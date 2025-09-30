ట్రంప్ ప్రణాళిక మా యుద్ధ లక్ష్యాలను సాధిస్తుంది- హమాస్ అంగీకరించాల్సిందే : నెతన్యాహు
గాజాలో యుద్ధం ముగింపునకు ట్రంప్ ప్రణాళిక- అంగీకరించిన ఇజ్రాయెల్
Published : September 30, 2025 at 7:20 AM IST
Israel on Trump Peace Plan : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ఫార్ములా తమ యుద్ధ లక్ష్యాలను సాధిస్తుందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు. హమాస్ లేదా పాలస్తీనాకు ఎటువంటి పాత్ర లేదని చెప్పారు. సోమవారం వాషింగ్టన్లోని శ్వేతసౌధంలో భేటీ అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో ప్రధాని ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు. అలాగే ఈ ప్రణాళికను హమాస్ అంగీకరించాల్సిందే అని స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు ట్రంప్ శాంతి ఫార్ములాను కెనడాతో పాటు ఎనిమిది దేశాలు మద్దతు ఇచ్చాయి.
అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ చేతులు కలిపి నిలబడినప్పుడు అసాధ్యమైనదాన్ని కూడా సాధ్యమవుతుందని నెతన్యాహు తెలిపారు. 'గాజాలో యుద్ధాన్ని ముగించే ప్రణాళిక మా యుద్ధ లక్ష్యాలను సాధిస్తుంది. ఇది మా బంధీలను తిరిగి తీసుకువస్తుంది. హమాస్ సైనిక సామర్ధ్యాన్ని తుడిచేస్తుంది. రాజకీయ పాలనను అంతం చేస్తుంది. గాజా మళ్లీ ఎప్పుడూ ఇజ్రాయెల్కు ముప్పు కలిగించకుండా చేస్తుంది. కొన్ని నెలల క్రితం రైజింగ్ లైన్ ఆపరేషన్, మిడ్నైట్ హామర్ ఆపరేషన్’లో మేము ఇరాన్ అణు బలిస్టిక్ మిస్సైల్ ప్రోగ్రామ్పై దాడి చేశాం. మీరు B-2 విమానాలను పంపాలని తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ ప్రాంతం, ప్రపంచం మరింత సురక్షితం అయ్యాయి. మీ ప్రణాళిక మా ప్రభుత్వం యుద్ధం ముగింపునకు, ఆ తర్వాత కోసం నిర్ధరించిన ఐదు సూత్రాలకు అనుగుణంగా ఉంది'. అని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని చెప్పారు.
#WATCH | Washington | During a joint press conference with US President Trump, Israeli PM Benjamin Netanyahu says, " your plan to end the war in gaza achieves our war aims. it will bring back all our hostages, dismantle hamas' military capabilities, end its political rule, and… pic.twitter.com/d4S3UJWums— ANI (@ANI) September 29, 2025
డొనాల్ట్ ట్రంప్ ప్రకటించిన శాంతి ప్రణాళికను హమాస్ తిరస్కరిస్తే ఇజ్రాయెల్ స్వయంగా ఆ పనిని పూర్తి చేస్తుందని నెతన్యాహు హెచ్చరించారు.' ఒప్పందంలో భాగంగా మొదటగా గాజా నుంచి బలగాల దశలవారీ ఉపసంహరణ ఉంటుంది. వెంటనే 72 గంటల్లో బందీలను విడుదల చేయాలి. ఆ తరువాత అంతర్జాతీయ పాలకవర్గం ఏర్పాటు కావాలి. హమాస్ ఆయుధాలను వదిలేయాలి. గాజాను నిరాయుధీకరణ చేయాలి. అంతర్జాతీయ పాలకవర్గం విజయవంతమైతే యుద్ధాన్ని శాశ్వతంగా ముగిస్తాం. హమాస్ నిరాయుధీకరణకు అనుగుణంగా ఇజ్రాయెల్ గాజా నుంచి వైదొలగుతుంది. కానీ భవిష్యత్తు భద్రత దృష్ట్యా చుట్టుపక్కల మోహరించి ఉంటాం. అయితే ఈ ప్రణాళికను హమాస్ అంగీకరించాల్సిందే' అని నెతన్యాహు తెలిపారు. ఇటీవల ఖతార్పై ఇజ్రాయెల్ దాడులపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమైన నేపథ్యంలో నెతన్యాహు దిగివచ్చారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒత్తిడి మేరకు క్షమాపణలు చెప్పారు.
VIDEO | Washington DC: Addressing a joint press conference with US President Donald Trump, Israeli PM Benjamin Netanyahu (@netanyahu) says, " first, i want to thank you for graciously hosting me once again in the white house. and second, i want to thank you for your friendship and… pic.twitter.com/7rLk5sOiBq— Press Trust of India (@PTI_News) September 29, 2025
ట్రంప్ ప్రతిపాదించిన శాంతి ఫార్ములాను పాలస్తీనా ప్రభుత్వం సహా ఎనిమిది అరబ్, ముస్లిం దేశాలు స్వాగతించాయి. మరుభూమిగా మారిన గాజాలో ట్రంప్ శాంతిని తీసుకొస్తారని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశాయి. అమెరికా డిమాండ్ మేరకు సంస్కరణలు తీసుకొస్తామని పాలస్తీనా ప్రభుత్వం తెలిపింది. గాజా పునర్నిర్మాణం, వెస్ట్ బ్యాంక్ ఆక్రమణకు అనుమతించనని ట్రంప్ చేసిన ప్రకటనను ఖతార్ , జోర్డాన్ , యూఏఈ, ఇండోనేసియా, పాకిస్థాన్ , తుర్కియే, సౌదీ అరేబియా, ఈజిప్టు దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు స్వాగతించారు. ఈ మేరకు సంయుక్తంగా ప్రకటన విడుదల చేశారు. పశ్చిమాసియాలో శాంతి, సుస్థిరతకు బాటలు పరిచే ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసుకునేందుకు అమెరికాతో చర్చలు జరిపేందుకు సిద్ధం ఉన్నామని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. తాజాగా కెనడా కూడా తమ మద్దతు ప్రకటించింది