ట్రంప్​ను నోబెల్ శాంతి బహుమతికి నామినేట్​ చేసిన పాకిస్థాన్​ - PAK NOMINATES TRUMP FOR NOBEL

Donald Trump ( Associated Press )

Published : June 21, 2025 at 8:37 AM IST | Updated : June 21, 2025 at 8:52 AM IST

Pak Nominates Trump For Nobel : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్​నకు 2026లో నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలని పాకిస్థాన్ ప్రతిపాదించింది. ఇటీవల భారత్​-పాక్ మధ్య ఏర్పడిన సంఘర్షణలను తన నిర్ణయాత్మక దౌత్యంతో నివారించి, గొప్ప నాయకత్వాన్ని ప్రదర్శించిన ట్రంప్​ ఇందుకు అర్హుడని పేర్కొంది. ట్రంప్ నిజమైన శాంతి నిర్మాత అని ప్రశంసలు కురిపించింది. కాగా పాక్ నోబెల్ శాంతి ప్రతిపాదనను వైట్‌హౌస్ ప్రతినిధి అన్నా కెల్లీ ధ్రువీకరించారు. ఇటీవల డొనాల్డ్​ ట్రంప్‌తో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్‌ ఆసీమ్‌ మునీర్‌ భేటీ అయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే నోబెల్‌ శాంతి బహుమతిని ప్రతిపాదించిన తర్వాతే మునీర్‌కు ట్రంప్ విందు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. యుద్ధాన్ని నేనే ఆపేశా: ట్రంప్ గొప్పలు

ఇండియా-పాకిస్థాన్​ల మధ్య పెరిగిన ఘర్షణలను తనే స్వయంగా ఆపినట్లు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదేపదే చెప్పుకుంటున్నారు. అయితే ట్రంప్ వాదనలను మొదటి నుంచి భారత అధికారులు ఖండిస్తూనే ఉన్నారు. చివరికి భారత ప్రధాని కూడా భారత్​-పాక్​ ఘర్షణలు ఆగడంలో ట్రంప్ పాత్ర ఏమీ తేలదని స్వయంగా తెలిపారు. అయినప్పటికీ ట్రంప్ ఏమాత్రం మారడం లేదు. అందుకే నాకు నోబెల్ ఇవ్వరు: ట్రంప్​

శుక్రవారం ట్రంప్ స్వయంగా తనకు నోబెల్ శాంతి బహుమతి ఇవ్వాలని వ్యాఖ్యానించారు. ట్రంప్ ఈ విధంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతి గురించి అడిగిన వెంటనే, పాకిస్థాన్ అతని పేరును నామినేట్ చేయడం గమనార్హం.

Last Updated : June 21, 2025 at 8:52 AM IST