భారత్​- చైనా అభివృద్ధి భాగస్వాములే కానీ, ప్రత్యర్థులు కాదు : మోదీ- జిన్​పింగ్​ కీలక వ్యాఖ్యలు - PM MODI JINPING MEETING

భారత్​, చైనా సరిహద్దు సమస్యకు కట్టుబడి ఉన్నాం: భారత ప్రధాని మోదీ- చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్ వ్యాఖ్యలు​

India Ministry Of External Affairs Post
India Ministry Of External Affairs Post (ANI)
ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 6:29 PM IST

PM Modi Jinping Meeting : భారత్​- చైనా సరిహద్దు సమస్యకు న్యాయమైన, సహేతుకమైన, పరస్పర ఆమోద యోగ్యమైన పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్​పింగ్​ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. అంతేకాదు ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని స్థిరీకరించడానికి కృషి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్​సీఓ) శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఇరువురు నేతలు విస్తృతంగా చర్చించారు. భారత్​, చైనాలు రెండూ అభివృద్ధి భాగస్వాములే కానీ, ప్రత్యర్థులు కాదని మోదీ, జిన్​పింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరుదేశాల మధ్య ఉన్న వైరుధ్యాలు, వివాదాలుగా మారకూడదని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు భారత విదేశాంగ శాఖ ఓప్రకటనలో తెలిపింది.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య యుద్ధం ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలో అల్లకల్లోలం ఏర్పడింది. ట్రంప్ ముఖ్యంగా భారత్, చైనాలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. దీనితో భారత్​, చైనాలు వాణిజ్యపరంగా దగ్గర అవుతున్నాయి. అందుకే ప్రపంచ వాణిజ్యాన్ని స్థిరీకరించడంలో ఇరుదేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థల పాత్రను మోదీ, జిన్​పింగ్ గుర్తించారు.

డ్రాగన్ ఏనుగు కలిసి రావడానికి ఇదే సరైన సమయం: షీ జిన్​పింగ్, చైనా అధ్యక్షుడు
ప్రపంచంలోనే అత్యంత జనాభా కలిగిన దేశాలు స్నేహితులుగా ఉండటంతో పాటు ఇరుగు పొరుగుగా మంచి సంబంధాలను కలిగి ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని చైనా అధ్యక్షుడు షి జిన్‌పింగ్‌ తెలిపారు. డ్రాగన్, ఏనుగు కలిసి రావడం ప్రస్తుత ప్రపంచ పరిస్థితుల్లో చాలా ముఖ్యమని పేర్కొన్నారు.

"మన రెండు దేశాల ప్రజల శ్రేయస్సును మెరుగుపరచడం, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల సంఘీభావంగా నిలవడం, వాటి పునరుజ్జీవనాన్ని ప్రోత్సహించడం, మానవ సమాజ పురోగతిని ప్రోత్సహించడం అనే చారిత్రక బాధ్యతను మనమిద్దరం భుజాలపై వేసుకున్నాం. రెండు దేశాలు మంచి పొరుగు, స్నేహపూర్వక సంబంధాలను కలిగి ఉన్న స్నేహితులుగా, ఒకరికొకరు విజయానికి దోహదపడే భాగస్వాములుగా, డ్రాగన్ ఏనుగు కలిసి రావడానికి ఇదే సరైన సమయం"
-- షీ జిన్​పింగ్, చైనా అధ్యక్షుడు

రెండు దేశాల సంబంధాలను వ్యూహాత్మక, దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో కొనసాగించాల్సిన అవసరముందని జిన్‌పింగ్‌ అన్నారు. ద్వైపాక్షిక సంబంధాల స్థిరమైన, దృఢమైన స్థిరమైన అభివృద్ధిని సాధించడానికి కృషి చేయాలన్నారు. ట్రంప్ ఏకపక్ష విధానాలను విమర్శించిన జిన్‌పింగ్‌, బహుళ ధ్రువ ప్రపంచంతోపాటు ఆసియా సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాంతి శ్రేయస్సుల కోసం తమ కృషి చేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. భారత్​- చైనా అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో మరింత ప్రజాస్వామ్యం కోసం పనిచేయాలన్నారు. అందుకు ఆసియాతో పాటు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా శాంతి శ్రేయస్సుకు తమ వంతు కృషి చేయడానికి చారిత్రక బాధ్యతను పెంచుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

ఇరుదేశాల మధ్య మెరుగుపడుతున్న సంబంధాలు
2020లో గల్వాన్‌ లోయలో సరిహద్దు వివాదంతో ఇరుదేశాల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణలు చెలరేగాయి. దీంతో రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలు బలహీనపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెగిపోయిన సంబంధాలు మళ్లీ బలపడుతున్న వేళ సుమారు ఏడేళ్ల తర్వాత మోదీ-జిన్‌పింగ్‌ ద్వైపాక్షిక సమావేశం జరిగింది. అయితే ఓ వైపు ప్రపంచ దేశాలపై సుంకాలతో విరుచుకుపడుతున్న వేళ భారత్​- చైనా దేశాధినేతల భేటీ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.

పాజిటివ్‌ డైరెక్షన్‌లో భారత్​- చైనా సంబంధాలు: మోదీ

ట్రంప్ సుంకాల వేళ ఒకే వేదికపై మోదీ, జిన్​పింగ్, పుతిన్- అందరి చూపు చైనా సమ్మిట్ వైపే!

