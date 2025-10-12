'గాజా శాంతి ఒప్పందం'- ప్రధాని మోదీకి డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆహ్వానం?
ఈజిప్టులో సోమవారం గాజా శాంతి ఒప్పందం- స్వయంగా మోదీని ఆహ్వానించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్- ఇంకా అధికారికంగా స్పందించిన కేంద్రం!
Published : October 12, 2025 at 12:54 PM IST
Modi Invited By Trump For Gaza Peace: ఈజిప్టులో సోమవారం గాజా శాంతి ఒప్పందం జరగనున్న నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ఆహ్వానం పంపినట్లు మీడియా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అలాగే ఈజిప్టు అధ్యక్షుడు అబ్దేల్ ఫత్తా అల్-సిసి కూడా మోదీని ఆహ్వానించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే చివరి నిమిషంలో మోదీకి ఆహ్వానం అందినట్లు సమాచారం. అయితే ఈ విషయంపై కేంద్రం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
భారత్-అమెరికా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. మరోవైపు హెచ్-1బీ వీసా ఫీజు పెంపు సమస్య కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ నుంచి మోదీకి ఆహ్వానం రావడం గమనార్హం.
ఈజిప్టు అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సోమవారం మధ్యాహ్నం షర్మ్-ఎల్ షేక్లో గాజా శాంతి ఒప్పందం జరగనుంది. గాజా యుద్ధాన్ని ముగించి, శాంతి, స్థిరత్వాన్ని నెలకొల్పడమే లక్ష్యంగా ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం జరగనుంది. ఈజిప్టు అధ్యక్షుడు అబ్దేల్ ఫతా అల్-సిసీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అధ్యక్షతన జరగనున్న ఈ కార్యక్రమంలో ప్రపంచ దేశాల నేతలు కూడా పాల్గొననున్నారు. ముఖ్యంగా ఐక్యరాజ్యసమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటెరస్, బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్, ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ సహా 20కి పైగా దేశాల నాయకులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అయితే ఇందులో ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ పాల్గొంటారా? లేదా? అనేది ఇంకా తెలియరాలేదు.
ట్రంప్ శాంతి ఫార్ములాతో!
సుదీర్ఘకాలంగా ఇజ్రాయెల్-హమాస్ మధ్య గాజా స్ట్రిప్లో యుద్ధం జరుగుతోంది. దీనిని ఆపేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 21 సూత్రాలతో ఒక శాంతి సూత్రాన్ని రూపొందించారు. దీనిని భారత్, చైనా, రష్యాల సహా పలు ముస్లిం దేశాలు సమర్థించాయి. శాంతి ఒప్పందంలో భాగంగా హమాస్, తన చెరలోని బందీలు విడుదల చేయాలని, ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న 2వేలకు పైగా పాలస్తీనా ఖైదీలను విడుదల చేయాలని ట్రంప్ సూచించారు. అంతేకాదు నెతన్యాహూను ఈ శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకరించేలా చేశారు. మరోవైపు, హమాస్కు కూడా డెడ్లీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఒక వేళ ఈ ఒప్పందాన్ని అంగీకరించకపోతే, హమాస్కు నరకం చూపిస్తానని దిమ్మదిరిగేలా బెదిరించారు. దీనితో హమాస్ దిగివచ్చి, శాంతి ఒప్పందానికి అంగీకారం తెలిపింది.
అక్టోబర్ 9న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్తోపాటు ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫోన్లో మాట్లాడారు. చరిత్రాత్మక గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయంపై ట్రంప్నకు అభినందనలు తెలిపారు. బందీల విడుదల, గాజా ప్రజలకు మెరుగైన మానవతా సహాయంపై ఒప్పందాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు నెతన్యాహుకు చెప్పారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారు మోదీ. తొలుత ట్రంప్తో ఫోన్లో సంభాషించినట్లు ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. చరిత్రాత్మక గాజా శాంతి ప్రణాళిక విజయవంతం కావడానికి కృషి చేసినందుకు ట్రంప్నకు అభినందనలు తెలిపినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వాణిజ్య చర్చల్లో సాధించిన పురోగతిపై కూడా సమీక్షించామని వెల్లడించారు. రానున్న రోజుల్లో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగించేందుకు పరస్పరం అంగీకరించినట్లు పేర్కొన్నారు.
