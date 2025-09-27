'ఆపరేషన్ సిందూర్' ఆపాలంటూ ప్రాధేయపడ్డ పాక్- ఐరాసలో షరీఫ్ కొత్త డ్రామా: భారత్

ETV Bharat / international

ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ(UNGA) 80వ సెషన్‌లో భారత శాశ్వత మిషన్‌ ప్రథమ కార్యదర్శి పెటల్ గెహ్లాట్ వ్యాఖ్యలు- భారత్, పాక్‌ వ్యవహారంలో మూడో పక్షం జోక్యానికి అవకాశమే లేదని స్పష్టం

Petal Gahlot, First Secretary at India’s Permanent Mission (PTI)
India On Operation Sindoor In UNGA : ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ సైనిక ఘర్షణను ఆపాలంటూ పాకిస్థాన్ తమను ప్రాధేయపడిందని న్యూయార్క్‌లో జరుగుతున్న ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ(UNGA) 80వ సెషన్‌ వేదికగా భారత్ వెల్లడించింది. భారత్, పాక్‌లకు సంబంధించిన ఏ వ్యవహారంలోనైనా మూడో పక్షం జోక్యానికి అవకాశమే ఇచ్చేది లేదని స్పష్టం చేసింది.

ఐరాసలో భారత్ శాశ్వత మిషన్‌ ప్రథమ కార్యదర్శి పెటల్ గెహ్లాట్ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. పాక్ ఉగ్రమూకలు దాడి చేసినందుకే, భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్​ను నిర్వహించిందని ఆమె తేల్చి చెప్పారు. ఎవరైనా దాడి చేస్తే, బదులిచ్చే హక్కు భారత్‌కు ఉందన్నారు. దాన్నే తమ సైన్యం వినియోగించుకుందని పేర్కొన్నారు. ఏ అంశాన్నైనా ద్వైపాక్షిక చర్చలతోనే పరిష్కరించుకోవాలని చాలా ఏళ్ల క్రితమే భారత్, పాక్ అవగాహనకు వచ్చాయని ఆమె గుర్తు చేశారు. దీర్ఘకాలంగా భారత్ విధానం కూడా ఇదేనన్నారు.

మే 10న పాక్ సైన్యం ప్రాధేయపడింది!

"ఆపరేషన్ సిందూర్ వేళ మే 9 వరకు భారత్‌కు పాకిస్థాన్ వరుస వార్నింగ్‌లు ఇస్తూ వచ్చింది. కానీ మే 10న పాక్ సైన్యం నేరుగా మమ్మల్ని ప్రాధేయపడింది. సైనిక ఘర్షణను ఆపాలని విన్నవించింది. భారత వాయుసేన దాడుల్లో పాక్‌లోని వైమానిక స్థావరాలు ధ్వంసమయ్యాక ఈ విన్నపం వచ్చింది. పాక్‌కు జరిగిన నష్టానికి సంబంధించిన ఫొటోలు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి. రన్ వేలు ధ్వంసమై, హ్యాంగర్స్ దహనమైనా పాక్ ప్రధానికి విజయంలా కనిపిస్తే, ఆ విజయాన్ని ఆయన ఎంజాయ్ చేయొచ్చు"
-- పెటల్ గెహ్లాట్, భారత్ శాశ్వత మిషన్‌ ప్రథమ కార్యదర్శి

'ది రెసిస్టన్స్ ఫ్రంట్'కు పాక్ ప్రధాని వత్తాసు
పాకిస్థాన్ ప్రధాని డ్రామాలను ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ మరోసారి చూసిందని, పాక్ విదేశాంగ విధానంలో కేంద్ర బిందువుగా ఉన్న ఉగ్రవాదాన్ని షెహబాజ్ షరీఫ్ కొనియాడారని పెటల్ గెహ్లాట్ తెలిపారు. పాక్ ప్రధాని డ్రామాలతో వాస్తవాలను దాచిపెట్టలేరన్నారు. జమ్ముకశ్మీరులోని పహల్గాంలో ఉగ్రదాడికి పాల్పడిన పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద సంస్థ 'ది రెసిస్టన్స్ ఫ్రంట్'కు వత్తాసు పలుకుతూ పాక్ ప్రధాని మాట్లాడారని ఆమె మండిపడ్డారు. ఆ సంస్థ ఉగ్రవాదులే భారతీయ టూరిస్టులను దారుణంగా చంపారని గుర్తు చేశారు.

లాడెన్‌కు ఆశ్రయం ఇచ్చింది పాకిస్థానే కదా!
సుదీర్ఘ కాలంగా ఉగ్రవాదులను తయారు చేయడం, వాళ్లను ఎగుమతి చేయడాన్నే పాక్ పనిగా పెట్టుకుంది. చివరకు ఆ దేశమే సిగ్గు లేకుండా తనకు నచ్చిన రీతిలో ఉగ్రవాదానికి, ఆ సంస్థలకు భాష్యం చెబుతుండటం విడ్డూరంగా ఉంది. ఉగ్రవాదంపై పోరులో భాగస్వామిగా ఉన్నామనే నాటకాలాడుతూ, ఒసామా బిన్ లాడెన్‌కు దశాబ్ద కాలం పాటు ఆశ్రయం ఇచ్చింది పాకిస్థానే అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఉగ్రవాద శిబిరాలను నిర్వహిస్తున్న విషయాన్ని పాక్ మంత్రులు ఇటీవలే ఒప్పుకున్నారు. పాక్ ద్వంద్వ విధానాలు కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. ఈసారి పాక్ ప్రధాని స్థాయి వ్యక్తి నుంచి ఆ తరహా వ్యాఖ్యలు వచ్చాయి" అని పెటల్ గెహ్లాట్ పేర్కొన్నారు.

హతమైన ఉగ్రవాదులకు పాక్ సైన్యం సంతాపం తెలిపింది!
"ఒక్క ఫొటో 1000 పదాలను మాట్లాడుతుంది. ఆపరేషన్ సిందూర్‌లో భాగంగా బహవల్‌పుర్, మురిద్కే ఉగ్రవాద శిబిరాలపై భారత బలగాలు దాడి చేశాయి. ఆ శిబిరాల్లో చనిపోయిన చాలామంది ఉగ్రవాదుల ఫొటోలను మేం చెక్ చేశాం. అలాంటి ఉగ్రవాదులకు పాక్ సైన్యం, అధికారులు బహిరంగంగా సంతాపం తెలిపారు. వారి గురించి గొప్పగా మాట్లాడారు. పాక్‌ ప్రభుత్వానికి ఉగ్రవాదంతో ఉన్న లింకు గురించి ఇంకా డౌట్ ఎందుకు?" అని పెటల్ గెహ్లాట్ వ్యాఖ్యానించారు.

వాంటెడ్ ఉగ్రవాదులను భారత్‌కు అప్పగించాలి!
"భారత్‌తో శాంతిని కోరుకుంటున్నామని పాక్ ప్రధాని అంటున్నారు. ఈ విషయంలో ఆయన నిజంగా సిన్సియర్‌గా ఉంటే, ఒక స్పష్టమైన దారి ఉంది. వెంటనే ఉగ్రవాద శిబిరాలన్నీ పాక్ మూసేయాలి. వాంటెడ్ జాబితాలో ఉన్న ఉగ్రవాదులను భారత్‌కు అప్పగించాలి. ద్వేషం, మతోన్మాదం, అసహనంలకు నిలయంగా మారిన పాక్‌, ఐరాస జనరల్ అసెంబ్లీలో మతవిశ్వాసాల గురించి మాట్లాడటం విడ్డూరంగా ఉంది. రాజకీయ, ప్రజా సంబంధ అంశాల్లో పాకిస్థాన్ నిజస్వరూపం అందరికీ తెలిసిపోతోంది. అద్దంలో చూసుకుంటే, నిజస్వరూపం పాకిస్థాన్‌కు కూడా కనిపిస్తుంది. ఉగ్రవాదులు, వారిని ప్రేరేపించే వాళ్లు సరిసమానం. వాళ్లిద్దరూ ఉగ్రవాదానికి బాధ్యులే. న్యూక్లియర్ బ్లాక్ మెయిలింగ్‌తో ఉగ్రవాదాన్ని కొనసాగించే అవకాశాన్ని మేం ఇవ్వం. ఉగ్రవాదాన్ని భారత్ అస్సలు ఉపేక్షించదు" అని పెటల్ గెహ్లాట్ స్పష్టం చేశారు.

సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ఓడిస్తున్నాం : పాక్ ప్రధాని
అంతకుముందు శుక్రవారం రోజు ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీలోకి వెళ్తున్న క్రమంలో పాకిస్థాన్ ప్రధానమంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్‌ను భారత వార్తాసంస్థ 'ఏఎన్ఐ' ఓ ప్రశ్న అడిగింది. 'సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని మీరు ఎప్పుడు ఆపబోతున్నారు ?' అని ప్రశ్నించగా, ఆయన బదులిచ్చారు. 'మేం సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని ఓడిస్తున్నాం. వాళ్లను ఓడిస్తున్నాం' అని పాక్ ప్రధాని చెప్పారు. 'పాక్ ప్రధానమంత్రి, భారత్ మిమ్మల్ని ఓడిస్తోంది కదా?' అని వార్తాసంస్థ ప్రతినిధి పేర్కొనగా, షెహబాజ్ షరీఫ్‌ బదులివ్వకుండానే వెళ్లిపోయారు.

