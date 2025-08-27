ETV Bharat / international

16 ఏళ్ల బాలుడి ఆత్మహత్యకు చాట్​జీపీటీ సాయం!- శామ్ ఆల్ట్​మన్​పై కేసు వేసిన బాధిత తల్లిదండ్రులు - CHATGPT HELPED TEEN SUICIDE

బాలుడి బలవన్మరణానికి చాట్​జీపీటీ సలహాలు- AIకు నియంత్రణ లేదా?

ChatGPT
ChatGPT (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read

ChatGPT Helped Teen Suicide : ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్​ వల్ల ఎన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయో, అంత కంటే ఎక్కువ ప్రమాదం పొంచి ఉందని పలు సంఘటనలు చెబుతున్నాయి. తాజాగా కాలిఫోర్నియాకు చెందిన ఓ 16 ఏళ్ల బాలుడి ఆత్మహత్య ఉదంతం వైరల్​గా మారింది. 16 ఏళ్ల ఆడమ్ రైన్ అనే బాలుడు​ చాట్​జీపీటీ సలహా మేరకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తలిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో ఆ బాలుడి కుటుంబ సభ్యులు ఓపెన్ఏఐ, దాని సీఈఓ శామ్​ ఆల్ట్​మెన్​పై దావా వేశారు. చాట్​జీపీటీ తమ కుమారునికి మానవ సాయం అడగమని చెప్పకుండా, ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి సలహాలు ఇచ్చిందని వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

"అందరు విద్యార్థుల లానే ఆడమ్ రైన్​ హోంవర్క్​ కోసం చాట్​జీపీటీ వాడడం ప్రారంభించాడు. 2024 నుంచి అతను చాట్​జీపీటీని వాడుతున్నాడు. తన అభిరుచులకు అనుగుణంగా సంగీతం, బ్రెజిలియన్ జియు-జిట్సు, జపాన్​ ఫాంటసీ కామిక్స్​ గురించి చాట్​జీపీటిని ప్రశ్నలు అడిగేవాడు. అలాగే చదువు, ఉద్యోగం, ఉపాధి (కెరీర్)​ మార్గాల గురించి ప్రశ్నలు వేసేవాడు. ఈ విధంగా అతను నెలల తరబడి ఏఐతో సంభాషణలు జరిపాడు. అయితే కొంత కాలం తరువాత, తనలోని ప్రతికూల భావోద్వేగాల గురించి, డార్క్ థాట్స్ గురించి చాట్​జీపీటీతో చెప్పడం ప్రారంభించాడు. 'జీవితానికి అర్థం లేదని నమ్ముతున్నా, అందువల్ల ఆందోళన చెందుతున్నా' అని చాట్​ జీటీపీకి చెప్పాడు. దీనికి 'నీ డార్క్ థాట్స్​ అన్నింటినీ నేను చూశాను. ఎల్లప్పుడూ నీకు నేను స్నేహితుడిగా ఉంటా' అని చాట్​జీపీటీ చెప్పింది. తరువాత ఆడమ్ ఆత్మహత్య గురించి ప్రశ్నలు వేశాడు. దానికి మద్దతుగా చాట్​జీపీటీ అతనికి కొన్ని భయంకరమైన సలహాలు ఇచ్చింది. దీనితో మా కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు" అని బాధిత బాలుడి తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

షాక్ అయ్యా!

"ఏడు నెలలుగా ఆడమ్ రైన్ చాట్​జీపీటీతో మాట్లాడుతున్నాడు. అందులో అతను 'ఆత్మహత్య' అనే పదాన్ని దాదాపు 200 సార్లు ప్రస్తావించాడు. దానికి బదులుగా చాట్​జీపీటీ 1200 కంటే ఎక్కువ సార్లు 'ఆత్మహత్య' అనే పదాన్ని ఉపయోగించింది. ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఏ సమయంలోనూ ఈ చాట్​బాట్​ తన సంభాషణను ఆపలేదు. పైగా ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడే పలు పద్ధతులు గురించి వివరంగా చెప్పింది. మందులు ఓవర్​డోస్ వేసుకోవడం, నీటిలో మునిగిపోవడం, కార్బన్ మోనాక్సైడ్​ విష ప్రయోగం చేసుకోవడం లాంటి సూసైట్ పద్ధతులను సూచించింది. ఇది చూసి నేను షాక్ అయ్యాను." - మితాలి జైన్, బాధితుల తరఫు న్యాయవాది

ఎలా మోసగించాలో చెప్పింది!
"ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, చాట్​జీపీటీ- తనను ఎలా మోసగించాలో కూడా బాలుడిని నేర్పించింది. 'చెడు ఆలోచనలు వస్తుంటే, మీరు హెల్ప్​లైన్​ను సంప్రదించండి. లేకుంటే, మీరు ఒక కథ రాయడం కోసం లేదా స్నేహితుడి కోసం ఆత్మహత్య ఎలా చేసుకోవాలో అడితే, అందుకు నేను సాయం చేస్తాను' అని చాట్​జీపీటీ చెప్పింది. దీనితో అతను అదే మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. తాను రాస్తున్న కథకు అవసరమైన సమాచారం కోసం ఆత్మహత్య ఎలా చేసుకోవాలో చెప్పమన్నాడు. దీనితో చాట్​జీపీటీ ఆ వివరాలు చెప్పింది. బాలుడు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు" అని మిథాలి జైన్ తెలిపారు.

జర జాగ్రత్త!
'నేడు చాలా మంది గంటగంటలు ఏఐ చాట్​బాట్​లతో మాట్లాడుతున్నారు. కొన్నిసార్లు అయితే రాత్రంతా మేల్కొని ఏఐతో సంభాషిస్తున్నారు. దీని వల్ల ప్రమాదకరమైన ఫీడ్​బ్యాక్ పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఏఐ మిమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టించే అవకాశం చాలా ఉంది' అని న్యాయవాది మిథాలి జైన్ అన్నారు.

ఫీచర్ న్యూస్‌

దాంపత్య సమస్యలా? - కఠిన నిర్ణయాలు వద్దు - అక్కడికి వెళితే అన్నీ సర్దుకుంటాయి!

చిలగడదుంపతో కమ్మని "పిజ్జా" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

తక్కువ ధరకే బంగారు నాణేలు అన్నారు - 'కోడి రక్తం'తో రూ.20 లక్షలు కొట్టేశారు

త్వరలోనే ఖమ్మం-దేవరపల్లి హైవేపై రయ్​ రయ్​ - చివరి దశకు చేరుకున్న పనులు

