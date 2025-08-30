Modi China Visit SCO : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చైనాలో ల్యాండ్ అయ్యారు. షాంఘై సహకార సంస్థ శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొనేందుకు ఆయన తియాంజిన్కు చేరుకున్నారు. 2020లో లద్దాఖ్ సరిహద్దుల్లో భారత్- చైనా సైనికుల మధ్య ఘర్షణల అనంతరం ప్రధాని మోదీ చైనాకు వెళ్లడం ఇదే తొలిసారి. చివరిసారి 2018లో పర్యటించారు. అంతేకాకుండా ఓకే వేదికపై ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్, రష్యా అధినేత వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భేటీ కానున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాలతో భారత్పై విరుచుకుపడుతున్న వేళ ఈ భేటీ ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
భారత్- చైనా కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది!
అయితే జపాన్లో రెండు రోజుల పర్యటన అనంతరం ప్రధాని మోదీ చైనాకు చేరుకున్నారు. ఆగస్టు 31, సెప్టెంబరు 1 తేదీల్లో తియాంజిన్ వేదికగా నిర్వహించనున్న ఎస్సీవో సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. ఈ క్రమంలో చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్, రష్యా అధినేత పుతిన్ సహా ఆయా దేశాధినేతలతో సమావేశం కానున్నారు. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు స్థిరత్వం తీసుకువచ్చేందుకు భారత్- చైనా కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రధాని మోదీ ఇటీవల తెలిపారు.
జిన్పింగ్తో రెండుసార్లు- పుతిన్తో ఒకసారి!
జిన్పింగ్తో రెండుసార్లు సమావేశం కానున్నారు మోదీ. ఆదివారం మధ్యాహ్నం జిన్పింగ్తో తొలిసారి భేటీ అవుతారు. ఎస్సీవో సమావేశ అధికారిక విందుకు ముందు మరోసారి వీరిద్దరు భేటీ కానున్నారని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. సోమవారం మోదీ ఎస్సీవో సదస్సులో పాల్గొంటారు. అదే రోజు రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారు.
మూడు దేశాలపై కూడా!
కాగా, రష్యా చమురును కొనుగోలు చేస్తున్నందుకు భారత్ వస్తువులపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ 50శాతం సుంకాలు వేశారు. ఇప్పటికే అవి అమల్లోకి కూడా వచ్చాయి చమురు కొనుగోలును నిలిపివేయాలని ట్రంప్ పరిపాలన చేస్తున్న ఒత్తిడిని భారత్ తిరస్కరిస్తోంది. రష్యా అమెరికా ఆంక్షలతో తలపడుతుండగా, చైనా 200% సుంకాల ముప్పును ఎదుర్కొంటోంది.
ప్రపంచం దృష్టి చైనా వైపే!
అరుదైన భూమి అయస్కాంతాల ఎగుమతులను నియంత్రిస్తే, అమెరికా తన వస్తువులపై 200% సుంకాలు విధిస్తుందని ఇప్పటికే ట్రంప్ హెచ్చరించారు. దీంతో పుతిన్- మోదీ, జిన్పింగ్- మోదీ చర్చలు ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఏం చర్చించుకుంటారోనని అంతా ఎదురుచూస్తున్నారు. గత సంవత్సరం కజకిస్థాన్ జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ప్రధాని మోదీ దూరంగా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ముందే రోజే చైనాకు చేరుకున్నారు.
ట్రంప్ 50% సుంకాలు విధించడం, పాకిస్థాన్తో వాషింగ్టన్ పెరుగుతున్న సాన్నిహిత్యం వంటి ఆశ్చర్యకరమైన భారత వ్యతిరేక చర్యల తర్వాత న్యూదిల్లీ-వాషింగ్టన్ సంబంధాలు దెబ్బతిన్న నేపథ్యంలో ఆయన టియాంజిన్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి హాజరైనట్లు తెలుస్తోంది. మరోవైపు, షాంఘై సహకార సంస్థ శిఖరాగ్ర సదస్సులో చైనా, రష్యా, భారత్, ఇరాన్, పాకిస్థాన్, బెలారస్, కజకిస్థాన్, తజికిస్థాన్, ఉజ్బెకిస్థాన్ దేశాలు పాల్గొంటాయి. ప్రధాని మోదీ సహా 26 దేశాల అగ్రనేతలు పాల్గొనున్నారు. ఆగస్టు 31 నుంచి రెండు రోజుల పాటు జరిగే సదస్సు కోసం భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు అధికారులు. పలు కీలక పనుల కోసం అనేక రోబోలను కూడా మోహరించారు.
