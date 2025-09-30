ETV Bharat / international

భారత్-పాకిస్థాన్​ మధ్య 'అతిపెద్ద' ఘర్షణను నేనే పరిష్కరించా- మళ్లీ పాతపాటే పాడిన ట్రంప్​

భారత్​-పాక్ రెండూ న్యూక్లియర్ పవర్స్​- వాటి మధ్య చెలరేగిన అతిపెద్ద ఘర్షణను నేనే పరిష్కరించాను : డొనాల్డ్ ట్రంప్​

Donald Trump
Donald Trump (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 8:43 PM IST

Trump About India Pak Conflict : అణ్వాయుధ దేశాలైన భారత్​, పాకిస్థాన్​ మధ్య నెలకొన్న అతిపెద్ద ఘర్షణను తాను పరిష్కరించానని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్​ ట్రంప్ మరోసారి పేర్కొన్నారు. క్వాంటికోలో సైనికాధికారులతో మాట్లాడుతూ ట్రంప్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

"నేను అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా యుద్ధాలను ఆపాను. నేను దాదాపు 9 నెలలుగా ఇక్కడ ఉన్నాను. ఈ సమయంలో 7 యుద్ధాలను పరిష్కరించాను. ఇక ఇజ్రాయెల్​, పాలస్తీనా మధ్య నెలకొన్న అతిపెద్ద యుద్ధాన్ని కూడా పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా. మరి అతి అవుతుందో, లేదో నాకు తెలియదు. అయితే నేను రెండు అణ్వాయుధ దేశాలైన భారత్​, పాక్​ల మధ్య నెలకొన్న ఘర్షణను పరిష్కరించాను."
- డొనాల్డ్ ట్రంప్, అమెరికా అధ్యక్షుడు

గాజా వివాదం సంగతేంటి?
ట్రంప్ గాజా వివాదాన్ని పరిష్కరించడానికి ఓ ప్రణాళికను ప్రస్తావించారు. దీని గురించి మాట్లాడుతూ, "నేను గాజా పరిస్థితులను అర్థం చేసుకున్నాను. నేను వివాదాన్ని పరిష్కరించాలని అనుకుంటున్నాను. ఇదే జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పటికే నా ప్రణాళికను అరబ్ దేశాలు, ముస్లిం దేశాలు అంగీకరించాయి. అయితే నా ప్రణాళికను హమాస్ అంగీకరించాలి. ఒక వేళ హమాస్ దానిని అంగీకరించకపోతే, అది వారికే నష్టం కలిగిస్తుంది" అని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అన్నారు.

మే 10న తమ మధ్యవర్తిత్వంతో రాత్రిపూజ జరిగిన సుదీర్ఘ చర్చల ఫలితంగా భారత్​, పాకిస్థాన్​లు తక్షణం, పూర్తి కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించాయని ట్రంప్ తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టారు. అక్కడితే ఆగకుండా భారత్​-పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని దాదాపు 50సార్లు పాడిందే పాడుతూ వచ్చారు. మరీ ముఖ్యంగా గతవారం ఐక్యరాజ్య సమితిలో మాట్లాడుతూ, భారత్​-పాక్ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని ప్రకటించుకున్నారు.

ట్రంప్ ప్రమేయం లేదు!
అయితే ట్రంప్ వాదనను భారత్​ ఎప్పుడో తోసిపుచ్చింది. ఇరుదేశాల మధ్య జరిగిన కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో మూడో పక్షం ప్రమేయం లేదని తేల్చిచెప్పింది. ఇరుదేశాలకు చెందిన సైన్యాల డైరెక్టర్​ జనరల్స్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్​ మధ్య ప్రత్యక్ష చర్చల తర్వాత, పాకిస్థాన్​తో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం కుదిరందని స్పష్టం చేసింది. అయినప్పటికీ ట్రంప్ తీరు మారడం లేదు. మరోవైపు ఇన్నాళ్లు సైలెంట్​గా ఉన్న పాక్ ఇటీవలే కొత్త రాగం అందుకుంది. ఇరుదేశాల మధ్య ఘర్షణలు ఆగడానికి ట్రంప్ కృషి చేశారని ప్రకటించింది. ఆర్థిక కష్టాల్లో ఉన్న పాక్​ ట్రంప్ ప్రాపకం కోసమే ఇలా చేసిందని టాక్​!

భారత్​-అమెరికా మధ్య సుంకాల రగడ కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. గాజా వివాదం ముగింపునకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రణాళికను ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్వాగతించారు. ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకే కాకుండా మొత్తం పశ్చిమాసియా ప్రాంతానికే దీర్ఘకాలిక శాంతి, భద్రత, అభివృద్ధిని సాధించడానికి ఉపయోగిపడుతుందని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు. అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ఈ ప్రయత్నానికి అందరూ మద్దతు ఇవ్వాలని పిలుపునిచ్చారు. గాజా వివాదాన్ని ముగించి శాంతి తీసుకురావడానికి మద్దతు ఇస్తారని ఆశిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. మోదీ ఇలా పొగిడిన కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే ట్రంప్ మళ్లీ పాతపాటే పాడడం విడ్డూరం.

ట్రంప్ ప్రణాళిక మా యుద్ధ లక్ష్యాలను సాధిస్తుంది- హమాస్ అంగీకరించాల్సిందే : నెతన్యాహు

ట్రంప్ H-1బీ ఫీజు బాదుడు- వర్క్ ఫ్రం ఇండియా ప్లాన్​తో అమెరికా కంపెనీల స్కెచ్! భారత్‌కు లాభమేనా?

