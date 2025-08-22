ETV Bharat / international

SCO సదస్సుకు మోదీ, పుతిన్ సహా 20 దేశాల నేతలు : చైనా - PM MODI TO ATTEND SCO SUMMIT

చైనాలో జరగనున్న షాంఘై సహకార సదస్సు- ఇందులో మోదీ, పుతిన్ సహా 20 దేశాల నేతలు పాల్గొంటారని చైనా వెల్లడి

MODI AND JINPING
MODI AND JINPING (AFP (Old Photo))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 22, 2025 at 8:17 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read

PM Modi To Attend SCO Summit : ఈ నెల చివరన తియాంజిన్‌ వేదికగా జరగనున్న షాంఘై సహకార సదస్సు (ఎస్​సీఓ)కు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ సహా 20 మంది ప్రపంచ నేతలు వస్తారని చైనా వెల్లడించింది. అంతేకాదు ఎస్​సీఓ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీగా ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు ఆ దేశ విదేశాంగశాఖ సహాయ మంత్రి ల్యూ బిన్ తెలిపారు. ఎస్​సీఓ సదస్సు ఆగస్టు 31న ప్రారంభమై సెప్టెంబర్​ 1న ముగుస్తుంది. ఈ సమావేశానికి ప్రధాని మోదీ వెళ్లనున్నట్లు ఇప్పటికే విదేశాంగ శాఖ స్పష్టంచేసింది. భారత ప్రధాని చైనా పర్యటన కేవలం ఎస్​సీఓ సదస్సుకే కాకుండా, ఇరుదేశాల దౌత్య సంబంధాలకు అత్యంత కీలకమని చైనా ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.

మోదీ జపాన్, చైనా పర్యటన- షెడ్యూల్​ ఇదే!
జపాన్ ప్రధానమంత్రి షిగేరు ఇషిబా ఆహ్వానం మేరకు ప్రధాని మోదీ, ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో జపాన్ వెళ్లనున్నారు. అక్కడే ఆయన 15వ ఇండియా-జపాన్ వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొంటారు. తరువాత చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్ ఆహ్వానం మేరకు ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్​ 1 వరకు తియాంజిన్​లో జరిగే ఎస్​సీఓ సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు.

ప్రధాని మోదీ 2018లో చివరిసారిగా చైనాలో పర్యటించారు. తరువాత చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్​ 2019లో భారత్​ పర్యటనకు వచ్చారు. అయితే 2020లో లద్ధాఖ్ సరిహద్దుల్లో భారత్​-చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగి పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం జరిగింది. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. వీటిని పునరుద్ధరించేందుకు ఇరుదేశాల సైనిక, దౌత్యాధికారుల మధ్య అనేక దఫాల్లో చర్చలు జరిగాయి. ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది రష్యాలో జరిగిన బ్రిక్స్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రదాని మోదీ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్​తో భేటీ అయ్యారు.

అతిపెద్ద సదస్సు ఇదే!
ఎస్​సీఓ అనేది 10 సభ్య దేశాల కూటమి. ఇందులో భారత్​, రష్యా, చైనా, ఇరాన్​, కజకిస్థాన్​, కిర్గిస్థాన్, పాకిస్థాన్​, తజికిస్థాన్​, ఉజ్బెకిస్థాన్​, బెలారస్​ ఉన్నాయి. ఏటా ఓ దేశం అధ్యక్ష బాధ్యతలు వహిస్తుంది. అందులో భాగంగా ఈ ఏడాది ఎస్​సీఓ ప్లస్ సమ్మిట్​ను చైనా భారీగా నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ సదస్సులో తుర్కియే, ఇండోనేషియా, మలేషియా, వియత్నాం, పాకిస్థాన్​, నేపాల్​, మాల్దీవ్స్​ నేతలు హాజరుకానున్నారు. అలాగే ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్​ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్​, ఎస్​సీఓ సెక్రటరీ జనరల్ నూర్లాన్​ యెర్మెక్​బాయేవ్​ సహా 10 అంతర్జాతీయ సంస్థల అధికారులు పాల్గొంటారు. ఈ విధంగా ఎస్​సీఓ చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్పగా ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తామని ల్యూ బిన్ తెలిపారు.

'ఈ షాంఘై సహకార సంఘం సదస్సులో ఎస్​సీఓ సభ్య దేశాలు ఒక సంయుక్త ప్రకటన జారీ చేస్తారు. అందులో రానున్న 10 ఏళ్లకు ఎస్​సీఓ అభివృద్ధి వ్యూహాన్ని ఆమోదిస్తారు. అంతేకాదు ఫాసిస్ట్ వ్యతిరేక యుద్ధంలో విజయం సాధించిన 80వ వార్షికోత్సవం, ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వ్యవస్థాపక వార్షికోత్సవాన్ని గుర్తు చేసే ప్రకటనలను చేస్తారు' అని ల్యూబిన్ వెల్లడించారు.

భారత్​ పట్ల చైనా ద్వంద్వ వైఖరి
పహల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టింది. దీనికి ప్రతిగా పాక్​, భారత్​పై దాడికి పాల్పడింది. ఈ సమయంలో చైనా బహిరంగంగానే పాకిస్థాన్​కు మద్దతు ప్రకటించింది. ఆయుధ, సాంకేతిక సాయం కూడా అందించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే భారత్ తన స్వదేశీ సాంకేతిక, ఆయుధ సంపత్తితో పాక్​కు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పింది. దీనితో పాక్ మన కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.

ట్రంప్ టారిఫ్​ల విషయంలో భారత్​కు ఫుల్ సపోర్ట్​
అయితే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్​, చైనాలపై వాణిజ్య యుద్ధం ప్రారంభించారు. ఈ రెండు దేశాలు చమురు కొనుగోలు చేస్తుండడం వల్లే రష్యా, ఉక్రెయిన్​పై యుద్ధం చేయగలుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. అయితే చైనాను ఏమీ చేయలేక, ఆయన భారత్​పై సుంకాల భారాన్ని మోపారు. 50 శాతం మేర ప్రతీకార, పెనాల్టీ సుంకాలు విధించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపకపోతే, మరింతగా టారిఫ్​లు పెంచుతామని బెదిరిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో చైనా, భారత్​కు సపోర్ట్​గా నిలిచింది. ట్రంప్ ఏకపక్షంగా భారత్​ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తెలిపింది. వాణిజ్య, సుంకాల యుద్ధాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించింది. "ఈ వ్యవహారంలో ఇండియా వెన్నంటి నిలుస్తాం. ఇటువంటి సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండటం, రాజీ పడటం, బెదిరింపులకు పాల్పడేవారికి మరింత ధైర్యాన్నిస్తుంది" అని భారత్‌లోని చైనా రాయబారి జు ఫీహాంగ్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే, ట్రంప్ టారిఫ్ వార్ ప్రారంభించిన తరువాత, వ్యాపార వాణిజ్యాల రీత్యా భారత్, రష్యా, చైనాలు ఏకమవుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

భారత్‌పై అమెరికా​ సుంకాల దాడిని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం: చైనా

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

PM Modi To Attend SCO Summit : ఈ నెల చివరన తియాంజిన్‌ వేదికగా జరగనున్న షాంఘై సహకార సదస్సు (ఎస్​సీఓ)కు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ సహా 20 మంది ప్రపంచ నేతలు వస్తారని చైనా వెల్లడించింది. అంతేకాదు ఎస్​సీఓ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీగా ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు ఆ దేశ విదేశాంగశాఖ సహాయ మంత్రి ల్యూ బిన్ తెలిపారు. ఎస్​సీఓ సదస్సు ఆగస్టు 31న ప్రారంభమై సెప్టెంబర్​ 1న ముగుస్తుంది. ఈ సమావేశానికి ప్రధాని మోదీ వెళ్లనున్నట్లు ఇప్పటికే విదేశాంగ శాఖ స్పష్టంచేసింది. భారత ప్రధాని చైనా పర్యటన కేవలం ఎస్​సీఓ సదస్సుకే కాకుండా, ఇరుదేశాల దౌత్య సంబంధాలకు అత్యంత కీలకమని చైనా ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.

మోదీ జపాన్, చైనా పర్యటన- షెడ్యూల్​ ఇదే!
జపాన్ ప్రధానమంత్రి షిగేరు ఇషిబా ఆహ్వానం మేరకు ప్రధాని మోదీ, ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో జపాన్ వెళ్లనున్నారు. అక్కడే ఆయన 15వ ఇండియా-జపాన్ వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొంటారు. తరువాత చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్ ఆహ్వానం మేరకు ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్​ 1 వరకు తియాంజిన్​లో జరిగే ఎస్​సీఓ సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు.

ప్రధాని మోదీ 2018లో చివరిసారిగా చైనాలో పర్యటించారు. తరువాత చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్​ 2019లో భారత్​ పర్యటనకు వచ్చారు. అయితే 2020లో లద్ధాఖ్ సరిహద్దుల్లో భారత్​-చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగి పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం జరిగింది. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. వీటిని పునరుద్ధరించేందుకు ఇరుదేశాల సైనిక, దౌత్యాధికారుల మధ్య అనేక దఫాల్లో చర్చలు జరిగాయి. ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది రష్యాలో జరిగిన బ్రిక్స్‌ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రదాని మోదీ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్​తో భేటీ అయ్యారు.

అతిపెద్ద సదస్సు ఇదే!
ఎస్​సీఓ అనేది 10 సభ్య దేశాల కూటమి. ఇందులో భారత్​, రష్యా, చైనా, ఇరాన్​, కజకిస్థాన్​, కిర్గిస్థాన్, పాకిస్థాన్​, తజికిస్థాన్​, ఉజ్బెకిస్థాన్​, బెలారస్​ ఉన్నాయి. ఏటా ఓ దేశం అధ్యక్ష బాధ్యతలు వహిస్తుంది. అందులో భాగంగా ఈ ఏడాది ఎస్​సీఓ ప్లస్ సమ్మిట్​ను చైనా భారీగా నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ సదస్సులో తుర్కియే, ఇండోనేషియా, మలేషియా, వియత్నాం, పాకిస్థాన్​, నేపాల్​, మాల్దీవ్స్​ నేతలు హాజరుకానున్నారు. అలాగే ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్​ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్​, ఎస్​సీఓ సెక్రటరీ జనరల్ నూర్లాన్​ యెర్మెక్​బాయేవ్​ సహా 10 అంతర్జాతీయ సంస్థల అధికారులు పాల్గొంటారు. ఈ విధంగా ఎస్​సీఓ చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్పగా ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తామని ల్యూ బిన్ తెలిపారు.

'ఈ షాంఘై సహకార సంఘం సదస్సులో ఎస్​సీఓ సభ్య దేశాలు ఒక సంయుక్త ప్రకటన జారీ చేస్తారు. అందులో రానున్న 10 ఏళ్లకు ఎస్​సీఓ అభివృద్ధి వ్యూహాన్ని ఆమోదిస్తారు. అంతేకాదు ఫాసిస్ట్ వ్యతిరేక యుద్ధంలో విజయం సాధించిన 80వ వార్షికోత్సవం, ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వ్యవస్థాపక వార్షికోత్సవాన్ని గుర్తు చేసే ప్రకటనలను చేస్తారు' అని ల్యూబిన్ వెల్లడించారు.

భారత్​ పట్ల చైనా ద్వంద్వ వైఖరి
పహల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టింది. దీనికి ప్రతిగా పాక్​, భారత్​పై దాడికి పాల్పడింది. ఈ సమయంలో చైనా బహిరంగంగానే పాకిస్థాన్​కు మద్దతు ప్రకటించింది. ఆయుధ, సాంకేతిక సాయం కూడా అందించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే భారత్ తన స్వదేశీ సాంకేతిక, ఆయుధ సంపత్తితో పాక్​కు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పింది. దీనితో పాక్ మన కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.

ట్రంప్ టారిఫ్​ల విషయంలో భారత్​కు ఫుల్ సపోర్ట్​
అయితే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్​, చైనాలపై వాణిజ్య యుద్ధం ప్రారంభించారు. ఈ రెండు దేశాలు చమురు కొనుగోలు చేస్తుండడం వల్లే రష్యా, ఉక్రెయిన్​పై యుద్ధం చేయగలుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. అయితే చైనాను ఏమీ చేయలేక, ఆయన భారత్​పై సుంకాల భారాన్ని మోపారు. 50 శాతం మేర ప్రతీకార, పెనాల్టీ సుంకాలు విధించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపకపోతే, మరింతగా టారిఫ్​లు పెంచుతామని బెదిరిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో చైనా, భారత్​కు సపోర్ట్​గా నిలిచింది. ట్రంప్ ఏకపక్షంగా భారత్​ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తెలిపింది. వాణిజ్య, సుంకాల యుద్ధాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించింది. "ఈ వ్యవహారంలో ఇండియా వెన్నంటి నిలుస్తాం. ఇటువంటి సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండటం, రాజీ పడటం, బెదిరింపులకు పాల్పడేవారికి మరింత ధైర్యాన్నిస్తుంది" అని భారత్‌లోని చైనా రాయబారి జు ఫీహాంగ్‌ పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే, ట్రంప్ టారిఫ్ వార్ ప్రారంభించిన తరువాత, వ్యాపార వాణిజ్యాల రీత్యా భారత్, రష్యా, చైనాలు ఏకమవుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

భారత్‌పై అమెరికా​ సుంకాల దాడిని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం: చైనా

రష్యాకు భారత్ 'లాండ్రీమాట్'గా మారింది: వైట్‌హౌస్ వాణిజ్య సలహాదారు ఆరోపణలు

Last Updated : August 22, 2025 at 8:36 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SCO SUMMIT IN CHINAMODI PUTIN TO ATTEND SCO SUMMITCHINA SAYS MODI TO ATTEND SCOSCO SUMMIT 2025 UPDATESPM MODI TO ATTEND SCO SUMMIT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.