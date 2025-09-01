Modi Putin Meeting : ప్రపంచ శాంతి, స్థిరత్వం, శ్రేయస్సు కోసం భారత్-రష్యాల మధ్య సన్నిహిత సంబంధాలు ముఖ్యమైనవని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వెల్లడించారు. కఠిన పరిస్థితుల్లోనూ భారత్-రష్యా భుజం భుజం కలిసి నడిచాయని అన్నారు. తియాంజిన్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ద్వైపాక్షిక సంబంధాల బలోపేతం సహా రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభంపై చర్చించారు. ఉక్రెయిన్లో శాంతి స్థాపనకు చేపట్టే అన్ని చర్యలను స్వాగతిస్తున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని వీలైనంత త్వరగా ముగించడం మానవాళికి శ్రేయస్కరమని వెల్లడించారు. ఈ యుద్ధం ముంగిపునకు శాంతియుత పరిష్కారం దిశగా అన్ని పక్షాలు నిర్మాణాత్మకంగా ముందుకు సాగుతాయని ఆకాంక్షించారు. ఇదే సమయంలో పుతిన్ భారత్ రాక కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు ప్రధాని తెలిపారు. ఈ ఏడాది చివరిలో భారత్లో మోదీతో పుతిన్ చర్చలు జరుపనున్నారు.
