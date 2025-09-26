ETV Bharat / international

భారత్ -పాక్ యుద్ధంలో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు వత్తాసు పలికిన షెహబాజ్

ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ 80వ సమావేశాలకు వెళ్లిన పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ట్రంప్‌తో భేటీ

India Pakistan Ceasefire Trump
India Pakistan Ceasefire Trump (AP News)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2025 at 4:27 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
India Pakistan Ceasefire Trump : ఆపరేషన్ సిందూర్‌ సమయంలో భారత్‌-పాక్ మధ్య కాల్పుల విరమణకు తానే కృషి చేశానని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇప్పటికే 50 సార్లు గొప్పలు చెప్పుకోగా దీనికి పాకిస్థాన్‌ ప్రధాని కూడా తోడయ్యారు. ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీ 80వ సమావేశాలకు వెళ్లిన పాక్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్, ట్రంప్‌తో భేటీ తర్వాత కాల్పుల విరమణపై ఆయన చేస్తున్న మాటలకు వత్తాసు పలికారు. షెహబాజ్ షరీఫ్ వ్యాఖ్యలను ఓ ప్రకటనలో పాకిస్థాన్ కూడా ధ్రువీకరించింది. ఓవల్ కార్యాలయంలో ట్రంప్‌తో షెహబాజ్ షరీఫ్, ఫీల్డ్ మార్షల్ అసిమ్ మునీర్ భేటీ అయినట్టు తెలిపింది. భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ మధ్య కాల్పుల విరమణను సులభతరం చేసినందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ధైర్యమైన, నిర్ణయాత్మక నాయకత్వాన్ని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ ప్రశంసించారని పేర్కొంది. గాజాలో వివాద పరిష్కారానికి ట్రంప్‌ చొరవను షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ ప్రశంసించారని తెలిపింది. ఈ సమావేశంలో పాకిస్థాన్-అమెరికా మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై చర్చలు జరిగినట్టు పేర్కొంది. పాకిస్థాన్​లోని కీలక రంగాల్లో అమెరికా పెట్టుబడులు పెట్టాలని కోరినట్లు వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా భద్రత, ఇంటిలిజెన్స్​ సహకారం అందించాలని కోరింది. త్వరలోనే పాకిస్థాన్​లో పర్యటించాలని ట్రంప్​ను ప్రధాని షరీఫ్ ఆహ్వానించినట్లు ప్రకటనలో పేర్కొంది.

అంతకుముందు అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం సాయంత్రం 4.52 గంటలకు పాకిస్థాన్ ప్రధాని షరీఫ్‌ బృందం వైట్‌హౌస్‌కు చేరుకుంది. ఆ సమయంలో ట్రంప్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతుండడంతో దాదాపు గంట పాటు అమెరికా అధ్యక్షుడి కోసం పాక్‌ నేతలు ఎదురుచూశారు. అటు మీడియాతో మాట్లాడిన ట్రంప్‌, పాక్ ప్రధాని షరీఫ్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ ఆయనో గొప్ప నేత, గొప్ప వ్యక్తి అని ప్రశంసించారు. అనంతరం ఓవల్‌ ఆఫీసుకు వెళ్లి పాక్‌ ప్రధానితో ట్రంప్‌ భేటీ అయ్యారు. అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, పాక్​ ఆర్మీ చీఫ్​ మునీర్​ కూడా ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. అయితే, మీడియాకు అనుమతి ఇవ్వకపోవడంతో ఈ భేటీలో వీరు ఏం చర్చించారన్న దానిపై స్పష్టత లేదు.

మరోవైపు భారత్‌- పాక్‌ల మధ్య తానే యుద్ధం ఆపానంటూ ట్రంప్‌ చేస్తున్న వాదనలను భారత్ ఖండిస్తూనే ఉంది. ఈ వ్యవహారంలో అమెరికా పాత్ర లేదని భారత్‌ చాలా సార్లు స్పష్టం చేసింది. భారత్‌, పాక్‌ల మధ్య జరిగిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో అమెరికా ప్రమేయమేమీ లేదని ప్రధానమంత్రి మోదీ సైతం స్పష్టం చేశారు. ఇది రెండు దేశాల సైన్యం చర్చలు జరిపి తీసుకున్న నిర్ణయమని, ఇందులో మధ్యవర్తి ఎవరూ లేరని తేల్చిచెప్పారు. ఇదే విషయాన్ని తాను స్వయంగా అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఫోన్‌లో చెప్పానని ప్రధాని వివరించారు. పార్లమెంటులో 'ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌'పై చర్చ సందర్భంగా విదేశాంగ శాఖ మంత్రి ఎస్‌.జైశంకర్‌ ఇదే విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఏప్రిల్ 22 నుంచి జూన్ 17 వరకు ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్‌ల మధ్య ఎలాంటి ఫోన్ సంభాషణ జరగలేదని స్పష్టం చేశారు. ఆ తర్వాత ట్రంప్‌ కూడా ఈ ఒప్పందంలో తన జోక్యమేమీ లేదని, ఆ రెండు దేశాలే ఉద్రిక్తతలను పరిష్కరించుకున్నాయని తెలిపారు. అనంతరం తిరిగి మళ్లీ తానే యుద్ధం ఆపనంటూ వ్యాఖ్యానించారు.

