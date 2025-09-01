SCO Plenary Session : షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీఓ) 25వ శిఖరాగ్ర సదస్సు సోమవారం చైనాలోని తియాంజిన్లో ప్రారంభమయ్యాయి. అందులో భారత్, చైనా, రష్యా అధ్యక్షులు ఒకే వేదికపై కనిపించారు. సదస్సుకు ముందు భారత ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ కలిసి ముచ్చటించారు. ముగ్గురు దేశాధినేతలు చిరునవ్వుల చిందిస్తూ కనిపించారు. రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్, భారత ప్రధాని మోదీ ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకుని పలకరించుకున్నారు. ఆ తర్వాత వారు ఎస్సీఓ సభ్యుల గ్రూప్ ఫొటో కోసం వేదిక వైపు నడిచారు.
ఈ సందర్భంగా సదస్సు ప్రారంభ సమయంలో రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ను, భారత ప్రధాని మోదీ ఆత్మీయంగా పలకించారు. షేక్హ్యాండ్ ఇచ్చి ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఆ చిత్రాలను మోదీ తన ఎక్స్ ఖాతాలో పంచుకున్నారు. పుతిన్ను కలవడం ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటుందని రాసుకొచ్చారు. జిన్పింగ్, పుతిన్తో సంభాషించిన చిత్రాలను కూడా ఆయన పంచుకున్నారు.
Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, and other Heads of States/Heads of Governments pose for a group photograph at the Shanghai Cooperation Council (SCO) Summit in Tianjin, China.— ANI (@ANI) September 1, 2025
పాక్ ప్రధాని అక్కడే ఉన్నా!
కాగా ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత మొదటిసారిగా షాంఘై సదస్సులో భారత్, పాక్ ప్రధానులు ఎదురుపడిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అందులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, పుతిన్ కలిసి వెళ్తుండగా అక్కడ పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ అక్కడే నిల్చున్నప్పటికీ, మోదీ ఆయనను పట్టించుకోకుండా, పలకరించకుండా వెళ్లిపోయిన దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. సమావేశంలో చాలా సందర్భాల్లో మోదీ, పాక్ ప్రధానిని పట్టించుకోకుండా దూరంగా ఉన్నారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సిందూర్ నేపథ్యంలో భారత్, పాక్ మధ్య ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొన్న నేపథ్యంలో మోదీ పాక్ ప్రధానిని పట్టించుకోలేదు.
మోదీ ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ!
అమెరికా అధ్యక్షుడు భారత్పై సుంకాలతో విరుచుకుపడుతున్న వేళ ఎస్సీఓ సదస్సులో మోదీ ప్రసంగం గురించి సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. మోదీ, జిన్పింగ్ల సమావేశం రెండు దేశాల మధ్య కొత్త రోడ్మ్యాప్ను ఏర్పరుస్తాయని అంతా ఆశిస్తున్నారు. మరోపక్క ఆదివారం ఏర్పాటు చేసిన విందులో జిన్పింగ్ మాట్లాడారు. ప్రాంతీయ శాంతి స్థిరత్వాన్ని కాపాడడంలో పెరుగుతున్న అనిశ్చితులు, వేగవంతమైన మార్పులు ప్రపంచంలో వివిధ దేశాల అభివృద్ధిని పెంచడంలో ఎస్సీఓ గొప్ప బాధ్యతలను కలిగి ఉందని చెప్పారు. శిఖరాగ్ర సదస్సు విజయవంతంగా పూర్తవుతుందని, పురోగతిని సాధించడం ఖాయమని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. సభ్య దేశాల ఐక్యతను, సహకారాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ సదస్సు దోహదపడుతుందని తెలిపారు.
ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించనున్నట్లు విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్రీ పేర్కొన్నారు. ఎస్సీఓ సదస్సు ప్రాంతీయ సహకారాన్ని పెంపొందించడంలో భారత్ అనుసరిస్తున్న విధానాన్ని మోదీ వివరించనున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహిస్తారని తెలిపారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్న నేపథ్యంలో భారత్పై ట్రంప్ విధిస్తున్న అదనపు సుంకాలు, మాస్కో యుద్ధం వంటి పరిణామాల వేళ వీరి భేటీపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. సుంకాలపై వీరిద్దరూ చర్చించుకునే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. భేటీ అనంతరం మోదీ భారత్కు తిరిగి వస్తారని చెప్పారు.
గతేడాది బ్రిక్స్ సమ్మిట్ సందర్భంగ కజాన్లో జరిగిన చివరి సమావేశంలో ద్వైపాక్షికర సంబంధాలను భారత్-రష్యా అధినేతలు స్వాగతించారు. ఎస్సీఓ శిఖరాగ్ర సదస్సు సందర్భంగా భారత ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరిపారు. రెండు దేశాలు అభివృద్ధి భాగస్వాములే తప్ప ప్రత్యర్థులు కారని, వారి మధ్య ఉన్న విభేదాలు వివాదాలుగా మారకూడదని ఇద్దరు దేశాధినేతలు పునరుద్ఘాటించుకున్నారు.
