సుంకాల అంశం వచ్చిందో లేదో తెలియదు. అయితే భారత్లో ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించనున్న AI ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్కు ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించినందుకు మోదీ అభినందనలు తెలిపారు. ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడిని స్వాగతించడానికి తాను ఎదురుచూస్తున్నానని చెచ్పారు. ఇద్దరు నాయకులు ఆర్థిక, రక్షణ, సైన్స్, టెక్నాలజీ, అంతరిక్షం సహా వివిధ రంగాలలో ద్వైపాక్షిక సహకారంలో పరిణామాలను సమీక్షించి సానుకూలంగా అంచనా వేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వాన్ని ప్రోత్సహించడానికి సన్నిహితంగా ఉండటానికి, కలిసి పనిచేయడానికి ఇద్దరు నాయకులు అంగీకరించారని జాతీయ మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఉక్రెయిన్ వివాదంపై మోదీ, మెక్రాన్ మధ్య జరిగిన చర్చ ముఖ్యమైనదిగా కనిపిస్తోంది. ఈ వారం చైనాలోన రిగిన షాంఘై సహకార సంస్థ (SCO) వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ను మోదీ కలిశారు.
ఆ సమయంలో ఉక్రెయిన్లో శాంతిని నెలకొల్పడానికి భారత్ ఇటీవల చేసిన ప్రయత్నాలన్నింటినీ స్వాగతిస్తుందని తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా వైరుధ్యాలను పరిష్కరించడానికి ఒక మార్గాన్ని కనుగొనడం మానవాళి పిలుపు అని మోదీ పుతిన్కు తెలియజేశారు. పుతిన్తో ప్రధానమంత్రి సమావేశానికి రెండు రోజుల ముందు, గత శనివారం జెలెన్స్కీతో మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు.
మోదీతో ఫోన్ సంభాషణ తర్వాత, భారతదేశం అవసరమైన ప్రయత్నాలు చేయడానికి మరియు రష్యాకు తగిన సంకేతాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉందని జెలెన్స్కీ తెలిపారు. చర్చలు, దౌత్యం ద్వారా రష్యా-ఉక్రెయిన్ వివాదాన్ని ముగించాలని భారతదేశం నిరంతరం పిలుపునిస్తోంది. ఉక్రెయిన్లో యుద్ధాన్ని ముగించడానికి ప్రధానంగా పునాది వేయడానికి అలాస్కాలో పుతిన్తో శిఖరాగ్ర చర్చలు జరిపిన కొన్ని రోజుల తర్వాత జెలెన్స్కీ తోపాటు యూరోపియన్ నాయకులతో ట్రంప్ చర్చలు జరిగాయి.
'ఆ యుద్ధం ఆపడం ఈజీ అనుకున్నా- కానీ నా వల్ల కావడం లేదు'- ట్రంప్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ముగింపునకు సహకరించడానికి సిద్ధం: యూఎన్లో భారత రాయబారి