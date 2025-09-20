ETV Bharat / international

కొంత భయం- మరికొంత కుట్ర- సౌదీతో ఒప్పందం వెనుక పాక్ దుర్బుద్ధి ఇదే!

భారత్​తో ఉద్రిక్తతలు- పాకిస్థాన్​కు అండగా సౌదీ!

Pak Saudi Agreement
Pak Saudi Agreement (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Pak Saudi Agreement : సౌదీ అరేబియాతో చేసుకున్న రక్షణ ఒప్పందం వెనుక ఒకింత భయాన్ని, మరొకింత కుట్రబుద్ధిని పాకిస్థాన్‌ బయటపెట్టింది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌లో భాగంగా భారత సేనలు జరిపిన దాడుల భయం ఇంకా తమకు వెంటాడుతున్నట్లు పరోక్షంగా అంగీకరించింది. అందుకే భారత్‌తో మళ్లీ సైనిక ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే, సౌదీ అరేబియా సేనలు తమకు మద్దతుగా పోరాటం చేస్తాయని ఇప్పుడు చెబుతోంది.

షెహబాజ్‌ షరీఫ్- మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్‌ భేటీ
సౌదీ అరేబియా ఆహ్వానంపై ఇటీవల రియాద్‌లో పర్యటించిన పాకిస్థాన్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌, ఆ దేశ యువరాజు మహమ్మద్ బిన్ సల్మాన్‌తో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రెండు దేశాలు వ్యూహాత్మక రక్షణ ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఆ రెండు దేశాల్లో దేనిపై అయినా శత్రువు దాడి చేస్తే అది ఇరుదేశాలపై జరిగిన దాడిగా భావించి సమష్టిగా ఎదుర్కొవాలనే నిబంధనను ఒప్పందంలో చేర్చాయి.

భారత్‌ ప్రకటనల నేపథ్యంలో!
అయితే భారత్‌తో ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే సౌదీ అరేబియా సేనలు తమకు మద్దతుగా పోరాటం చేస్తాయని పాకిస్థాన్‌ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ తాజాగా చెప్పారు. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ ముగియలేదని, అవసరమైనప్పుడు మళ్లీ మొదలవుతుందని భారత్‌ పలుమార్లు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో సౌదీ-పాక్‌ మధ్య జరిగిన రక్షణ ఒప్పందం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

ఆ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు!
పాకిస్థాన్‌ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్‌ ఓ వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆ వ్యాఖ్యలు చేశారు. భారత్‌-పాకిస్థాన్‌ మధ్య ఉద్రిక్తతలు తలెత్తినప్పుడు సౌదీ అరేబియా సైన్యం ఇస్లామాబాద్‌కు అండగా నిలుస్తుందా అని అడిగిన ప్రశ్నకు అవునని సమాధానం ఇచ్చారు. ఆ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేదన్నారు. రియాద్‌ కానీ ఇస్లామాబాద్‌ కానీ స్పష్టంగా ఏ దేశాన్ని దురాక్రమణదారుగా పేర్కొనలేదని పాక్‌ రక్షణ మంత్రి తెలిపారు. ఇరుదేశాలపై మూడో దేశం దురాక్రమణకు దిగినప్పుడు ఈ ఒప్పందం రక్షణ కల్పిస్తుందన్నారు.

భారత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది!
మరోవైపు, సౌదీ-పాకిస్థాన్ మధ్య కుదిరిన రక్షణ ఒప్పందంపై భారత్‌ స్పందించింది. ఆ నివేదికలు తమ దృష్టికి వచ్చాయని, దానిని మేం పరిశీలిస్తున్నామని తెలిపింది. జాతీయ భద్రతతో పాటు ప్రాంతీయ, ప్రపంచ స్థిరత్వంపై ఈ ఒప్పందం పరిణామాలు ఎలా ఉంటాయనేదానిపై అధ్యయనం చేస్తున్నామని పేర్కొంది. జాతీయ ప్రయోజనాలను పరిరక్షించేందుకు భారత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని వెల్లడించింది.

వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం విస్తరణ!
పాకిస్థాన్​- సౌదీ అరేబియా ఒప్పందం నేపథ్యంలో సౌదీ అరేబియాతో తమ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం పరస్పర ప్రయోజనాలకు ప్రతిబింబింగా కొనసాగుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. గత కొన్నేళ్ల నుంచి రియాద్‌తో తమ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం విస్తరించినట్లు విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్‌ జైశ్వాల్‌ తెలిపారు.

కొన్ని నెలల క్రితం భారత్‌-పాక్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు చోటు చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. పహల్గాం ఉగ్రదాడికి బదులుగా భారత బలగాలు పాకిస్థాన్​లోని ఉగ్ర స్థావరాలను మట్టుపెట్టాయి. అనేక మంది ఉగ్రవాదులను హతమార్చాయి. దాని తర్వాత రెండు దేశాల మధ్య కొన్నిరోజుల పాటు తీవ్రంగా ఘర్షణ జరిగింది. చివరకు ఉన్నత అధికారుల మధ్య చర్చలతో కాల్పుల విరమణ జరిగింది.

24 గంటల్లోగా అమెరికాకు తిరిగి రావాలి- H-1B వర్కర్లకు టెక్​ కంపెనీల ఆదేశాలు!

అమెరికాలో విదేశీ ఉద్యోగుల శకం ముగిసింది: యూఎస్ వాణిజ్య కార్యదర్శి

For All Latest Updates

TAGGED:

PAK SAUDI AGREEMENT INDIAINDIA PAKISTAN CONFLICTINDIA PAK WAR SAUDI ARABIAPAK SAUDI AGREEMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.