Modi Jinping Bilateral Talks : పరస్పర విశ్వాసం, గౌరవం, సున్నితత్వం ఆధారంగా చైనాతో ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందని ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్కు స్పష్టం చేశారు. సరిహద్దు నిర్వహణపై కూడా భారత్, చైనా ప్రత్యేక ప్రతినిధుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం ఉందని మోదీ స్పష్టం చేశారు. గతేడాది కజాన్లో జరిగిన చర్చల తర్వాత భారత్, చైనా సరిహద్దుల్లో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొంది అని పేర్కొన్నారు. గల్వాన్ ఘర్షణల తరువాత భారత్-చైనా ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను పునరుద్ధరించడానికి ఇరువురు నేతలు విస్తృత చర్చలు జరిపిన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. తరువాత షాంఘై సహకారం సంస్థ (ఎస్సీఓ)కు చైనా విజయవంతంగా అధ్యక్షత వహించినందుకు జిన్పింగ్కు అభినందనలు తెలిపారు.
#WATCH | Tianjin, China: During his bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, Prime Minister Narendra Modi says, " an agreement has been reached between our special representatives regarding border management. kailash mansarovar yatra has been resumed. direct flights… pic.twitter.com/ctxwPLlWXr— ANI (@ANI) August 31, 2025
"రెండు దేశాల సంబంధాలు పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాయి. భారత్-చైనా సరిహద్దుల్లో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొంది. ఇటీవలే కైలాశ్ మానసరవోర్ యాత్ర కూడా పునఃప్రారంభమైంది. రెండు దేశాల మధ్య నేరుగా విమాన సర్వీసులు కూడా నడుస్తున్నాయి. భారత్-చైనా సత్సంబంధాలు 2.8 బిలియన్ల ప్రజల ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తాయి."
- ప్రధాని మోదీ
సుమారు ఏడేళ్ల తర్వాత తొలిసారి మోదీ, జిన్పింగ్లు ద్వైపాక్షిక సమావేశం నిర్వహించారు. సమావేశానికి జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ ఢోబాల్, విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిశ్రీ కూడా హాజరయ్యారు. సుమారు 50 నిమిషాల పాటు వీరిద్దరు వివిధ అంశాలపై చర్చించారు. ఈ భేటీలో ఇరువురు నేతలు సరిహద్దు సమస్యలు, ఆర్థిక పరమైన సవాళ్లు, అమెరికా సుంకాల వేళ ఎదురవుతున్న పరిస్థితులు వంటి అంశాలపై సమాలోచనలు సాగించినట్లు తెలుస్తోంది. గల్వన్ ఘర్షణల సమయంలో రెండు దేశాల సంబంధాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్న కారణంగా ఇన్నేళ్లు భారత్ -చైనా దేశాధినేతలు ఎలాంటి చర్చల్లో పాల్గొనలేదు. గతేడాది బ్రిక్స్ సదస్సులో భాగంగా మోదీ-జిన్ పింగ్లు రష్యాలోని కజన్లో ఒకే వేదికపై కనిపించారు.
Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping in Tianjin, China.— ANI (@ANI) August 31, 2025
(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/jrjh4TrfUN
Sharing my remarks during meeting with President Xi Jinping. https://t.co/pw1OAMBWdc— Narendra Modi (@narendramodi) August 31, 2025
ట్రంప్ సుంకాల వేళ- భారత్-చైనా సంబంధాలు బలోపేతం!
వాస్తవానికి ఆదివారం ప్రారంభమయ్యే షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీఓ) శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొనడానికి ప్రధాని మోదీ చైనాకు వెళ్లారు. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రారంభించిన సుంకాల యుద్ధం ప్రపంచంలోని దాదాపు అన్ని ప్రముఖ ఆర్థిక వ్యవస్థలను ప్రభావితం చేసింది. అంతేకాదు రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేస్తున్నాయనే నెపతంలో భారత్, చైనాలను లక్ష్యం చేసుకున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా భారత్పై 50 శాతం సుంకాలను విధించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ భేటీ కావడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
తియాంజిన్ పర్యటనకు ముందు, ప్రపంచ ఆర్థిక స్థిరత్వానికి భారత్, చైనాలు కలిసి పనిచేయడం ముఖ్యమని ప్రధాని మోదీ పేర్కొన్నారు. అంతకు ముందు భారత్పై ట్రంప్ అదనపు సుంకాలు విధించడానికి చైనా తప్పుపట్టింది. ఈ విషయంలో భారత్కు తన ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తరువాత చైనా విదేశాంగ మంత్రి వాంగ్ యూ భారతదేశాన్ని సందర్శించారు. ఇది జరిగిన పక్షం రోజుల్లోనే మోదీ చైనా పర్యటనకు వెళ్లారు. అంటే ట్రంప్ ప్రారంభించిన సుంకాల యుద్ధం, భారత్, చైనాలను వాణిజ్యపరంగా దగ్గర చేసినట్లు అయ్యిందని చెప్పవచ్చు.
