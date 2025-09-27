ETV Bharat / international

సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ ఏకపక్షంగా రద్దు చేసింది: పాక్​ ప్రధాని ఆరోపణ

ఐక్యరాజ్య సమితి వేదిక పాక్​ ప్రధాని షెహబాజ్​ షరీఫ్​ ప్రసంగం- కశ్మీర్ సహా అన్ని వివాదాస్పద అంశాలపై భారత్‌తో సమగ్ర చర్చలకు సిద్ధమని షరీఫ్‌ అసంబద్ధ వ్యాఖ్యలు

Pak PM Shehbaz Sharif At The UNGC
Pak PM Shehbaz Sharif At The UNGC (AFP)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 7:06 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Pak PM Shehbaz Sharif UNGC : సింధూ నదీ జలాల ఒప్పందాన్ని భారత్ ఏకపక్షంగా రద్దు చేసిందని పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ ఐక్యరాజ్య సమితి వేదికగా ఆరోపించారు. భారత్ తీసుకున్న చర్యలు అంతర్జాతీయ చట్టాల్ని ఉల్లంఘిస్తున్నాయని, ఇది యుద్ధ చర్యకు సమానమని అన్నారు. కశ్మీర్ సహా అన్ని వివాదాస్పద అంశాలపై భారత్‌తో సమగ్ర చర్చలకు సిద్ధమని షరీఫ్‌ అసంబద్ధ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

కశ్మీరీల స్వీయ నిర్ణయాధికారం కోసం ఐరాస ఆధ్వర్యంలో నిష్పక్షపాత ఓటింగ్ నిర్వహించాలంటూ పాతపాటే మళ్లీ పాడారు. ఉగ్రవాదాన్ని పాక్‌ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తోందన్న షరీఫ్‌ టీటీపీ, బీఎల్ఏ వంటి విదేశీ నిధులతో నడిచే సంస్థల నుంచి నిరంతరం బాహ్య ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కొంటున్నామని చెప్పారు.

మరోవైపు షరీఫ్‌ వ్యాఖ్యలను భారత్‌ తప్పుబట్టింది. "తూర్పు సరిహద్దు నుంచి భారత్‌ దురాక్రమణ" వాదన నిరాధారమైందని స్పష్టంచేసింది. పాకిస్థాన్ తనను బాధిత దేశంగా చిత్రీకరించుకుంటూ సీమాంతర ఉగ్రవాదానికి జవాబుదారీతనం నుంచి తప్పించుకునే యత్నం చేస్తోందని మండిపడింది. యుద్ధంలో ఏడు భారత ఫైటర్లు ధ్వంసమయ్యాయన్న షరీఫ్‌ వ్యాఖ్యలు అసత్యమని తెలిపింది. పాక్‌లోని ఉగ్ర స్థావరాలను తక్షణం ధ్వంసం చేయాలని, ఐరాసలో బాధిత దేశంగా నటించే పాక్ ప్రయత్నాలను అడ్డుకోవాలని అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని భారత్‌ కోరింది.

For All Latest Updates

TAGGED:

PAK PM IN USAPAKISTAN PM ON INDUS WATERSHEHBAZ SHARIF UN SPEECHPAK PM SHEHBAZ SHARIF AT THE UNGC

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.