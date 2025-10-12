ETV Bharat / international

పాకిస్థాన్​పై అప్గాన్​ ప్రతీకార దాడి- 15మంది దాయాది​ సైనికులు మృతి!

ఖైబర్‌-పఖ్తుంక్వా, బలూచిస్థాన్‌ సరిహద్దుల్లో ఇరువర్గాల మధ్య జరిగిన కాల్పుల్లో 15 మంది పాకిస్థాన్ సైనికులు మరణించినట్టు సమాచారం

Pakistan Afghanistan Conflict 2025
Pakistan Afghanistan Conflict 2025 (AFP)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 12, 2025 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Pakistan Afghanistan Conflict 2025 : పాకిస్థాన్‌ - అఫ్గానిస్థాన్‌ బలగాల మధ్య భారీ ఘర్షణల్లో పాక్‌ సైనికులకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలినట్టు తెలుస్తోంది. ఖైబర్‌-పఖ్తుంక్వా, బలూచిస్థాన్‌ సరిహద్దుల్లో ఇరువర్గాల మధ్య జరిగిన కాల్పుల్లో 15 మంది పాకిస్థాన్ సైనికులు మరణించినట్టు సమాచారం. శనివారం రాత్రి పాక్‌ సరిహద్దుల వెంట తాలిబన్‌ బలగాలు కాల్పులు జరిపాయి. అనంతరం అఫ్గాన్‌ సరిహద్దులు లక్ష్యంగా పాక్ దాడులకు దిగింది. గురువారం అఫ్గానిస్థాన్‌ రాజధాని కాబుల్‌లో తెహ్రీక్‌ ఇ తాలిబన్‌ పాకిస్థాన్‌ (TTP) చీఫ్‌ నూర్ వాలి మెహ్సూద్‌ స్థావరం లక్ష్యంగా పాక్‌ ఫైటర్‌ జెట్లు దాడి చేసినట్లు తాలిబన్ ప్రతినిధి జబీహుల్లా ముజాహిద్ ఆరోపించారు. అయితే, ఈ దాడులకు ప్రతీకారంగానే ప్రస్తుతం తాలిబన్‌ దళాలు సరిహద్దుల వెంబడి దాడులు చేపట్టినట్లు అఫ్గాన్‌ అధికారులు వెల్లడించారు. పాక్‌ బలగాలు నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే తమ సాయుధ దళాలు దాడులను మరింత ఉద్ధృతం చేస్తాయని హెచ్చరించారు.

ఇటీవల అఫ్గానిస్థాన్‌ రాజధాని కాబుల్‌లో భారీ పేలుళ్లు కలకలం సృష్టించాయి. తెహ్రీక్‌ ఇ తాలిబన్‌ పాకిస్థాన్‌ (TTP) చీఫ్‌ నూర్ వాలి మెహ్సూద్‌ స్థావరం లక్ష్యంగా పాక్‌ ఫైటర్‌ జెట్లు దాడి చేసినట్లు పాక్‌ రక్షణ విశ్లేషణ సంస్థల కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే ఈ దాడులపై పాక్‌ ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అఫ్గానిస్థాన్‌ విదేశాంగమంత్రి ఆమిర్‌ ఖాన్ ముత్తాఖీ భారత పర్యటనలో ఉన్న సమయంలో ఈ దాడులు జరిగాయి. కాగా టీటీపీ చీఫ్‌ లక్ష్యంగా దాడులు చేయడాన్ని దాని అనుబంధ సంస్థలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ ప్రతీకార దాడులకు సిద్ధంగా ఉండాలని టీటీపీ మద్దతుదారులకు పిలుపునిచ్చాయి.

మరోవైపు అఫ్గాన్​పై చేసిన చర్యలకు పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహిస్తుందని రక్షణ రంగ నిపుణులు సంజీవ్​ శ్రీవాస్తవ అన్నారు. "ఆఫ్గానిస్థాన్ లోపలికి వెళ్లి దాడులు చేసి అనేక మంది అమాయకులను హతమార్చింది పాకిస్థాన్​. వారం రోజుల పాటు భారత్​ పర్యటనలో ఉన్న ఆఫ్గాన్ విదేశాంగ మంత్రి అమీర్ ఖాన్ ముత్తాకి పాకిస్థాన్ దాడిని ఖండించారు. ప్రతీకార చర్యలకు ఆయన ఆదేశించారు. ఆఫ్గానిస్థాన్ చేపట్టిన ప్రతీకార చర్యలో 12 మంది పాకిస్థాన్ సైనికులు మరణించారు. దీంతో పాకిస్థాన్ బలమైన ప్రతిస్పందనను పొందింది. ఆఫ్గానిస్థాన్-పాకిస్థాన్​ మధ్య సంబంధం అత్యల్ప స్థాయిలో ఉందని చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది." అని సంజీవ్​ శ్రీవాస్తవ తెలిపారు.

పోలీసు శిక్షణా కేంద్రంలో ఆత్మాహుతి దాడి
అంతకుముందు పాకిస్థాన్‌లోని ఖైబర్‌ పఖ్తుంక్వా ప్రావిన్సులో ఉన్న పోలీసు శిక్షణా కేంద్రంలో ఆత్మాహుతి దాడి తర్వాత జరిగిన కాల్పుల్లో ఆరుగురు ఉగ్రవాదులు మరణించారు. దాడి అనంతరం శుక్రవారం అర్థరాత్రి జరిగిన కాల్పుల్లో తొలుత ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. మరికొందరు ఆ ప్రాంగణంలో దాక్కున్నారని అధికారులు అనుమానం వ్యక్తంచేశారు. ఎదురు కాల్పుల్లో మరో ఆరుగురు పోలీసులు మృతిచెందారని అధికారులు శనివారం వెల్లడించారు. ఫలితంగా దాడిలో మరణించిన భద్రతా సిబ్బంది సంఖ్య 7కు చేరుకొంది. శిక్షణార్థులు, మిగిలిన సిబ్బందిని అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. పేలుడు పదార్థాలున్న ట్రక్కుతో పోలీసు శిక్షణా కేంద్రం ప్రధాన ద్వారాన్ని ఢీకొట్టడంతో భారీ పేలుడు జరిగింది. అనంతరం ఉగ్రవాదులు లోపలికి చొరబడి విచక్షణా రహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఆరు గంటల తీవ్ర పోరాటం తర్వాత ఆరుగురు ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. ఉగ్రవాదుల నుంచి ఆత్మాహుతి దుస్తులు, పేలుడు పదార్థాలు, ఆధునిక ఆయుధాలు, మందుగుండు సామగ్రిని భద్రతాదళాలు స్వాధీనం చేసుకొన్నాయి.

