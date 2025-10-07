ETV Bharat / international

ఫిజిక్స్​లో ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలను వరించిన ​నోబెల్

జాన్​ క్లార్క్​, మైఖేల్​ హెచ్​. డెవోరెట్​, జాన్​ ఎం. మార్టినిస్​లను వరించిన నోబెల్​

Physics Nobel
Physics Nobel (Photo Credit: X@The Nobel Prize)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 3:29 PM IST

Physics Nobel 2025 : ఈ ఏడాది భౌతిక శాస్త్రంలో జాన్​ క్లార్క్​, మైఖేల్​ హెచ్​. డెవోరెట్​, జాన్​ ఎం. మార్టినిస్​లు నోబెల్​ పురస్కారానికి ఎంపిక అయ్యారు. క్వాంటం మెకానికల్​ టన్నెలింగ్​లో చేసిన పరిశోధనలకు గాను నోబెల్ కమిటీ వారిని ఈ అత్యున్నత పురస్కారానికి ఎంపిక చేసింది. డిసెంబర్​ 10న జరిగే కార్యక్రమంలో వీరికి నోబెల్​ బహుమతి ప్రదానం చేయనున్నారు. నోబెల్​కు ఎంపికైన వీరికి డిప్లొమా, బంగారం పతకంతో సహా 11 మిలియన్​ స్వీడిష్ క్రోనార్​లు (సుమారు రూ.10.38 కోట్లు) అందిస్తారు.

1901 నుంచి 2024 వరకు మొత్తం 118 సార్లు 226 మందికి భౌతిక శాస్త్రంలో నోబెల్ అవార్డు ప్రదానం చేశారు. గతేడాది మెషీన్ లెర్నింగ్ విత్ ఆర్టిఫీషియల్ న్యూరల్ నెట్​వర్క్​ ఆవిష్కరణకు గుర్తింపుగా జాన్ జె.హాప్‌ఫీల్డ్‌, జెఫ్రీ ఈ.హింటన్‌లకు నోబెల్ అందించారు.

సోమవారం మేరీ ఇ.బ్రుంకో, ఫ్రెడ్​ రామ్స్​డెల్​, షిమోన్​ సకాగుచిలకు వైద్య శాస్త్రంలో నోబెల్ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. రోగనిరోధక వ్యవస్థ మన శరీరంపై కాకుండా సూక్ష్మక్రిములపై ఎలా దాడి చేస్తుందో కనుగొన్నందుకు గుర్తింపుగా వీరిని అవార్డుకు ఎంపిక చేసినట్లు నోబెల్ కమిటీ తెలిపింది. నోబెల్ కమిటీ బుధవారం కెమిస్ట్రీ, గురువారం సాహిత్యం, శుక్రవారం శాంతి విభాగాల్లో నోబెల్ విజేతలను ప్రకటించనుంది. అక్టోబర్ 13న ఆర్థిక శాస్త్రంలో నోబెల్ బహుమతిని ప్రకటిస్తుంది. మరి ఈసారి ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు ఎవరెవరిని వరిస్తుందో చూడాలి.

ఆల్​ఫ్రెడ్ నోబెల్ జ్ఞాపకార్థం
స్వీడెన్​కు చెందిన దిగ్గజ రసాయన శాస్త్రవేత్త, ఇంజినీర్, వ్యాపారవేత్త అయిన ఆల్​ఫ్రెడ్ నోబెల్​కు గుర్తుగా ఏటా డిసెంబర్ 10న ఈ పురస్కారాలు అందిస్తారు. వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలు అందించిన వారిని నోబెల్ కమిటీ ఇందుకు ఎంపిక చేస్తుంది. వాస్తవానికి ఆల్​ఫ్రెడ్​ నోబెల్​ జీవిత చరమాంకంలో ఒక వీలునామా రాశారు. అందులో తన జ్ఞాపకార్థం, మానవాళికి గొప్ప ప్రయోజనం చేకూర్చినవారికి నోబెల్​ బహుమతి ఇవ్వాలని సూచించారు. ఇందుకోసం తన సంపద మొత్తాన్ని కేటాయించారు. దీనితో 1900 సంవత్సరం జూన్ 29న నోబెల్ ఫౌండేషన్ ఏర్పాటైంది. ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్ చనిపోయే సమయానికి, నోబెల్ ఫౌండేషన్ పరిధిలోని ఆయన ఆస్తుల విలువ రూ.29.34 కోట్లు. 2024 సంవత్సరం వచ్చేసరికి ఆయన సంపదల విలువ బాగా పెరిగిపోయి ఏకంగా రూ.2,300 కోట్లకు చేరడం విశేషం.

అంత ఈజీ కాదు!
నోబెల్ అవార్డు దక్కించుకోవడం అంత సులభం కాదు. ఎందుకంటే? నోబెల్ కమిటీ- నామినేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలను చాలా గోప్యంగా ఉంచుతుంది. నోబెల్ నియమాల ప్రకారం, కమిటీలోని జడ్జీలు 50 ఏళ్ల పాటు ఈ అవార్డులకు సంబంధించి బహిరంగంగా ఎలాంటి చర్చలు చేయకూడదు. మరో కీలకమైన విషయం ఏమిటంటే, వ్యక్తులు తమను తాము స్వయంగా నోబెల్ అవార్డులకు నామినేట్ చేసుకోలేరు. కానీ ఇతరులు సదరు వ్యక్తులను ఎన్నిసార్లు అయినా నామినేట్ చేయవచ్చు. ఇలా ఇతర వ్యక్తులను నామినేట్ చేసేవారు తమ సిఫార్సులను బహిరంగంగా ప్రకటించుకోవచ్చు. వాస్తవానికి సైన్స్ విభాగంలో నోబెల్ పొందాలంటే, శాస్త్రవేత్తలు చాలా ఏళ్లు నిరీక్షించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాదు వారి పరిశోధన కాల పరీక్షకు నిలబడుతుందని నిరూపించాల్సి ఉంటుంది.

మెడిసిన్​లో ముగ్గురికి నోబెల్ - రోగనిరోధక శక్తిపై పరిశోధనకు అత్యున్నత పురస్కారం

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

