PM Modi To Attend SCO Summit : ఈ నెల చివరన తియాంజిన్ వేదికగా జరగనున్న షాంఘై సహకార సదస్సు (ఎస్సీఓ)కు భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ సహా 20 మంది ప్రపంచ నేతలు వస్తారని చైనా వెల్లడించింది. అంతేకాదు ఎస్సీఓ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీగా ఈ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నట్లు ఆ దేశ విదేశాంగశాఖ సహాయ మంత్రి ల్యూ బిన్ తెలిపారు. ఎస్సీఓ సదస్సు ఆగస్టు 31న ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 1న ముగుస్తుంది. ఈ సమావేశానికి ప్రధాని మోదీ వెళ్లనున్నట్లు ఇప్పటికే విదేశాంగ శాఖ స్పష్టంచేసింది. భారత ప్రధాని చైనా పర్యటన కేవలం ఎస్సీఓ సదస్సుకే కాకుండా, ఇరుదేశాల దౌత్య సంబంధాలకు అత్యంత కీలకమని చైనా ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు.
జపాన్ ప్రధానమంత్రి షిగేరు ఇషిబా ఆహ్వానం మేరకు ప్రధాని మోదీ, ఆగస్టు 29, 30 తేదీల్లో జపాన్ వెళ్లనున్నారు. అక్కడే ఆయన 15వ ఇండియా-జపాన్ వార్షిక శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొంటారు. తరువాత చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ ఆహ్వానం మేరకు ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబర్ 1 వరకు తియాంజిన్లో జరిగే ఎస్సీఓ సదస్సుకు హాజరుకానున్నారు.
ప్రధాని మోదీ 2018లో చివరిసారిగా చైనాలో పర్యటించారు. తరువాత చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ 2019లో భారత్ పర్యటనకు వచ్చారు. అయితే 2020లో లద్ధాఖ్ సరిహద్దుల్లో భారత్-చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణ జరిగి పెద్ద ఎత్తున ప్రాణనష్టం జరిగింది. దీంతో ఇరుదేశాల మధ్య దౌత్య సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి. వీటిని పునరుద్ధరించేందుకు ఇరుదేశాల సైనిక, దౌత్యాధికారుల మధ్య అనేక దఫాల్లో చర్చలు జరిగాయి. ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది రష్యాలో జరిగిన బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో ప్రదాని మోదీ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్తో భేటీ అయ్యారు.
అతిపెద్ద సదస్సు ఇదే!
ఎస్సీఓ అనేది 10 సభ్య దేశాల కూటమి. ఇందులో భారత్, రష్యా, చైనా, ఇరాన్, కజకిస్థాన్, కిర్గిస్థాన్, పాకిస్థాన్, తజికిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్, బెలారస్ ఉన్నాయి. ఏటా ఓ దేశం అధ్యక్ష బాధ్యతలు వహిస్తుంది. అందులో భాగంగా ఈ ఏడాది ఎస్సీఓ ప్లస్ సమ్మిట్ను చైనా భారీగా నిర్వహించడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ సదస్సులో తుర్కియే, ఇండోనేషియా, మలేషియా, వియత్నాం, పాకిస్థాన్, నేపాల్, మాల్దీవ్స్ నేతలు హాజరుకానున్నారు. అలాగే ఐరాస సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెర్రెస్, ఎస్సీఓ సెక్రటరీ జనరల్ నూర్లాన్ యెర్మెక్బాయేవ్ సహా 10 అంతర్జాతీయ సంస్థల అధికారులు పాల్గొంటారు. ఈ విధంగా ఎస్సీఓ చరిత్రలోనే అత్యంత గొప్పగా ఈ సదస్సును నిర్వహిస్తామని ల్యూ బిన్ తెలిపారు.
'ఈ షాంఘై సహకార సంఘం సదస్సులో ఎస్సీఓ సభ్య దేశాలు ఒక సంయుక్త ప్రకటన జారీ చేస్తారు. అందులో రానున్న 10 ఏళ్లకు ఎస్సీఓ అభివృద్ధి వ్యూహాన్ని ఆమోదిస్తారు. అంతేకాదు ఫాసిస్ట్ వ్యతిరేక యుద్ధంలో విజయం సాధించిన 80వ వార్షికోత్సవం, ఐక్యరాజ్యసమితి 80వ వ్యవస్థాపక వార్షికోత్సవాన్ని గుర్తు చేసే ప్రకటనలను చేస్తారు' అని ల్యూబిన్ వెల్లడించారు.
భారత్ పట్ల చైనా ద్వంద్వ వైఖరి
పహల్గాం ఉగ్రదాడి తరువాత భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టింది. దీనికి ప్రతిగా పాక్, భారత్పై దాడికి పాల్పడింది. ఈ సమయంలో చైనా బహిరంగంగానే పాకిస్థాన్కు మద్దతు ప్రకటించింది. ఆయుధ, సాంకేతిక సాయం కూడా అందించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే భారత్ తన స్వదేశీ సాంకేతిక, ఆయుధ సంపత్తితో పాక్కు గట్టిగా బుద్ధి చెప్పింది. దీనితో పాక్ మన కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.
ట్రంప్ టారిఫ్ల విషయంలో భారత్కు ఫుల్ సపోర్ట్
అయితే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్, చైనాలపై వాణిజ్య యుద్ధం ప్రారంభించారు. ఈ రెండు దేశాలు చమురు కొనుగోలు చేస్తుండడం వల్లే రష్యా, ఉక్రెయిన్పై యుద్ధం చేయగలుగుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. అయితే చైనాను ఏమీ చేయలేక, ఆయన భారత్పై సుంకాల భారాన్ని మోపారు. 50 శాతం మేర ప్రతీకార, పెనాల్టీ సుంకాలు విధించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు ఆపకపోతే, మరింతగా టారిఫ్లు పెంచుతామని బెదిరిస్తున్నారు. ఈ విషయంలో చైనా, భారత్కు సపోర్ట్గా నిలిచింది. ట్రంప్ ఏకపక్షంగా భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తెలిపింది. వాణిజ్య, సుంకాల యుద్ధాలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించింది. "ఈ వ్యవహారంలో ఇండియా వెన్నంటి నిలుస్తాం. ఇటువంటి సందర్భాల్లో మౌనంగా ఉండటం, రాజీ పడటం, బెదిరింపులకు పాల్పడేవారికి మరింత ధైర్యాన్నిస్తుంది" అని భారత్లోని చైనా రాయబారి జు ఫీహాంగ్ పేర్కొన్నారు. ఈ పరిణామాలు చూస్తుంటే, ట్రంప్ టారిఫ్ వార్ ప్రారంభించిన తరువాత, వ్యాపార వాణిజ్యాల రీత్యా భారత్, రష్యా, చైనాలు ఏకమవుతున్న సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
