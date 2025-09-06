మరోసారి భారత్పై నోరుపారేసుకున్న ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో- భారత్ టారిఫ్లతో అమెరికాలో ఉద్యోగాలు పోతున్నాయని వాఖ్య
Published : September 6, 2025 at 8:10 AM IST
Peter Navarro On India: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో మళ్లీ భారత్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. భారత్ విధిస్తున్న అధిక టారిఫ్లు అమెరికాలో ఉద్యోగ నష్టాలకు కారణమవుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా భారత్ భారీగా లాభపడుతోందని మరోసారి నోరుజారారు. చమురు వాణిజ్యం ద్వారా వచ్చే ఆదాయం రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధానికి నిధులు సమకూరుస్తోందని ఆయన 'ఎక్స్' వేదికగా పేర్కొన్నారు.
" భారత్ అత్యధిక టారిఫ్లు విధించడం వల్ల అమెరికాలో ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి. భారత్ కేవలం లాభాల కోసం మాత్రమే రష్యా చమురును కొనుగోలు చేస్తోంది, ఆ ఆదాయం రష్యా యుద్ధ యంత్రానికి చేరుతోంది. తద్వారా అమెరికా పన్ను చెల్లింపుదారులపై మరింత భారం పడుతోంది. భారత్ నిజం జీర్ణించుకోలేక తప్పుడు వాదనలు చేస్తోంది"
-- నవారో, ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారుడు
భారత్ పట్ల అనుసరిస్తున్న కఠిన వైఖరి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను దెబ్బతీస్తోందని వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో ఒక కథనం ప్రచురితం కాగా, దానిపై నవారో స్పందించారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వంలో వాణిజ్య సలహాదారుగా ఉన్న నవారో భారత్-రష్యా వాణిజ్యంపై తరచుగా విమర్శలు గుప్పిస్తునే ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ఈ యుద్ధాన్ని 'మోదీ యుద్ధం' అని అభివర్ణించగా, భారతదేశాన్ని 'క్రెమ్లిన్కు లాండ్రోమాట్' అని పేర్కొన్నారు.
గతంలోనూ ఇదే తరహా విమర్శలు
బ్లూమ్బెర్గ్ టెలివిజన్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆయన భారత్ను విమర్శిసూ మాట్లాడారు. రష్యా యుద్ధ యంత్రంగానికి భారత్ సహాయం చేస్తోందని, తాను దీన్ని మోదీ యుద్ధం అంటానని చెప్పుకొచ్చారు. నవారో వ్యాఖ్యలను భారత విదేశాంగ శాఖ (ఎంఈఏ) తీవ్రంగా ఖండించింది. ఎంఈఏ ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ మాట్లాడుతూ, నవారో చేసిన తప్పుడు, తప్పుదోవ పట్టించే వ్యాఖ్యలను తాము చూశామని, వాటిని ఖచ్చితంగా తిరస్కరిస్తున్నామన్నారు.
వ్యూహాత్మక బంధం
టారిఫ్ వార్ నేపథ్యంలో అమెరికా- భారత్ మధ్య పూర్తిగా సంబంధాలు తెగిపోయో అవకాశం లేదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వైట్హౌస్ ఆర్థిక సలహాదారు కెవిన్ హ్యాసెట్ కూడా తాజాగా ఈ విషయంపై స్పందించారు. రష్యా నుంచి భారత్ ముడి చమురు దిగుమతులు చేసుకోవడం పట్ల అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన వాణిజ్య బృందం నిరాశలో ఉన్నారన్నారు.
అయితే, ఈ విషయంలో సానుకూల పరిణామాలను త్వరలోనే ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ట్రంప్ కూడా గతంలో భారత్ టారిఫ్ విధానాలపై తరచుగా విమర్శలు గుప్పించారు. భారతదేశం అమెరికాకు అత్యంత టారిఫ్లు విధించే భాగస్వామి అని, ఈ వాణిజ్య సంబంధం పూర్తిగా ఏకపక్షంగా సాగుతోందని విమర్శించారు.
భారత్-అమెరికా భాగస్వామ్యం వ్యూహాత్మకమైనది. ఇది విస్తృత గ్లోబల్ ప్రయోజనాలతో ముడిపడి ఉన్నది. ఇంతటి వ్యూహాత్మక బంధం కేవలం రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు వల్ల వీగిపోయే అవకాశాలు తక్కువగానే ఉన్నాయని స్పష్టమవుతోంది. శుక్రవారం అమెరికాకు భారత్ దూరమైందని చెప్పిన ట్రంప్, కొద్ది గంటల్లోనే ఇరు దేశాల మధ్య బంధం చాలా ప్రత్యేకమైనదని అనడమే ఇందుకు నిదర్శనం.
ఇరు దేశాలు బలమైన ప్రజాస్వామ్య విలువలు, ప్రజల మధ్య సంబంధాలు వంటి అనేక అంశాలు అమెరికా- ఇండియాను మరింత దగ్గర చేశాయి. ఇప్పటికే ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక సంబంధం కొత్త పుంతలు తొక్కిన నేపథ్యంలో ఒకే ఒక్క అంశంతో ఆ సంబంధం దెబ్బతినేంత బలహీనమైనది కాదని భారత్ భావిస్తోంది.
