నవారో VS ఎలాన్ మస్క్- 'లాభాల కోసమే రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు'
భారత్, రష్యా చమురు కొనుగోలుపై ఎక్స్ ప్యాక్ట్ చెక్- పీటర్ నవారో మళ్లీ కామెంట్స్
Published : September 7, 2025 at 8:32 AM IST
Peter Navarro On India Russia Deal : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వాణిజ్య సలహాదారు పీటర్ నవారో మళ్లీ భారత్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఇటీవల రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు చేయడం ద్వారా భారత్ భారీగా లాభపడుతోందని నోరుజారారు. దీనిపై ఎక్స్ ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయగా, అదంతా తప్పుడు సమాచారం అని తేలింది. దీంతో మళ్లీ తన అక్కసును వెళ్లగగ్గారు. ఎక్స్లో వచ్చిన అదంతా అర్ధరహితం అంటూ ఆరోపించారు. ఎలాన్ మస్క్ ఇటువంటి ప్రచారాలను అనుమతిస్తున్నారని విమర్శించారు. రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు కేవలం లాభాల కోసమే అని పునరుద్ఘాటించారు.
'వావ్. @elonmusk ప్రజల పోస్టుల్లో ఉన్న ప్రచారాన్ని అనుమతిస్తున్నారు. క్రింద ఉన్న నోట్ అంతా అర్థరహితం. భారత్ రష్యా చమురును కేవలం లాభాల కోసం మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తుంది. రష్యా ఉక్రెయిన్పై దాడి చేయకముందు భారత్ ఏ చమురు కొనలేదు. భారత ప్రభుత్వ ప్రచార యంత్రం గరిష్ట స్థాయిలో నడుస్తోంది. ఉక్రెయిన్లను చంపడం ఆపండి. అమెరికన్ ఉద్యోగాలను దూరం చేయడం ఆపండి.' అని ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Wow. @elonmusk is letting propaganda into people's posts. That crap note below is just that. Crap. India buys Russia oil solely to profiteer. It didn't buy any before Russia invaded Ukraine. Indian govt spin machine moving high tilt. Stop killing Ukranians. Stop taking… https://t.co/Uj1NMUrVOM— Peter Navarro (@RealPNavarro) September 6, 2025
రష్యా నుంచి భారత్ చమురును కొనుగోళ్లు చేయడం ద్వారా లాభాలు పొందుతోందని పీటర్ నవారో ఆరోపణలు చేశారు. అంతేకాకుండా భారత్ విధిస్తున్న సుంకాలు వల్ల అమెరికాలో ఉద్యోగ నష్టాలకు కారణమవుతున్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. భారత్ పట్ల అనుసరిస్తున్న కఠిన వైఖరి ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను దెబ్బతీస్తోందని వాషింగ్టన్ పోస్ట్లో ఒక కథనం ప్రచురితం కాగా, దానిపై నవారో స్పందించారు. అమెరికా-భారత్ మధ్య ఉన్న ద్వైపాక్షిక సంబంధాలలో సంక్షోభాన్ని మరింతగా పెంచుతోందని ఆ వ్యాసంలో ఉంది.
ఆ వ్యాఖ్యలపై నవారో స్పందిస్తూ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు. 'వాస్తవాలు: భారత అత్యధిక టారిఫ్లు అమెరికా ఉద్యోగాలకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. భారత్ రష్యా చమురు కేవలం లాభం కోసం మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తోంది. ఆ ఆదాయం రష్యా యుద్ధ యంత్రానికి ఇంధనం అవుతోంది. ఉక్రెయిన్లు/రష్యన్లు చనిపోతున్నారు. అమెరికా పన్ను చెల్లింపుదారులు మరింత భారం మోస్తున్నారు. భారత్ నిజం తట్టుకోలేక, @washpo వామపక్ష అమెరికన్ తప్పుడు వార్తలతో కలసి మాయ చేస్తోంది' అని నవారో స్పందించారు.
ట్రంప్ ప్రభుత్వంలో వాణిజ్య సలహాదారుగా ఉన్న నవారో భారత్-రష్యా వాణిజ్యంపై తరచుగా విమర్శలు గుప్పిస్తునే ఉన్నారు. గతంలో ఆయన ఈ యుద్ధాన్ని 'మోదీ యుద్ధం' అని అభివర్ణించగా, భారతదేశాన్ని 'క్రెమ్లిన్కు లాండ్రోమాట్' అని పేర్కొన్నారు. బ్లూమ్బెర్గ్ టెలివిజన్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆయన భారత్ను విమర్శిసూ మాట్లాడారు. రష్యా యుద్ధ యంత్రంగానికి భారత్ సహాయం చేస్తోందని, తాను దీన్ని మోదీ యుద్ధం అంటానని చెప్పుకొచ్చారు.
వ్యూహాత్మక బంధం
టారిఫ్ వార్ నేపథ్యంలో అమెరికా- భారత్ మధ్య పూర్తిగా సంబంధాలు తెగిపోయో అవకాశం లేదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వైట్హౌస్ ఆర్థిక సలహాదారు కెవిన్ హ్యాసెట్ కూడా తాజాగా ఈ విషయంపై స్పందించారు. రష్యా నుంచి భారత్ ముడి చమురు దిగుమతులు చేసుకోవడం పట్ల అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన వాణిజ్య బృందం నిరాశలో ఉన్నారన్నారు. అయితే, ఈ విషయంలో సానుకూల పరిణామాలను త్వరలోనే ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ట్రంప్ కూడా గతంలో భారత్ టారిఫ్ విధానాలపై తరచుగా విమర్శలు గుప్పించారు. భారతదేశం అమెరికాకు అత్యంత టారిఫ్లు విధించే భాగస్వామి అని, ఈ వాణిజ్య సంబంధం పూర్తిగా ఏకపక్షంగా సాగుతోందని విమర్శించారు.