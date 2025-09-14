వరద బాధిత నిధులను ఉగ్రవాదులకు మళ్లించిన పాక్- ప్రపంచ వేదికలపై మాత్రం మేకపోతు గాంభీర్యాలు!
వరద బాధితుల నిధులతో పాక్లో ఉగ్రస్థావరాల పునరుద్ధరణ
Published : September 14, 2025 at 12:03 PM IST
Pakistan Funding to Terrorism : ఉగ్రవాదులతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని ప్రపంచ వేదికలపై మేకపోతు గాంభీర్యాలు పలికే పాకిస్థాన్, లోలోపల ఉగ్రస్థావరాల పునరుద్ధరణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు భారత నిఘా వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ఉగ్రవాదాన్ని నిర్మూలించడమే లక్ష్యంగా పాక్లోని అనేక ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది భారత్. అయినా బుద్ధి మారని దాయాది దేశం తినడానికి సరైన తిండి లేకపోయినా కూడా ఉగ్రవాదానికి నిధుల కేటాయింపు మానడం లేదు. ఇటీవల వరద భాదితుల పేరుతో సేకరించిన నిధులను ఉగ్ర స్థావరాల పునరుద్ధరణకు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు భారత నిఘా వర్గాలు ఆరోపిస్తున్నాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత వైమానిక దళం ధ్వంసం చేసిన లష్కరే (LeT) ప్రధాన క్యాంపు కార్యాలయం మర్కాజ్ తోయిబాను పునర్నిర్మించడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించాయి.
మరోవైపు ధ్వంసమైన లష్కరే తోయిబా ప్రధాన కార్యాలయ విభాగాలను తొలగించడానికి దాని చుట్టూ భారీ యంత్రాలను మోహరించి ఉన్న దృశ్యాలు ఉపగ్రహ చిత్రాల్లో కనిపిస్తున్నట్లు భారత నిఘా వర్గాలు వివరించాయి. దీనిని పునర్నిర్మించిన అనంతరం మళ్లీ ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ స్థావరంగా ఉపయోగించనున్నట్లు పేర్కొన్నాయి. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో ధ్వంసమైన ఎల్ఈటికి ఆగస్టులో పాక్ ప్రభుత్వం నుంచి రూ.1.25 కోట్ల నిధులు కేటాయించగా, పునరుద్ధరణకు అయ్యే మొత్తం ఖర్చు సుమారు రూ.4.7 కోట్లకు పైగా ఉంటుందని నిఘా వర్గాలు అంచనా వేశాయి.
ఈ క్రమంలోనే వీటికి కావాల్సిన నిధులను సేకరించడానికి పాక్ మేకవన్నె పులిలా మానవతావాద ముసుగులో ప్రచారాలు చేపడుతోంది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల సహాయం పేరుతో విరాళాలు సేకరిస్తూ ఉగ్రసంస్థలకు మళ్లిస్తోంది. 2005లోనూ పాకిస్థాన్లో సంభవించిన భారీ భూకంపం సమయంలోనూ పాక్ ఇదే తరహాలో నిధులు సేకరించినట్లు భారత వర్గాలు గుర్తు చేశాయి. అప్పట్లో మానవతా సాయం పేరుతో సేకరించిన దాదాపు బిలియన్ డాలర్ల నగదులో దాదాపు 80 శాతాన్ని ఉగ్రసంస్థ ఎల్ఈటిలో మౌలిక సదుపాయాల కోసం మళ్లించినట్లు వెల్లడించాయి.
లష్కరే క్యాంపు కార్యాలయం
మరోవైపు మురీద్కేలోని మర్కాజ్ తోయిబా ఓ పెద్ద ఉగ్ర స్థావరం. దాదాపు 82 ఎకరాల్లో విస్తరించిన ఈ ఉగ్ర స్థావరం, సరిహద్దుకు 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. లష్కరే క్యాంపు కార్యాలయమైన ఇందులో మదర్సా, మార్కెట్ వంటివి కూడా ఉన్నాయి. ఉగ్రవాదాన్ని విస్తరించడంలో ఈ క్యాంపస్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. లష్కరే ప్రధాన కార్యాలయమైన ఈ క్యాంపస్లో దాదాపు 1,000 మంది వరకు ఉగ్ర శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఇందులో అతిథి గృహ నిర్మాణానికి 2000 సంవత్సరంలో అల్ఖైదా అధినేత ఒసామా బిన్ లాడెన్ రూ.10 లక్షలు విరాళం అందించాడు. 26/11 ముంబయి ఉగ్రదాడికి పాల్పడిన వారిలో ఒకడైన అజ్మల్ కసబ్కు ఇక్కడే శిక్షణ తీసుకున్నాడు.
ఉగ్రవాదుల ఏరివేత కోసం భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్లో 200 మందికి పైగా మృతి చెందినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ దాడుల్లో 170 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టినట్లు రక్షణశాఖ వర్గాలు వివరించాయి. వీరిలో అత్యధికులు ఉగ్రవాదులు కాగా, మిలిటరీ సిబ్బంది కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. బహవల్పుర్లోని జైషే మహ్మద్ ఉగ్రముఠా ప్రధాన కేంద్రం తీవ్రంగా ధ్వంసమవ్వగా, ఇక్కడే ఎక్కువ మంది ఉగ్రవాదులు హతమైనట్లు చెప్పాయి.