ట్రంప్‌తో పాక్‌ ప్రధాని షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ భేటీ- అంతా క్లోజ్డ్ రూమ్​​లోనే!

ఓవల్‌ ఆఫీస్‌లో క్లోజ్డ్‌ డోర్‌లో సమావేశమైన పాక్​, అమెరికా అధ్యక్షులు- ట్రంప్‌తో షెహబాజ్‌ షరీఫ్‌ భేటీ అవడం ఇదే తొలిసారి

Pak PM Sharif Meet On Trump
Pak PM Sharif Meet On Trump (AFP, IANS)
Published : September 26, 2025 at 9:30 AM IST

Pak PM Sharif Meet On Trump : భారత్​- పాక్​ యుద్ధాన్ని తానే ఆపానని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్​ వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న వేళ మరో కీలక పరిణామం జరిగింది. వైట్​హాస్​లోని ఓవల్​ ఆఫీస్​లో పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్​ షరీఫ్​తో​ ట్రంప్​ భేటీ అయ్యారు. వీరి​ వెంట పాక్​ ఆర్మీ చీఫ్​ ఆసిమ్​ మునీర్​, అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో కూడా ఉన్నారు. అయితే ఈ భేటీకి మీడియాను అనుమతించలేదు. కావున ఇరుదేశాల ప్రధానులు ఏ విషయంపై చర్చలు జరిపారన్నదానిపై స్పష్టత లేదు.

ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్​ అసెంబ్లీ 80వ సెషన్స్​లో భాగంగా పాకిస్థాన్​ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్​ అమెరికాలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా వైట్​హాస్​ను మొదటిసారిగా సందర్శించారు. అమెరికా కాలమానం ప్రకారం గురువారం సాయంత్రం 4.52 గంటలకు షరీఫ్​ బృందం శ్వేతసౌధంకు చేరుకుంది. ఆ సమయంలో ట్రంప్ మీడియా సమావేశంలో ఉండండం వల్ల దాదాపు గంట పాటు అమెరికా అధ్యక్షుడి కోసం పాక్​ నేతలు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది. ​

మీడియా సమావేశంలో పాల్గొన్న ట్రంప్​ పాక్​ ప్రధానిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. ఆయన ఒక గొప్పనేత, గొప్ప వ్యక్తి అని కొనియాడారు. మీడియా సమావేశం అనంతరం ఓవల్​ కార్యాలయానికి చేరుకున్న ట్రంప్​ షరీఫ్​తో భేటీ అయ్యారు. ఇదిలా ఉండగా పాకిస్థాన్​ మాజీ ప్రధాని నవాజ్​షరీఫ్​ 2015లో వైట్​హౌస్​ను సందర్శించారు. రెండు దేశాలు పాకిస్థాన్​ దిగుమతులపై 19 శాతం సుంకాన్ని విధించే వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి. ఈ ఏడాది జూన్​ నెలలో భారత్​ అభ్యంతరాలను బేఖాతరు చేస్తూ పాక్​ ఆర్మీ చీఫ్​ ఆసిమ్​ మునీర్​తో ట్రంప్​ భేటీ అయ్యారు. శ్వేతసౌధంలోని క్యాబినెట్​ గదిలో విందు ఇచ్చారు. తాజా జరిగిన ఈ పరిణామం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది.

ఉగ్రవాదం పట్ల ప్రపంచం ఏ మాత్రం సహనం చూపకూడదు: ఎస్​ జైశంకర్​
మరోవైపు గురువారం న్యూయార్క్​లో జరిగిన G20 విదేశాంగ మంత్రుల సమావేశంలో భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్​ జైశంకర్​ ప్రస్తావించారు. ఉగ్రవాదం పట్ల ప్రపంచం ఏ మాత్రం సహనం చూపకూడదని అన్నారు. ఉగ్రవాదుల మధ్య విస్తృత నెట్‌వర్క్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకుని చర్యలు తీసుకునేవారే అంతర్జాతీయ సమాజానికి పెద్ద సేవ చేస్తారని జైశంకర్‌ వివరించారు. ఆర్థిక అస్థిరత్వం, ఘర్షణలు, ఉగ్రవాదం వంటి సవాళ్లను ప్రపంచం ఎదుర్కొంటోందని, ఐక్య రాజ్య సమితి వంటి ప్రపంచ సంస్థలు సంక్షోభాలను పరిష్కరించడంలో విఫలం అవుతున్నాయని విమర్శించారు.

ఐరాసలో సంస్కరణల అవసరం ఎప్పుడూ లేనంతగా ఉందని, ప్రపంచ పాలనను మరింత నిర్మాణాత్మకంగా జవాబుదారీగా మార్చాలని పిలుపునిచ్చారు. G20 సభ్య దేశాలకు ప్రపంచ స్థిరత్వాన్ని బలోపేతం చేసే బాధ్యత ఉందని, చర్చల ద్వారా ఉగ్రవాదాన్ని గట్టిగా ఎదుర్కోవాలని సూచించారు. అంతర్జాతీయ శాంతి, ప్రపంచ అభివృద్ధి మధ్య సంబంధం ఉందని, అయితే ఇటీవలి కాలంలో రెండూ ఏకకాలంలో క్షీణించాయని, ఫలితంగా ముఖ్యంగా గ్లోబల్ సౌత్ దేశాలకు నష్టం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు. ఉక్రెయిన్, గాజా యుద్ధాలు ప్రపంచ ఇంధనం, ఆహారం, ఎరువుల భద్రతను ప్రభావితం చేస్తున్నాయని చెప్పారు. వాటి సరఫరా, లాజిస్టిక్స్‌ల రూపంలో దేశాలపై ఒత్తిడి పెరిగిందని జైశంకర్‌ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

ఏడు యుద్ధాలను ఆపాను, నాకు నోబెల్ ఇవ్వాల్సిందే: ట్రంప్

భారత్​- పాకిస్థాన్​ సహా ఏడు నెలల్లో ఏడు యుద్ధాలు ఆపాను- నాకు నోబెల్‌ బహుమతి రావాలి : ఐరాసలో ట్రంప్‌

