ETV Bharat / international

భారత్ విమానాలకు పాక్ గగనతల నిషేధం- సెప్టెంబర్​ 23 వరకు పొడిగింపు - PAK EXTENDS AIRSPACE BAN FOR INDIA

భారత్​-పాక్ ఉద్రిక్తతల సమయంలో విమానాల రాకపోకలపై గగనతల నిషేధం- అది మళ్లీ మళ్లీ పొడిగింపు!

Pak extends airspace ban for Indian aircraft till September 23
Pak extends airspace ban for Indian aircraft till September 23 (ETV Bharat (Representative Image))
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 20, 2025 at 11:20 PM IST

2 Min Read

Pak Extends Airspace Ban For India : భారత విమానాలపై ఉన్న గగనతల నిషేధాన్ని పాకిస్థాన్​ మరోసారి పెంచింది. పాకిస్థాన్ విమానాశ్రయాల అథారిటీ, పాక్​ గగనతలంలో భారత విమానాలపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఒక నెలపాటు (సెప్టెంబర్​ 23 వరకు) పొడిగిస్తూ నోటీసు జారీ చేసింది.

"భారతీయ విమానయాన సంస్థలు నడుపుతున్న అన్ని విమానాలు, పాక్ గగనతలాన్ని ఉపయోగించడానికి అనుమతించబడవు. భారతదేశ యాజమాన్యంలోని, లీజుకు తీసుకున్న సైనిక, పౌర విమానాలన్నింటిపైనా ఈ నిషేధం అమలులో ఉంటుంది" అని పాక్ విమానాశ్రయాల అథారిటీ స్పష్టం చేసింది.

ఉద్రిక్తతల వేళ
పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్​-పాక్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీనితో ఏప్రిల్​ 23న ఒక నెలపాటు భారత విమానాలు ఏవీ తమ గగనతలంలోకి ప్రవేశించకుండా పాక్​ నిషేధం విధించింది. దీనికి ప్రతీకారంగా ఏప్రిల్ 30న పాక్ విమానాలు ఏవీ భారత గగనతలంలోనికి ప్రవేశించకుండా నిషేధం విధించడం జరిగింది. తరువాత మే 23 వరకు, ఆ తరువాత జూన్​ 23 వరకు ఆ నిషేధాన్ని పొడిగించింది. మరోవైపు పాకిస్థాన్ కూడా ఇలానే చేస్తోంది. తాజాగా పాక్ మరోసారి ఈ నిషేధాన్ని ఒకనెలపాటు పొడిగించింది. దీని ప్రకారం పాకిస్థాన్‌ ఎయిర్‌ లైన్స్‌కు చెందిన విమానాలతోపాటు, ఆ దేశ సైనిక విమానాలు, లీజుకు తీసుకున్న విమానాలు కూడా భారత గగనతలంలో ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు.

పాక్​కు భారీ నష్టం
వాస్తవానికి భారత విమానాలపై గగనతల నిషేధాన్ని విధించడం వల్ల పాక్ ఆర్థికంగా​ భారీగా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఆగస్టులో పాక్ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ సమర్పించిన నివేదిక ప్రకారం, ఎయిర్​స్పేస్ మూసివేత వల్ల ఆ దేశానికి దాదాపు రూ.126కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది. అంతేకాదు ఏప్రిల్‌ 24 నుంచి జూన్‌ 20 వరకు పాకిస్థాన్​ తమ గగనతలాన్ని మూసివేయడంతో 4.10 బిలియన్ల పాకిస్థాన్​ రూపాయలు (ఇండియన్​ కరెన్సీలో దాదాపు రూ.126 కోట్లు) మేర నష్టం వాటిల్లిందని పాక్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ అథారిటీ కూడా పేర్కొంది.

జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి పాక్ ఉగ్రవాదులు చొరబడి, హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి, పాక్, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. అంతేకాదు భారత్​ సింధూ జలలా ఒప్పందాన్ని కూడా నిలిపివేసింది. దీనితో పాక్​, భారత్​పై దాడులకు పాల్పడింది. వీటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టిన భారత్​, గగనతల దాడులతో దాయాది​ నడ్డి విరిచింది. దీనితో పాకిస్థాన్ విధిలేక కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.

భారత్​కు రష్యా బంపర్ ఆఫర్​- చమురు కొనుగోలుపై 5శాతం డిస్కౌంట్​!

ట్రంప్ లేకుంటే అణుయుద్ధమే- రష్యాపై ఒత్తిడి కోసమే భారత్‌పై సుంకాలు: వైట్​హౌస్

Pak Extends Airspace Ban For India : భారత విమానాలపై ఉన్న గగనతల నిషేధాన్ని పాకిస్థాన్​ మరోసారి పెంచింది. పాకిస్థాన్ విమానాశ్రయాల అథారిటీ, పాక్​ గగనతలంలో భారత విమానాలపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఒక నెలపాటు (సెప్టెంబర్​ 23 వరకు) పొడిగిస్తూ నోటీసు జారీ చేసింది.

"భారతీయ విమానయాన సంస్థలు నడుపుతున్న అన్ని విమానాలు, పాక్ గగనతలాన్ని ఉపయోగించడానికి అనుమతించబడవు. భారతదేశ యాజమాన్యంలోని, లీజుకు తీసుకున్న సైనిక, పౌర విమానాలన్నింటిపైనా ఈ నిషేధం అమలులో ఉంటుంది" అని పాక్ విమానాశ్రయాల అథారిటీ స్పష్టం చేసింది.

ఉద్రిక్తతల వేళ
పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత భారత్​-పాక్ మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. దీనితో ఏప్రిల్​ 23న ఒక నెలపాటు భారత విమానాలు ఏవీ తమ గగనతలంలోకి ప్రవేశించకుండా పాక్​ నిషేధం విధించింది. దీనికి ప్రతీకారంగా ఏప్రిల్ 30న పాక్ విమానాలు ఏవీ భారత గగనతలంలోనికి ప్రవేశించకుండా నిషేధం విధించడం జరిగింది. తరువాత మే 23 వరకు, ఆ తరువాత జూన్​ 23 వరకు ఆ నిషేధాన్ని పొడిగించింది. మరోవైపు పాకిస్థాన్ కూడా ఇలానే చేస్తోంది. తాజాగా పాక్ మరోసారి ఈ నిషేధాన్ని ఒకనెలపాటు పొడిగించింది. దీని ప్రకారం పాకిస్థాన్‌ ఎయిర్‌ లైన్స్‌కు చెందిన విమానాలతోపాటు, ఆ దేశ సైనిక విమానాలు, లీజుకు తీసుకున్న విమానాలు కూడా భారత గగనతలంలో ప్రవేశించడానికి అవకాశం లేదు.

పాక్​కు భారీ నష్టం
వాస్తవానికి భారత విమానాలపై గగనతల నిషేధాన్ని విధించడం వల్ల పాక్ ఆర్థికంగా​ భారీగా నష్టపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఆగస్టులో పాక్ రక్షణ మంత్రిత్వశాఖ సమర్పించిన నివేదిక ప్రకారం, ఎయిర్​స్పేస్ మూసివేత వల్ల ఆ దేశానికి దాదాపు రూ.126కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లింది. అంతేకాదు ఏప్రిల్‌ 24 నుంచి జూన్‌ 20 వరకు పాకిస్థాన్​ తమ గగనతలాన్ని మూసివేయడంతో 4.10 బిలియన్ల పాకిస్థాన్​ రూపాయలు (ఇండియన్​ కరెన్సీలో దాదాపు రూ.126 కోట్లు) మేర నష్టం వాటిల్లిందని పాక్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్స్‌ అథారిటీ కూడా పేర్కొంది.

జమ్మూకశ్మీర్​లోని పహల్గాంలోకి పాక్ ఉగ్రవాదులు చొరబడి, హిందూ పురుషులే లక్ష్యంగా దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఈ ఉగ్రదాడిలో 26 మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. దీనికి ప్రతీకారంగా భారత్ ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి, పాక్, పీవోకేల్లోని ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. అంతేకాదు భారత్​ సింధూ జలలా ఒప్పందాన్ని కూడా నిలిపివేసింది. దీనితో పాక్​, భారత్​పై దాడులకు పాల్పడింది. వీటిని సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టిన భారత్​, గగనతల దాడులతో దాయాది​ నడ్డి విరిచింది. దీనితో పాకిస్థాన్ విధిలేక కాళ్లబేరానికి వచ్చింది.

భారత్​కు రష్యా బంపర్ ఆఫర్​- చమురు కొనుగోలుపై 5శాతం డిస్కౌంట్​!

ట్రంప్ లేకుంటే అణుయుద్ధమే- రష్యాపై ఒత్తిడి కోసమే భారత్‌పై సుంకాలు: వైట్​హౌస్

For All Latest Updates

TAGGED:

PAK AIRSPACE BAN FOR INDIA AIRCRAFTPAK AIRSPACE BAN FOR INDIAN FLIGHTSINDIA AIRSPACE BAN FOR PAKISTANINDIA VS PAK BAN ON AIRSPACEPAK EXTENDS AIRSPACE BAN FOR INDIA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

NCC స్పెషల్​ ఎంట్రీతో ఆర్మీ ఆఫీసర్​ ఉద్యోగాలు - లెఫ్టినెంట్‌ హోదాతో విధుల్లోకి

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.