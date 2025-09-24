ETV Bharat / international

సొంత ప్రజలపై పాక్ బాంబులు వేస్తోంది- ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయమిస్తోంది : యూఎన్​లో భారత్

యూఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ సమావేశంలో భారత ప్రతినిధి క్షితిజ్‌ త్యాగి ప్రసంగం- భారత్‌పై పాకిస్థాన్‌ చేసిన ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించిన త్యాగి

India On Pakistan At UNHRC
India’s diplomat Kshitij Tyagi (UN TV Old Pic)
Published : September 24, 2025 at 9:45 AM IST

India On Pakistan At UNHRC : : ఐక్యరాజ్యసమితి మానవ హక్కుల మండలి (UNHRC) వేదికగా పాకిస్థాన్‌ నిజస్వరూపాన్ని భారత్ బయటపెట్టింది. ఒకరోజు కిందటే ఖైబర్ పఖ్తూన్‌ఖ్వా ప్రావిన్స్‌లోని సొంత ప్రజలపై పాకిస్థాన్ బాంబులు వేసిందని గుర్తుచేసింది. పాక్ వాయుసేన చేసిన ఈ దాడిలో 30 మంది పాకిస్థానీ పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని భారత్ తెలిపింది. చనిపోయిన వారిలో మహిళలు, పిల్లలు ఉన్నారని చెప్పింది. యూఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ 60వ సదస్సులో ప్రసంగిస్తూ ఈ వివరాలను భారత దౌత్యవేత్త క్షితిజ్ త్యాగి వెల్లడించారు.

సొంత ప్రజలను దారుణంగా పీడిస్తున్న మచ్చలతో పాకిస్థాన్ మానవ హక్కుల రికార్డు నిండిపోయిందని త్యాగి అన్నారు. ఈ రికార్డును సరిచేసుకోవడంతో పాటు ఐసీయూ దశలో ఉన్న ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకోవడంపై ఫోకస్ చేయాలని పాక్‌కు ఆయన హితవు పలికారు. యూఎన్‌హెచ్‌ఆర్‌సీ లాంటి అంతర్జాతీయ వేదికల నుంచి భారత్‌పై నిరాధారమైన, కవ్వించేలా ఉండే ఆరోపణలు చేయడాన్ని ఆపాలని పాక్‌కు క్షితిజ్ త్యాగి సూచించారు. ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తూ, సొంత ప్రజలపైనే బాంబులు వేసుకుంటున్న పాకిస్థాన్‌కు భారత్ గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు లేదన్నారు.

