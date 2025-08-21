Jaishankar On US Tariffs : ఇండియాపై సుంకాల దాడి చేస్తున్న అమెరికాపై భారత విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ తనదైన రీతిలో విమర్శలు గుప్పించారు. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలుపై వాషింగ్టన్ లాజిక్ గందరగోళంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. 'గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్ను స్థిరీకరించడానికి మనం ప్రతీదీ చేయాలని అమెరికా చెబుతోంది. రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు విషయంలోనూ అదే చెప్పింది. కానీ భారత్ విషయంలో మాత్రం పూర్తి భిన్నంగా వ్యవహరిస్తోంది' అని అన్నారు. రష్యా విదేశాంగ మంత్రి సెర్గీ లావ్రోవ్తో జరిగిన ద్వైపాక్షిక సమావేశంలో జైశంకర్ ఈ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
భారత్ కంటే ఈయూనే ఎక్కువ కొనుగోలు చేస్తోంది!
భారత్, రష్యా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు జైశంకర్ మాస్కో పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ సందర్భంగా అమెరికా ద్వంద్వ ప్రమాణాలను ఆయన ఎండగట్టారు. ఈ సందర్భంగా రష్యా నుంచి ఏయే దేశాలు ఎక్కువగా చమురు, ఎల్ఎన్జీ కొనుగోలు చేస్తున్నాయో వివరించారు. 'రష్యా నుంచి చమురు ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నది భారత్ కాదు చైనా. ఎల్ఎన్జీని ఎక్కువగా కొనుగోలు చేస్తున్నది భారత్ కాదు యూరోపియన్ యూనియన్' అని కఠోర వాస్తవాలను ప్రపంచం ముందు ఉంచారు.
Moscow | During a press briefing, External Affairs Minister Dr S Jaishankar says, " ...we are not the biggest purchasers of russian oil, that is china. we are not the biggest purchasers of lng, that is the european union. we are not the country which has the biggest trade surge… pic.twitter.com/pbH06HtTwK— ANI (@ANI) August 21, 2025
భారత్పై ట్రంప్ సుంకాల దాడి
వాస్తవాలు ఇలా ఉంటే, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాత్రం భారత్ను లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. ఇండియా, చైనాలు చమురు కొనడం వల్లనే రష్యా, ఉక్రెయిన్తో యుద్ధాన్ని కొనసాగించగలుగుతోందని ఆరోపించారు. ఎన్నో ప్రాణాలు పోతున్నా భారత్ పట్టించుకోవడం లేదని విమర్శించారు. అయితే చైనాను ఏమీ చేయలేక, భారత్పై సుంకాల దాడి చేశారని ఆరోపించారు. మొదట 25 శాతం మేర ప్రతీకార సుంకాలు విధించిన ట్రంప్, తరువాత పెనాల్టీగా మరో 25 శాతం సుంకాలు వేశారు. దీనితో భారత్పై ఏకంగా 50 శాతం మేర సుంకాల భారం పడింది. ట్రంప్ అక్కడితో ఆగకుండా రష్యా నుంచి చమురు కొనుగోలు నిలిపివేయాలని భారత్పై నిరంతరం ఒత్తిడి తెస్తూనే ఉన్నారు.
దీనిపై జైశంకర్ తనదైన రీతిలో స్పందించారు. "2022 తర్వాత రష్యాతో వాణిజ్యం పెంచుకున్న దేశం భారత్ కాదు. దక్షిణాదిలో కొన్ని దేశాలు భారత్ కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో వాణిజ్యం చేస్తున్నాయని నేను భావిస్తున్నాను" అని అన్నారు. అంతేకాదు ప్రస్తుత మార్కెట్ పరిస్థితుల్లో రష్యా నుంచి భారత్ చమురు కొనుగోలు చేయడాన్ని ఆయన గట్టిగా సమర్థించారు.
భారత్కు రష్యా బంపర్ ఆఫర్- చమురు కొనుగోలుపై 5శాతం డిస్కౌంట్!