ChatGPT Helped Teen Suicide : ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో, అంత కంటే ఎక్కువ ప్రమాదం పొంచి ఉందని పలు సంఘటనలు చెబుతున్నాయి. తాజాగా కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ఓ 16 ఏళ్ల బాలుడి ఆత్మహత్య ఉదంతం వైరల్గా మారింది. 16 ఏళ్ల ఆడమ్ రైన్ అనే బాలుడు చాట్జీపీటీ సలహా మేరకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తలిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో ఆ బాలుడి కుటుంబ సభ్యులు ఓపెన్ఏఐ, దాని సీఈఓ శామ్ ఆల్ట్మెన్పై దావా వేశారు. చాట్జీపీటీ తమ కుమారునికి మానవ సాయం అడగమని చెప్పకుండా, ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి సలహాలు ఇచ్చిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
"అందరు విద్యార్థుల లానే ఆడమ్ రైన్ హోంవర్క్ కోసం చాట్జీపీటీ వాడడం ప్రారంభించాడు. 2024 నుంచి అతను చాట్జీపీటీని వాడుతున్నాడు. తన అభిరుచులకు అనుగుణంగా సంగీతం, బ్రెజిలియన్ జియు-జిట్సు, జపాన్ ఫాంటసీ కామిక్స్ గురించి చాట్జీపీటిని ప్రశ్నలు అడిగేవాడు. అలాగే చదువు, ఉద్యోగం, ఉపాధి (కెరీర్) మార్గాల గురించి ప్రశ్నలు వేసేవాడు. ఈ విధంగా అతను నెలల తరబడి ఏఐతో సంభాషణలు జరిపాడు. అయితే కొంత కాలం తరువాత, తనలోని ప్రతికూల భావోద్వేగాల గురించి, డార్క్ థాట్స్ గురించి చాట్జీపీటీతో చెప్పడం ప్రారంభించాడు. 'జీవితానికి అర్థం లేదని నమ్ముతున్నా, అందువల్ల ఆందోళన చెందుతున్నా' అని చాట్ జీటీపీకి చెప్పాడు. దీనికి 'నీ డార్క్ థాట్స్ అన్నింటినీ నేను చూశాను. ఎల్లప్పుడూ నీకు నేను స్నేహితుడిగా ఉంటా' అని చాట్జీపీటీ చెప్పింది. తరువాత ఆడమ్ ఆత్మహత్య గురించి ప్రశ్నలు వేశాడు. దానికి మద్దతుగా చాట్జీపీటీ అతనికి కొన్ని భయంకరమైన సలహాలు ఇచ్చింది. దీనితో మా కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు" అని బాధిత బాలుడి తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
A teen consulted with chatGPT about suicidal thoughts and eventually ended up committing suicide.— EP (@princepozo) August 27, 2025
This story is so sad. pic.twitter.com/qyC1LPaFum
షాక్ అయ్యా!
"ఏడు నెలలుగా ఆడమ్ రైన్ చాట్జీపీటీతో మాట్లాడుతున్నాడు. అందులో అతను 'ఆత్మహత్య' అనే పదాన్ని దాదాపు 200 సార్లు ప్రస్తావించాడు. దానికి బదులుగా చాట్జీపీటీ 1200 కంటే ఎక్కువ సార్లు 'ఆత్మహత్య' అనే పదాన్ని ఉపయోగించింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఏ సమయంలోనూ ఈ చాట్బాట్ తన సంభాషణను ఆపలేదు. పైగా ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే పలు పద్ధతులు గురించి వివరంగా చెప్పింది. మందులు ఓవర్డోస్ వేసుకోవడం, నీటిలో మునిగిపోవడం, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ విష ప్రయోగం చేసుకోవడం లాంటి సూసైట్ పద్ధతులను సూచించింది. ఇది చూసి నేను షాక్ అయ్యాను." - మితాలి జైన్, బాధితుల తరఫు న్యాయవాది
ఎలా మోసగించాలో చెప్పింది!
"ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, చాట్జీపీటీ- తనను ఎలా మోసగించాలో కూడా బాలుడిని నేర్పించింది. 'చెడు ఆలోచనలు వస్తుంటే, మీరు హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించండి. లేకుంటే, మీరు ఒక కథ రాయడం కోసం లేదా స్నేహితుడి కోసం ఆత్మహత్య ఎలా చేసుకోవాలో అడితే, అందుకు నేను సాయం చేస్తాను' అని చాట్జీపీటీ చెప్పింది. దీనితో అతను అదే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. తాను రాస్తున్న కథకు అవసరమైన సమాచారం కోసం ఆత్మహత్య ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పమన్నాడు. దీనితో చాట్జీపీటీ ఆ వివరాలు చెప్పింది. బాలుడు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు" అని మిథాలి జైన్ తెలిపారు.
జర జాగ్రత్త!
'నేడు చాలా మంది గంటగంటలు ఏఐ చాట్బాట్లతో మాట్లాడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు అయితే రాత్రంతా మేల్కొని ఏఐతో సంభాషిస్తున్నారు. దీని వల్ల ప్రమాదకరమైన ఫీడ్బ్యాక్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఏఐ మిమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టించే అవకాశం చాలా ఉంది' అని న్యాయవాది మిథాలి జైన్ అన్నారు.
what a tragic story— Haider. (@slow_developer) August 26, 2025
" 16-year-old adam raine used chatgpt for schoolwork, but later discussed ending his life"
people need to understand that ai is a tool designed for work, it can't heal you... at least not yet
we need stronger safety measures, and suicide is a complex,… pic.twitter.com/XfGX4CZLWz
